1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в машину - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: ежедневно в 08:30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Прекрасны вы, брега Тавриды
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- llpzhav22 сентября 2021Храм Солнца - место силы в Крымских горахПланировала эту экскурсию заранее. Один раз ходила в Храм Солнца самостоятельно, но хотелось именно в компании с человеком, знающим и
Ответы на вопросы от путешественников по Симеизу в категории «На весь день»
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