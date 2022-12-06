1 день

Встреча, Парк Антилоп "Сафари Ранч", экскурсия "Долина Скифов"

Встреча группы в а/п Симферополь или на ж/д вокзале.

Переезд в Старый Крым.

Посещаем Парк Антилоп "Сафари Ранч".

Парк семейного отдыха.

Идея парка в общении человека с природой и животными.

Уникальность проекта в том, что животные с разных континентов живут на пастбище одной общей коммуной без разделительных барьеров и клеток.

Получилась отдельно замкнутая экосистема, где животные построили свои семьи и прекрасно размножаются.

На сегодняшний день, это единственный в мире парк с таким межвидовым общением.

Экскурсия "Долина Скифов" на кабриолете познакомит гостей с красотами Старого Крыма.

С горы Карлуба откроется потрясающий вид на Феодосийскую бухту и Коктебельский залив.

Автопутешествие "Фото Сафари" с персональным гидом по пастбищу с животными вызывает восторг у детей и не оставляет равнодушными их родителей.

Ведь в открытом пространстве прогуливаются индийские буйволы и африканские страусы, европейские лани и благородные олени, латиноамериканские ламы, монгольские яки и индийские зебу.

Кроме тематических площадок, тандырная кухня и ароматный кофе на песке (за доп. плату).

Трансфер в Ялту.

Размещение в отеле.