3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Симферополю: от исторического центра до Старого города
Познакомьтесь с уникальным Симферополем: исторический центр, живописная набережная и тайны Старого города ждут вас
Начало: Симферополь, у храма Александра-Невского
Расписание: по предварительному согласованию с туристом.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир красивейших горных пейзажей и древних лесов в увлекательном походе на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
Знакомство с Симферополем: групповая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Симферополя на групповой экскурсии. Узнайте о ключевых этапах развития города и его достопримечательностях
Начало: Площадь перед храмом Александра Невского
10 авг в 16:00
11 авг в 16:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор19 июня 2024Мы получили неимоверное удовольствие от экскурсии по Симферополю. Сначала думали, что здесь совершенно нечего смотреть. Но Иван нас просто влюбил
- ААлександра10 июня 2024Брали обзоpную экскурсию пo Симфeрoпoлю. Очень понравилось. Иван коренной житель города и знает каждый его уголок не понаслышке, а что
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Популярные экскурсии»
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