Экскурсии на 1 день в Симеизе

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Симеизе, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Личный гид к Вам в машину - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в машину - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 100 за человека
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: ежедневно в 08:30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250 за человека
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Прекрасны вы, брега Тавриды
Индивидуальная
9 часов
Прекрасны вы, брега Тавриды
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • l
    lpzhav
    22 сентября 2021
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Планировала эту экскурсию заранее. Один раз ходила в Храм Солнца самостоятельно, но хотелось именно в компании с человеком, знающим и
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    любящим эти места. И я очень рада, что мои ожидания оправдались. Алексей- замечательный проводник к этому уникальному месту. Мне кажется, что к месту Силы не асе могут водить группы, не всех оно пустит. Алексею это дано. Даже когда нам вынуждено пришлось немного менять маршрут, Алексей выбрал очень красивые места, не менее красивые, чем вид с Ильяс Кая. И экскурсия удалась! Подъем к Храму осилит человек любого возраста. У нас в группе были разные по возрасту и физическому состоянию люди, все шли свободно, Алексей задал оптимальный темп. Что касается самого места, то оно действительно уникальное. Желания, загаданные там, и правда сбываются(у меня сбылось в прошлый раз). Вид с высоты- завораживающий. Прогулка по крымскому лесу- одно удовольствие. А еще- самый вкусный обед, который нам приготовил Алексей. И чай в котелке… неповторимый, ароматный. Даже удивительно, как в походных условиях можно было создать такой обед, да еще и с десертом! Замечательная экскурсия. Удивительные, увлеченные своим делом ребята из группы «Это горы», организующие такие походы. Огромная благодарность и всех благ!

Ответы на вопросы от путешественников по Симеизу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Симеизе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Личный гид к Вам в машину - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
  2. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
  3. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  4. Прекрасны вы, брега Тавриды
Сколько стоит экскурсия по Симеизу в июне 2024
Сейчас в Симеизе в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 17 000.
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