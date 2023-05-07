Нитка маршрута: г. Симферополь - г. Судак, экотропа на мыс Алчак • пос. Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа Голицына • скала Сокол • гора Перчем • мыс Меганом • горный хребет Эчки-Даг • Генуэзская крепость - г. Симферополь.

День 1

До 12:00 – сбор группы в г. Симферополь. В аэропорту группа встречается возле входа в аэропорт, на железнодорожном вокзале сбор группы возле фонтана.

14:00-14:30 - сбор группы на автовокзале г. Судак.

Город Судак, экотропа на мыс Алчак.

Переезд на автобусе в г. Судак (2-2,5 часа). Поселение в гостевом доме.

Добро пожаловать в Судак!

Это чудесный город на побережье Черного моря, который может похвастаться своим комфортным климатом и обилием солнца. Со всех сторон Судакскую долину защищают горы, здесь множество виноградников и плантаций культур для изготовления эфирных масел. Сам город Судак является одним из ведущих производителей марочных вин и розового масла в Крыму.

Сегодня пройдем по набережной Судака и совершим прогулку на мыс Алчак. Это самый миниатюрный мыс в Судакской долине, его высота всего 152 м.

На мысе Алчак есть очень интересное место – Эолова арфа. Это большое, сквозное отверстие в скале. Свое название грот получил в честь древнегреческого бога Эола, царя ветров. При сильном ветре грот начинает петь, и слышен звук, напоминающий звучание арфы.

Активная часть прохождения по маршруту: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.

День 2

Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа Голицына.

Сегодня будет невероятно красивый день!! С утра отправляемся в поселок Новый Свет. Это то самое место, где снимался замечательный фильм «3+2».

Сначала пойдем на гору Носорог. Часто эту гору называют Спящая девушка или Караул-оба – караульная гора.

Взобравшись на вершину, понимаешь, почему гора носит название «караульной»: в хорошую погоду с нее видно все побережье от потухшего вулкана Кара-Даг на востоке до горы Аю-Даг на южном берегу Крыма.

Мы поднимемся на ухо Носорога, пройдем по огромному, каменному лабиринту, посидим на кресле Голицына, спустимся по древним таврским и обезьяньим лестницам и увидим с высоты три бухты Нового Света!

Также посетим древние гроты, зайдем на территорию темного Ада и выйдем в светлый Рай, где стоит самый настоящий природный холодильник, температура в котором +5… +10С!

Далее спускаемся на пешеходную тропу, которая проходит вдоль трех разноцветных бухт. Пейзажи здесь, как на обложках журналов: изумрудное море, белоснежные яхты, великолепная скала Сокол. Не зря древние греки называли это место «Рай»! А на выходе из рая находится завод и фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет».

Активная часть прохождения по маршруту: 10,1 км, перепад высот 30-340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 3

Скала Сокол.

Скала Сокол – это один из самых больших коралловых рифов в Крыму. Здесь можно увидеть окаменевшие кораллы, отдохнуть в тени сосны Палласа, прогуляться по уникальной роще пирамидального можжевельника и испить вкуснейшей воды из источника святой Анастасии.

Хотелось ли вам когда-нибудь посмотреть на Судак с высоты птичьего полета? А может, хотелось забраться туда, где дух захватывает от увиденной красоты? Или хотелось сфотографировать с полукилометровой высоты Зеленую новосветскую бухту? Все это мы воплотим в жизнь во время экскурсии на скалу Сокол!

Активная часть прохождения по маршруту: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 4

Гора Перчем.

Перчем (в переводе «грива») — это самая высокая гора в окрестностях Судака, 576 м. над уровнем моря. На одной из возвышенностей горы растет несколько деревьев, которые туристы называют «чубчик Перчема»:)). Из необычных мест Перчема мы также увидим огромные круги из камней и развалины древнего храма.

Маркированная тропа поднимет нас на самую вершину! С обзорных точек Перчема открываются великолепные виды на Судакскую и Токлукскую долины, село Веселое и Генуэзскую крепость.

Активная часть прохождения по маршруту: 10,5 км, перепад высот 40-576 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 5

Мыс Меганом.

Мыс Меганом - самый большой в Восточном Крыму. Это даже не мыс, а целый полуостров!

Здесь кристально чистое море, лазурные бухты и потрясающие пейзажи. Прогулка на Меганом приятна тем, что практически весь путь проходит вдоль береговой линии.

Уфологи утверждают, что Меганом представляет собой магнитную аномалию, которая притягивает гостей с далёких планет. А йоги считают, что Меганом — это настоящее Место Силы. Именно поэтому здесь можно увидеть необычные рисунки на скалах, цветные ленточки, круги из камней и Храм Солнца.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 6

Горный хребет Эчки-Даг.

Сегодня посмотрим на восточный Крым с нового ракурса!

Наша цель - горный хребет Эчки-Даг. Это удивительное место, где сошлись густые леса, живописные скалы, широкая степь и море. За один день мы с вами увидим все разнообразие природы Крыма.

Эчки-Даг сложен рифовыми известняками и поэтому он слоистый, как пирог))). Склоны Эчки-Дага любят скалолазы, а также спелеологи. Именно здесь находится пещера с необычным названием «Ухо земли», куда попасть можно только со специальным снаряжением. Вход в пещеру скрыт от посторонних глаз за кустами кизила и шиповника. Древняя легенда гласит, что пещера доходит до самого-самого сердца Земли. Наша планета словно хочет услышать, что же здесь, наверху, происходит? «Ухо земли» считается одним из Мест Силы, где исполняются заветные желания!

Активная часть прохождения по маршруту: 12,1 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 7

Генуэзская крепость в г. Судак.

В городе Судак находится прекрасно сохранившаяся Генуэзская крепость. Это уникальный памятник, украшение города и его визитная карточка! Уже издалека видны высокие крепостные стены с зубцами, украшенные неприступными башнями.

На территории крепости посетим Консульский замок и Девичью башню. Отсюда открываются отличные виды на набережную Судака и далекие горы Нового Света!

Активная часть прохождения по маршруту: 6,7 км, продолжительность экскурсии 3 часа.

Выселение из гостевого дома.

Переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.

14:00 – прибытие на автовокзал г. Судак.

16:00-16:30 – прибытие в аэропорт г. Симферополь.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Симферополь после 18:00.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, экскурсионные маршруты могут быть изменены.