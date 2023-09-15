Ожерелье Южного Урала
Приглашаем в высокогорные заповедные районы, где вы познакомитесь с тайнами Каповой пещеры и Мурадымовского ущелья, узнаете, как собирают бортевой мёд, прикоснетесь к тайнам Аркаима, погуляете в дубовых рощах национального парка «Башкирия» и в липовых лесах Предуралья, посетите озера-жемчужины Урала.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по с. Кага, музей «Дом заводского крестьянина 19 века»
10:00 Встреча группы в городе Уфа у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Обязательно заранее сообщайте туроператору информацию по прибытию в пункт начала тура: транспорт, время прибытия, мобильный телефон для экстренной связи!
Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (300 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор.
Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Обед.
Размещение на турбазе.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.
Ужин.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.
Заповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на курае
Завтрак.
Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед с элементами башкирской кухни.
Мастер-класс по игре на курае.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш».
За доп. плату: дегустация бортевого меда.
Башкирский государственный заповедник, озеро Банное
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по эко-тропе к смотровой вышке.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Обед.
Переезд на озере Банное (140 км).
Заселение на турбазу.
Пешая прогулка на ГЛЦ Банное.
Вы ознакомитесь с особенностями горнолыжного курорта, по канатной дороге в комфортабельных кабинках вы подниметесь на высоту 942 м, откуда открывается замечательный вид на долину со множеством озёр (в хорошую погоду их можно увидеть до 12).
Ужин.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в Башкирском государственном заповеднике.
За доп. плату: вход на пляж оз. Банного.
Переезд в Башкирское Зауралье
Завтрак.
Автобусный переезд в Башкирское Зауралье (190 км).
По дороге:
- Остановка на яшмовых выходах: можно будет найти и увезти с собой сувенир – натуральную яшму из недр Уральских гор.
- Обед.
- Знакомство с первой столицей Башкирии (Башкирской АСССР) – село Темясово, посещение Историко-культурного центра «Темясово», где представлена этнографическая коллекция, характеризующая этнокультуру башкирского народа. Достойны внимания нумизматическая коллекция, оружие времен гражданской войны, предметы из археологических раскопок.
- Озеро Талкас. Вода в озере натриево-магниево-кальциевая. Южные и юго-восточные берега озера пологие, каменистые с песчаным дном, удобны и комфортны для купания. С востока к озеру опускается поросший лесом западный склон хребта Ирендык.
Размещение в гостинице г. Сибай.
Самостоятельный ужин в городе Сибай.
Автопереезд за день – 190 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – в историко-культурном центре «Темясово».
За доп. плату: ужин.
Заповедник «Аркаим»
Завтрак.
Трансфер до государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» (85 км).
По дороге переезжаем реку Урал – водную границу между Европой и Азией.
В заповеднике туристам предлагаются различные экскурсионные программы, которые туристы выбирают на месте по своему желанию за доп. плату.
Для кого-то Аркаим – это укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III–II тыс. до н. э., относящееся к «Стране городов».
Ученые считают, что это древний город, возраст которого оценивают примерно в четыре тысячи лет, т. е. возраст Аркаима старше возраста египетских пирамид.
Для других Аркаим – это природное место силы, расположенное на месте естественного тектонического разлома земной коры, в жерле миллионы лет назад потухшего вулкана.
Самостоятельный обед на территории заповедника Аркаим.
Возвращение в европейскую часть России, в город Сибай, который неофициально является столицей башкирского Зауралья.
Самостоятельный ужин в городе Сибай.
Автопереезд за день – 180 км.
В стоимость включено: питание – завтрак.
За доп. плату: обед, ужин, экскурсии в Аркаиме.
Сибайский историко-краеведческий музей, переезд на Нугушское водохранилище
Завтрак.
Знакомство с медной столицей Башкирии: посещение Сибайского историко-краеведческого музея.
Посещение камнерезной мастерской: знакомство с произведениями мастеров камнерезного искусства, осмотр изделий из яшмы, гранита, лазурита и других поделочных камней.
Обед.
Переезд на Нугушское водохранилище (310 км).
Дорога пройдет через южную часть республики, где Вы будете проезжать мимо различных населенных пунктов и ощутите аутентичную атмосферу башкирских поселений.
И самое главное, на протяжении всего маршрута вас будет окружать красивая уральская природа.
Размещение в гостиничном комплексе.
