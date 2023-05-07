Активный тур в Крым. Горные просторы Судака

Активный тур в Крым

Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака
Активный тур в Крым. Горные просторы Судака

Что вас ожидает 🤩

  • Горы + море
  • Прогулки по местам, где князь Голицын создавал своё знаменитое шампанское
  • Бухты с бирюзовой и голубой водой
  • Гора Сокол и потрясающий вид на Новосветскую бухту
  • Бухта, где снимался легендарный фильм "3+2"
  • Генуэзская крепость - прикоснёмся к истории!
  • Вечерний Судак и Новый Свет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нитка маршрута: г. Симферополь - г. Судак, экотропа на мыс Алчак • пос. Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа Голицына • скала Сокол • гора Перчем • мыс Меганом • горный хребет Эчки-Даг • Генуэзская крепость - г. Симферополь.

День 1

До 12:00 – сбор группы в г. Симферополь. В аэропорту группа встречается возле входа в аэропорт, на железнодорожном вокзале сбор группы возле фонтана.
14:00-14:30 - сбор группы на автовокзале г. Судак.
Город Судак, экотропа на мыс Алчак.
Переезд на автобусе в г. Судак (2-2,5 часа). Поселение в гостевом доме.
Добро пожаловать в Судак!
Это чудесный город на побережье Черного моря, который может похвастаться своим комфортным климатом и обилием солнца. Со всех сторон Судакскую долину защищают горы, здесь множество виноградников и плантаций культур для изготовления эфирных масел. Сам город Судак является одним из ведущих производителей марочных вин и розового масла в Крыму.
Сегодня пройдем по набережной Судака и совершим прогулку на мыс Алчак. Это самый миниатюрный мыс в Судакской долине, его высота всего 152 м.
На мысе Алчак есть очень интересное место – Эолова арфа. Это большое, сквозное отверстие в скале. Свое название грот получил в честь древнегреческого бога Эола, царя ветров. При сильном ветре грот начинает петь, и слышен звук, напоминающий звучание арфы.
Активная часть прохождения по маршруту: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.

День 2

Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа Голицына.
Сегодня будет невероятно красивый день!! С утра отправляемся в поселок Новый Свет. Это то самое место, где снимался замечательный фильм «3+2».
Сначала пойдем на гору Носорог. Часто эту гору называют Спящая девушка или Караул-оба – караульная гора.
Взобравшись на вершину, понимаешь, почему гора носит название «караульной»: в хорошую погоду с нее видно все побережье от потухшего вулкана Кара-Даг на востоке до горы Аю-Даг на южном берегу Крыма.
Мы поднимемся на ухо Носорога, пройдем по огромному, каменному лабиринту, посидим на кресле Голицына, спустимся по древним таврским и обезьяньим лестницам и увидим с высоты три бухты Нового Света!
Также посетим древние гроты, зайдем на территорию темного Ада и выйдем в светлый Рай, где стоит самый настоящий природный холодильник, температура в котором +5… +10С!
Далее спускаемся на пешеходную тропу, которая проходит вдоль трех разноцветных бухт. Пейзажи здесь, как на обложках журналов: изумрудное море, белоснежные яхты, великолепная скала Сокол. Не зря древние греки называли это место «Рай»! А на выходе из рая находится завод и фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет».
Активная часть прохождения по маршруту: 10,1 км, перепад высот 30-340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 3

Скала Сокол.
Скала Сокол – это один из самых больших коралловых рифов в Крыму. Здесь можно увидеть окаменевшие кораллы, отдохнуть в тени сосны Палласа, прогуляться по уникальной роще пирамидального можжевельника и испить вкуснейшей воды из источника святой Анастасии.
Хотелось ли вам когда-нибудь посмотреть на Судак с высоты птичьего полета? А может, хотелось забраться туда, где дух захватывает от увиденной красоты? Или хотелось сфотографировать с полукилометровой высоты Зеленую новосветскую бухту? Все это мы воплотим в жизнь во время экскурсии на скалу Сокол!
Активная часть прохождения по маршруту: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 4

Гора Перчем.
Перчем (в переводе «грива») — это самая высокая гора в окрестностях Судака, 576 м. над уровнем моря. На одной из возвышенностей горы растет несколько деревьев, которые туристы называют «чубчик Перчема»:)). Из необычных мест Перчема мы также увидим огромные круги из камней и развалины древнего храма.
Маркированная тропа поднимет нас на самую вершину! С обзорных точек Перчема открываются великолепные виды на Судакскую и Токлукскую долины, село Веселое и Генуэзскую крепость.
Активная часть прохождения по маршруту: 10,5 км, перепад высот 40-576 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 5

Мыс Меганом.
Мыс Меганом - самый большой в Восточном Крыму. Это даже не мыс, а целый полуостров!
Здесь кристально чистое море, лазурные бухты и потрясающие пейзажи. Прогулка на Меганом приятна тем, что практически весь путь проходит вдоль береговой линии.
Уфологи утверждают, что Меганом представляет собой магнитную аномалию, которая притягивает гостей с далёких планет. А йоги считают, что Меганом — это настоящее Место Силы. Именно поэтому здесь можно увидеть необычные рисунки на скалах, цветные ленточки, круги из камней и Храм Солнца.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 6

Горный хребет Эчки-Даг.
Сегодня посмотрим на восточный Крым с нового ракурса!
Наша цель - горный хребет Эчки-Даг. Это удивительное место, где сошлись густые леса, живописные скалы, широкая степь и море. За один день мы с вами увидим все разнообразие природы Крыма.
Эчки-Даг сложен рифовыми известняками и поэтому он слоистый, как пирог))). Склоны Эчки-Дага любят скалолазы, а также спелеологи. Именно здесь находится пещера с необычным названием «Ухо земли», куда попасть можно только со специальным снаряжением. Вход в пещеру скрыт от посторонних глаз за кустами кизила и шиповника. Древняя легенда гласит, что пещера доходит до самого-самого сердца Земли. Наша планета словно хочет услышать, что же здесь, наверху, происходит? «Ухо земли» считается одним из Мест Силы, где исполняются заветные желания!
Активная часть прохождения по маршруту: 12,1 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 7

Генуэзская крепость в г. Судак.
В городе Судак находится прекрасно сохранившаяся Генуэзская крепость. Это уникальный памятник, украшение города и его визитная карточка! Уже издалека видны высокие крепостные стены с зубцами, украшенные неприступными башнями.
На территории крепости посетим Консульский замок и Девичью башню. Отсюда открываются отличные виды на набережную Судака и далекие горы Нового Света!
Активная часть прохождения по маршруту: 6,7 км, продолжительность экскурсии 3 часа.
Выселение из гостевого дома.
Переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.
14:00 – прибытие на автовокзал г. Судак.
16:00-16:30 – прибытие в аэропорт г. Симферополь.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Симферополь после 18:00.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, экскурсионные маршруты могут быть изменены.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе.
  • Проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера стандарт. В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, холодильник, Wi-Fi, чайник, фен. Полотенца выдают. В гостинице имеется сауна, кедровый чан, фитобочка, тренажерный зал, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки и ужины (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед – сухой паек днем в горах (день 2-7).
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
  • Входные билеты в экскурсионные центры и на экологические тропы.
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Симферополь).
  • Страховка (не обязательно)
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 6000 руб. за весь период отдыха
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал)
Завершение: г. Судак (автовокзал) в 14:00, г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 16:00 МСК
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Крым, г. Судак.
  • Старт маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 12:00 МСК, г. Судак (автовокзал) в 14:00 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Судак (автовокзал) в 14:00, г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 16:00 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 30-570 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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