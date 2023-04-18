Летопись пещерного города от Качи-Кальон до Бисерного храма

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Мы с Вами посетим место, где богатейшая историческое прошлое соседствует с удивительной красотой окружающей природы.

Вы увидите Пещерный город Качи-Кальон с его неповторимыми гротами, вид на Качинскую долину и Бисерный храм.
Летопись пещерного города от Качи-Кальон до Бисерного храма
Летопись пещерного города от Качи-Кальон до Бисерного храма
Летопись пещерного города от Качи-Кальон до Бисерного храма
Летопись пещерного города от Качи-Кальон до Бисерного храма
Летопись пещерного города от Качи-Кальон до Бисерного храма
Летопись пещерного города от Качи-Кальон до Бисерного храма
Ближайшие даты:
18
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апр
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Что вас ожидает:

  • Пещерный город Качи-Кальон с его неповторимыми гротами
  • Вид на Качинскую долину
  • Бисерный храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В ходе нашей прогулки Вы сможете:

  • окунуться в «центр» средневекового виноделия;
  • узнать, зачем мыли кости усопшим;
  • побывать в средневековых монашеских кельях;
  • полюбоваться живописной панорамой качинской долины;
  • погрузиться в глубину истории этого места;
  • и посетить удивительный Бисерный храм, где пламя свечи отражается в каждой бусине.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги водителя
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость посещения пещерного города - 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Симферополь, Привокзальная площадь 1
Завершение: Г. Симферополь, Привокзальная площадь 1, или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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