9 часов
Индивидуальная
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Путешествие на Ай-Петри и Ялту с личным гидом. Увидите лучшие виды Крыма, подниметесь на канатной дороге и посетите знаменитые достопримечательности
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: ежедневно в 08:30 утра
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
1 250₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в машину - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Путешествие по дворцам и паркам Крыма с личным гидом. Посетите Ливадийский дворец, Воронцовский парк и Массандровский замок. Прогулка по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Сегодня в 13:00
7 авг в 09:00
1 100₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Восемь часов на внедорожнике по незатоптанным туристами местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум людей и спешки. Забираем и привозим обратно
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Аудиогид
Аудиогид по Алупкинскому дворцово-парковому музею-заповеднику
Узнайте все о Воронцовском дворце за час. Вас ждут интересные факты о создателях, архитектуре и интерьерах. Прогулка по Зимнему саду и многое другое
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
390₽ за человека
1 час
Аудиогид
Аудиогид по Массандровскому дворцу: история и интерьеры
Познавательная аудиоэкскурсия по Массандровскому дворцу. Узнайте о его истории, жителях и удивительных интерьерах. Бронируйте и наслаждайтесь
Начало: Сімферопольське ш., 13, Masandra
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
3 дек в 10:00
4 дек в 09:00
390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса25 июля 2024Экскурсия очень обширная и при этом познавательная и интересная. Нудно и скучно не было. Гиды молодцы! Забрали с удобного нам места, на вопросы организации поездки ответили даже поздно вечером. Спасибо. Всё было круто!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Симеизу в категории «Популярные экскурсии»
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