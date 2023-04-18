Мы с Вами посетим место, где богатейшая историческое прошлое соседствует с удивительной красотой окружающей природы.
Вы увидите Пещерный город Качи-Кальон с его неповторимыми гротами, вид на Качинскую долину и Бисерный храм.
Вы увидите Пещерный город Качи-Кальон с его неповторимыми гротами, вид на Качинскую долину и Бисерный храм.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Пещерный город Качи-Кальон с его неповторимыми гротами
- Вид на Качинскую долину
- Бисерный храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В ходе нашей прогулки Вы сможете:
- окунуться в «центр» средневекового виноделия;
- узнать, зачем мыли кости усопшим;
- побывать в средневековых монашеских кельях;
- полюбоваться живописной панорамой качинской долины;
- погрузиться в глубину истории этого места;
- и посетить удивительный Бисерный храм, где пламя свечи отражается в каждой бусине.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги водителя
- Услуги гида
- Что не входит
- Стоимость посещения пещерного города - 100 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Г. Симферополь, Привокзальная площадь 1Завершение: Г. Симферополь, Привокзальная площадь 1, или по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании