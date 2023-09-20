Предлагаем попробовать различные формы передвижения: на конях и на катамаранах, пешком и на автобусе.
Вы увидите пещеры и подниметесь на скалы, познакомитесь с колоритной культурой башкирского народа и отведаете местную кухню и дары природы.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия на куророрте Красноусольском, фотосессия в национальных костюмах, кулинарный мастер-класс
10:00 Встреча по местному времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Переезд в с. Красноусольск (150 км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Обед.
Трансфер до с. Имендяшево (60 км).
Прибытие на турбазу. Размещение в 2-местных номерах.
Знакомство с башкирской культурой: фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по приготовлению баурсака.
Ужин.
Радиальная конно-верховая прогулка с посещением скалы Акташ, посещение конного двора, стрельба из лука
Завтрак на турбазе.
Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Акташ (~3 часа), обзор долины р. Зилим.
Скала Акташ – это белоснежный амфитеатр скалы, растянувшейся на сотни метров вдоль изгиба реки Зилим.
Утес сложен гипсами, которые являются следами древнего моря.
Желающие смогут подняться на скалу и пройти на смотровую площадку, откуда открывается красивый вид.
Обед на турбазе.
Посещение конного двора, где вы познакомитесь с особенностью содержания лошадей башкирской породы, узнаете секреты изготовления кумыса и продегустируете этот напиток.
Стрельба из лука: почувствуйте себя настоящим батыром и попробуйте свои силы в меткости.
Баня.
Ужин.
Прогулка с посещением скалы Уклы-Кая
Завтрак.
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).
В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора».
По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.
Обед.
Переезд в село Кага (250 км).
Размещение на турбазе. Ужин.
Экскурсии в селе Кага, Башкирский государственный заповедник
Завтрак.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по экотропе к смотровой вышке.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Ужин.
Заповедник «Шульган-Таш», знакомство с башкирской культурой, мастер-класс
Завтрак.
Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл. У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган- Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Мастер-класс по игре на курае.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Конная прогулка вдоль границы Башкирского государственного заповедника
Завтрак.
Конная часть: прогулка вдоль границы Башкирского государственного заповедника.
Маршрут проходит шагом по живописной местности с обзором хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Выезд рассчитан ~ на 4 часа (зависит от погодных условий и подготовленности группы).
Поздний обед.
Отдых на базе.
Ужин.
Сплав на катамаранах
Завтрак.
Водная часть: сплав на катамаранах (~5 часов).
Подготовка к маршруту: трансфер к месту начала сплава, инструктаж по технике безопасности, комплектация снаряжением, сбор катамаранов и «встаем на воду»!
Спокойное течение реки, зеленые берега и живописные скалы.
Во время сплава предполагается остановка для отдыха, обеда в полевых условиях и купания.
Снятие с маршрута и трансфер до базы.
Отдых на базе.
Ужин.
Прогулка до горы Благодать, дегустация, отъезд
Завтрак.
Пешая прогулка до горы Благодать (~10 км).
Путь пройдет через село к сосновому лесу до смотровой точки.
Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау.
Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских.
Обед.
«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31).
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристических базах. Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (1 санузел на 2 комнаты).
Стоимость тура на 1 человека – 69 400 руб.
Доплата за одноместное размещение – 17 500 рублей.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома.
На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд. (за доп. оплату)
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное;
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе);
Турбаза «Табын»
Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим» Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.
Планируется ввод в эксплуатацию обновленного номерного фонда с удобствами в номере к середине лета.
В каждом купольном доме, площадью 3 номера (2-3-местные). Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание на турбазах (2-местное размещение)
- 3-разовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин – в последний день)
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Внутримаршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до места начала тура и обратно
- Групповой трансфер в зависимости от варианта начала и окончания тура (туда-обратно): г. Уфа – 4 000 руб. /чел. г. Белорецк – 3600 руб. /чел. (в доплату за тур с началом и окончанием в городе Белорецк включен завтрак в 1 день тура)
- Г. Уфа – 4 000 руб. /чел.
- Г. Белорецк – 3600 руб. /чел. (в доплату за тур с началом и окончанием в городе Белорецк включен завтрак в 1 день тура)
- Индивидуальные трансферы
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от загара, солнечные очки, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядки для техники/powerhank.
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения для конной прогулки?
На конно-верховые прогулки допускаются туристы весом не более 120 кг.
Для детей конная часть маршрута проходит в телеге.
Как добраться до Уфы и Белорецка?
До Уфы:
Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск.
Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб.
Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей.
Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)
До Белорецка:
Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа- Белорецк = 260 км; Магнитогорск-Белорецк = 85 км;
Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д.
Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д
Ж/д до Белорецка (из Москвы, Уфы, Магнитогорска): ежедневно № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде); через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк); через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк).
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Важная информация
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
Есть ли скидки на тур?
Предоставляется скидка для третьего человека в номере (при проживании на доп. месте) – 15 %.
Как мы будем питаться?
На турбазе – питание комплексное, трёхразовое, на базе еду готовит повар.
На активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай.
В программе есть обед в полевых условиях: ланч-боксы/термоса + чай на костре.