Ужин.
Автопереезд за день – 310 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – музей (г. Сибай), камнерезная мастерская.
Прогулка по экотропе в национальном парке «Башкирия», отдых на Нугушском водохранилище
Завтрак.
Прогулка по экотропе в национальном парке «Башкирия», расположенном на западных отрогах Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая.
Отдых на Нугушском водохранилище.
Обед.
Нугушское водохранилище и расположенный по соседству национальный парк – любимейшие места отдыха в Башкирии.
Водоем, часто именуемый «морем» или «озером», опоясан живописными хребтами.
В непосредственной близости от гор, в окружении лесов, удивительных памятников природы Южного Урала.
Рядом с Нугушским водохранилищем (на реке Нугуш) находится Юмагузинское водохранилище (на реке Белая).
По желанию группы возможна обзорная экскурсия на катере по Нугушскому водохранилищу (за доп. плату).
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Автопереезд за день – 25 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию национального парка.
За доп. плату: прогулка на катере.
Мурадымовское ущелье, отдых на Нугушском водохранилище
Завтрак.
Переезд в Мурадымовское ущелье (85 км).
Отдых в природном парке Мурадымовское ущелье. Обзор горных хребтов.
Этот уголок природы по характеру рельефа, геологическому строению, по богатству растительного и животного мира является уникальным природным памятником: скалы, круто обрывающиеся над рекой Большой Ик, обилие пещер на этой территории притягивают путешественников.
Здесь самая большая концентрация пещер на Южном Урале.
Обед.
Трансфер до Нугушского водохранилища.
Отдых на воде.
Ужин.
Автопереезд за день – 170 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию природного парка.
За доп. оплату: экскурсия в пещерах.
Воскресенская картинная галерея, горы Шиханы, источники в Красноусольском
Ранний завтрак.
Переезд в с. Воскресенское (45 км).
Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею.
Картинная галерея села Воскресенское была открыта 6 ноября 1971 года.
Основатели галереи известные художники – воспитанники Московской средней художественной школы, пережившие войну в эвакуации в селе Воскресенское.
Переезд до Шиханов (80 км).
Обед.
Прогулка у подножья Шихана.
Шиханы являются уникальными памятниками природы – остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.
До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Переезд в Гафурийский район (50 км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Переезд в с. Имендяшево (60 км).
Размещение на турбазе (2-местный номер с удобствами).
Ужин с элементами башкирской культуры.
Автопереезд за день – 235 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – Воскресенская картинная галерея, на курорте Красноусольский.
Скала Уклы-Кая, фотосессия в национальных костюмах, дегустация кумыса
Завтрак.
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).
В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора».
По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.
Вместо пешей прогулки желающие могут дополнить отдых конно-верховой прогулкой (за доп. плату).
Знакомство с башкирской культурой: рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.
Дегустация кумыса.
Обед.
Автобусное путешествие (140 км) до г. Уфа.
По дороге – родина башкирского поэта Мажита Гафури и географический центр Башкортостана.
Приезд в Уфу к 18:00 (местное время) к месту начала маршрута.
Автопереезд за день – 140 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; кумыс.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах и на турбазах.
Стандартные 2-местные номера с удобствами в номере или в доме-коттедже (один санузел на 2-3 комнаты).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Период действия цены
|Стоимость
|Заезды с 28.04 по 25.06 и с 20.08 по 24.09
|86 800
|Заезды с 02.07 по 13.08
|94 700
Доплата за одноместное размещение – 22 500 руб. /чел.
Возможна замена вариантов размещения на аналогичные.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома.
Комплекс расположен на высоте 800 м над уровнем моря, отсюда открывается панорама на скалы и горные хребты, на сосновые леса, на сливающиеся в единый поток две горные речки.
На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Есть Wi-Fi. Стандартные 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (один санузел на 3 комнаты).
Оснащение номера: одно/двух спальные кровати ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей. Отопление/водоснабжение/ канализация - централизованное.
Гостиница «Эко-деревня» 4
Гостиничный комплекс расположен рядом в центре курорта "Банное". Всего в 3 км от него находится популярный курорт горнолыжников «Металлург-Магнитогорск», а 38 км от гостиничного комплекса — горнолыжный центр «Абзаково». В 5 км расположен музей генерал-майора Кусимова.
