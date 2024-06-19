читать дальше в этот уютный и интереснейший город. Иван – автор путеводителя по Симферополю, человек-энциклопедия! Настоящая легенда города –все с ним здоровались по пути по улицам, сразу видно, что Иван – влюблен в свою родину и влюбляет всех своих гостей! Очень рекомендуем экскурсии с Иваном по Симферополю!

Мы получили неимоверное удовольствие от экскурсии по Симферополю. Сначала думали, что здесь совершенно нечего смотреть. Но Иван нас просто влюбил