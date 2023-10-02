О загадочной и драматичной истории открытия Аркаима, о силе духа и особенностях проживающих здесь народов, о тайнах, скрытых в глубинах пещер и дремучих лесов – об этом и о многом другом поведает нам “дорога в Аркаим”.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"
10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Обязательно заранее сообщайте туроператору информацию по прибытию в пункт начала тура: транспорт, время прибытия, мобильный телефон для экстренной связи!
Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (300 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Обед.
Размещение на турбазе.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.
Ужин.
Автопереезд за день – 300 км.
Заповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на курае
Завтрак.
Переезд до заповедника Шульган-Таш (100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед с элементами башкирской кухни.
Мастер-класс по игре на курае.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», мастер-класс.
За доп. плату: дегустация бортевого меда.
Башкириский государственный заповедник, озеро Банное
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по экотропе к смотровой вышке.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Обед.
Переезд на озере Банное (140 км).
Заселение на турбазу.
Пешая прогулка на ГЛЦ Банное.
Вы ознакомитесь с особенностями горнолыжного курорта, по канатной дороге в комфортабельных кабинках вы подниметесь на высоту 942 м, откуда открывается замечательный вид на долину со множеством озёр (в хорошую погоду их можно увидеть до 12).
Ужин.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин.
Башкирское Зауралье. Город Сибай
Завтрак.
Автобусный переезд в Башкирское Зауралье (190 км).
По дороге:
- остановка на яшмовых выходах – можно будет найти и увезти с собой сувенир – натуральную яшму из недр Уральских гор;
- обед;
- знакомство с первой столицей Башкирии (Башкирской АСССР) – село Темясово, посещение Историко-культурного центра «Темясово», где представлена этнографическая коллекция, характеризующая этнокультуру башкирского народа. Достойны внимания нумизматическая коллекция, оружие времен гражданской войны, предметы из археологических раскопок;
- озеро Талкас. Вода в озере натриево-магниево-кальциевая. Южные и юго-восточные берега озера пологие, каменистые с песчаным дном. Удобны и комфортны для купания. С востока к озеру опускается поросший лесом западный склон хребта Ирендык.
Размещение в гостинице г. Сибай (2-мест. номер с удобствами).
Самостоятельный ужин в городе Сибай.
Автопереезд за день– 190 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – в историко-культурном центре «Темясово».
За доп. плату: ужин.
Заповедник «Аркаим»
Завтрак.
Трансфер до государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» (85 км).
По дороге переезжаем реку Урал – водную границу между Европой и Азией.
В заповеднике туристам предлагаются различные экскурсионные программы, которые туристы выбирают на месте по своему желанию за доп. плату.
Для кого-то Аркаим – это укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III–II тыс. до н. э., относящееся к «Стране городов».
Ученые считают, что это древний город, возраст которого оценивают примерно в четыре тысячи лет, т. е. возраст Аркаима старше возраста египетских пирамид.
Для других Аркаим – это природное место силы, расположенное на месте естественного тектонического разлома земной коры, в жерле миллионы лет назад потухшего вулкана.
Самостоятельный обед на территории заповедника Аркаим.
Возвращение в европейскую часть России, в город Сибай, который неофициально является столицей башкирского Зауралья.
Самостоятельный ужин в городе Сибай.
Автопереезд за день – 180 км.
В стоимость включено: питание – завтрак.
За доп. плату: обед, ужин, экскурсии в Аркаиме.
Сибайский историко-краеведческий музей и камнерезная мастерская. Отъезд
Завтрак.
Знакомство с медной столицей Башкирии: посещение Сибайского историко-краеведческого музея.
Посещение камнерезной мастерской: знакомство с произведениями мастеров камнерезного искусства, осмотр изделий из яшмы, гранита, лазурита и других поделочных камней.
Обед.
Групповой трансфер на ж/д вокзал г. Сибай.
Трансферы до Уфы или Магнитогорска за доп. плату:
- групповой трансфер до г. Уфа (420 км, в пути около 6,5 часов), место прибытия: Универмаг «Уфа» (Проспект Октября, д. 31) – 2500 руб. /чел.
- групповой трансфер до г. Магнитогорск (81 км, в пути – 1,5 часа), место прибытия: ж/д вокзал – 1000 руб. /чел.
Ориентировочное прибытие в Уфу в 20:00-21:00.
Ориентировочное прибытие на ж/д вокзал г. Магнитогорск в 15:00-16:00.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – музей (г. Сибай), камнерезная мастерская.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах и на турбазах.
Стандартные 2-местные номера с удобствами в номере или на блок.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Период действия цены
|Стоимость
|С 02.07 по 18.08
|64 700
|С 28.05 по 30.06, с 20.08 по 29.09
|59 900
Доплата за одноместное размещение – 14 000 руб.
Ниже представлены возможные объекты размещения, по решению туроператора могут быть заменены на аналогичные.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. Комплекс расположен на высоте 800 м над уровнем моря, отсюда открывается панорама на скалы и горные хребты, на сосновые леса, на сливающиеся в единый поток две горные речки.
На территории – отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Основным направлением туристической базы "Тенгри" является активный отдых: летом – конные прогулки, сплавы, походы по живописным окрестностям, зимой – прогулки на снегоходе, катание на лыжах, санках, тюбинг.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Есть Wi-Fi.
Гостиница «Эко-деревня» 4
Гостиничный комплекс расположен рядом в центре курорта "Банное". Всего в 3 км от него находится популярный курорт горнолыжников «Металлург-Магнитогорск», а 38 км от гостиничного комплекса — горнолыжный центр «Абзаково». В 5 км расположен музей генерал-майора Кусимова.
Инфраструктура: кафе; Wi-Fi; мангальная, костровая зона; прачечная; прокат спортивного инвентаря, картинг, мини зоопарк, для детей игровая зона. Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (один санузел на 2 комнаты).
Оснащение номера: кровать, освещение, телевизор, прикроватные полочки, вешалка с полочками, кресла, журнальный столик, телевизор, кондиционер, набор посуды, холодильник, чайник, зеркало с полочкой.
Варианты размещения: гостиничный номер / коттедж.
Гостиница «Алтын Ай»
Отель расположен в городе Сибай. Всем постояльцам предоставляется бесплатный Wi-Fi. Рядом с отелем «Алтын Ай» находится парк культуры и отдыха имени Маяковского.
2-местный стандартный номер с двумя раздельными кроватями. В номере: шкаф, телевизор, кабельное телевидение, Wi-Fi, посуда, чайник, холодильник, ванная комната.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание в гостиницах
- Питание, указанное в программе тура
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер Сибай – Уфа – 2500 руб.
- Групповой трансфер Сибай – г. Магнитогорск – 1 000 руб.
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Какая погода в туре?
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.
Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 14 лет (при проживании на доп. месте) предоставляется скидка 7%.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Важная информация
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.