Инфраструктура: кафе; Wi-Fi; мангальная, костровая зона; прачечная; прокат спортивного инвентаря, картинг, мини зоопарк, для детей игровая зона. Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (один санузел на 2 комнаты).
Оснащение номера: кровать, освещение, телевизор, прикроватные полочки, вешалка с полочками, кресла, журнальный столик, телевизор, кондиционер, набор посуды, холодильник, чайник, зеркало с полочкой.
Варианты размещения: гостиничный номер / коттедж.
Гостиница «Алтын Ай» 3
Отель расположен в городе Сибай. Всем постояльцам предоставляется бесплатный Wi-Fi. Рядом с отелем «Алтын Ай» находится парк культуры и отдыха имени Маяковского.
2-местный стандартный номер с двумя раздельными кроватями. В номере: шкаф, телевизор, кабельное телевидение, Wi-Fi, посуда, чайник, холодильник, ванная комната.
Турбаза «Чайка»
Турбаза размещена на берегу Нугушского водохранилища. Ухоженная территория, набережная, собственный пляж. База состоит из комплекса гостевых домиков и гостиничных номеров, бань, пикниковых площадок.
2-местный стандартный номер в гостиничном комплексе. В номере: кровать двуспальная, столик, стулья, умывальник, туалет.
Варианты размещения: гостиничный номер/коттедж.
Гостиничный комплекс «Азур»
Гостевой комплекс расположен на берегу Нугушского водохранилища.
Ухоженная территория, набережная, собственный пляж. База состоит из комплекса гостевых домиков и гостиничных номеров, бань, пикниковых площадок, беседок.
Инфраструктура: кафе; Wi-Fi; баня, мангальные зоны, беседки, детский городок, пляж, пирс, бильярд, катер.
2-местный стандартный номер в гостиничном комплексе. В номере: 2-спальная кровать, холодильник, телевизор, балкон, журнальный столик, шкаф.
Гостиница «Ашкадар» 3
Одна из самых популярных гостиниц в городе Стерлитамак. Недалеко от гостиницы находится площадь им. Ленина, где расположен памятник семью и отцу, памятник влюбленным и фонтан. Инфраструктура: ресторан, прачечная, банкомат.
В номере: кровать, рабочий стол, гардероб, ЖК телевизор с кабельным телевидением, телефон, холодильник, чайник, кондиционер, Wi-Fi.
Турбаза «Табын»
Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим» Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.
Планируется ввод в эксплуатацию обновленного номерного фонда с удобствами в номере к середине лета.
В каждом купольном доме, площадью 3 номера (2-3-местные). Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание в гостиницах
- Питание (по программе)
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии
Не забудьте: умывальные принадлежности (зубная паста, щетка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, дождевик/зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства для аппаратуры.
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт.
Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организованно питание в туре?
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов. Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Какая погода ожидается в туре?
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Есть ли скидки в туре?
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Важная информация
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа полностью соответствовала заявленной. Прекрасный гид и сопровождающая Гузель, имеющая биолого-химическое образование и способная весьма интересно и детально преподнести информацию о заповедниках и геологических объектах, которых немало по пути.
Тур довольно-таки разнообразный и информативный: будут и музеи, и мастер-классы, и природные парки с озёрами, простые, а кому-то сложноватые подъемы на смотровые площадки, - поэтому любой сможет найти что-то близкое ему.
Переезды особо не утомляли, водитель аккуратный, микроавтобус комфортный. Турбазы и гостиницы очень хорошие: удобно расположены, номера комфортабельные (есть единичные некритичные минусы, о которых не буду упоминать).
Из вещей точно посоветую дождевик и непромокаемую обувь. В случае непогоды выручат, так как в программе предусмотрены многочасовые прогулки по природным тропам. Не продуваемую куртку: горы есть горы и ветер сильный.
Спасибо составителям и организаторам тура. Всем туристам хорошего отдыха.
Отдельная благодарность нашим гиду и водителю - Елене и Андрею. Можно было бы ограничиться только своими обязанностями, но они полностью участвовали в жизни группы на протяжении всего тура, помогали с проблемами, организовывали дополнительные мероприятия, сплачивающие группу, т. е. не просто выполняли формально свои обязанности, а были частью группы.
Хочу отметить ещё одного гида - Дамира. Он руководил другой группой туристов и с нами был непродолжительное время. Тем не менее, видно, что он тоже ответственно относится к своей работе.