Что вас ожидает:Старт в Симферополе

В удобное для вас время мы забираем вас в Алуште или в Симферополе и мы вместе отправляемся в поселок Лучистое, под горой Демерджи, где мы с Вами пересаживаемся на внедорожник.

Генеральское. Джур-Джур и каскады Улу-Узень

Наша первая точка путешествия это знаменитый водопад Джур-Джур. Тут мы с вами проведем от 1, 5 до двух часов. Посмотрим не только водопад, но и каскады реки Улу-Узень и ванны: Молодости, Любви, Богатства. Самые смелые могут даже окунутся: не смотря на то, что температура воды редко превышает +10 градусов, многие так и делают.

Тырке и Демерджи-Яйла

От Генеральского наша дорога пойдет вверх. К плато Демерджи через Тырке. Нас ждет: панорама долины с видом на Караби. Зубы Демерджи — скальные образования, похожие на зубы, или хребты дракона, и очень красивое 🤩 плато. На яйле у нас обед, после которого начинается дорога домой

Буковый лес 🌳 и окончание путешествия

Во время спуска мы сделаем остановку в буковом лесу 🌲, полюбуемся 200-летними деревьями. Такие исполины редкость даже для Крыма, не смотря на то, что буковых лесов тут хватает. А дальше уже на знакомую площадь в поселку Лучистое, и домой. Организационные детали:• Заболевания позвоночника и вообще, опорно-двигательной системы, могут стать препятствием для участников;