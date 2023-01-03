Об экскурсии

Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Многие думают, что на полуостров разумнее приезжать знойным летом, но это не так – крымские просторы поражают красотой круглогодично. Более того, привычные достопримечательности в это время можно увидеть под необычным углом.

Зима в Крыму – мягкая, нежная, обволакивающая невесомым белоснежным покрывалом. Также, как и летом, на полуострове можно посетить пещерные города, особенно молчаливые в это время, роскошные старинные дворцы, утопающие в вечно зеленой хвое, совершить треккинг по аскетичным монастырям, грозным крепостям и прекрасным крымским пляжам.

Крым без рюкзаков – это мистический город Херсонес, хмуро взирающий на прохладные волны Севастопольской бухты, заснеженные башни крепости Инкерман, походы налегке по уникальным хребтам, откуда отлично видны уснувшие до поры лагуны. Новогодний тур в Крым подарит туристам яркие эмоции и множество новых впечатлений. В любом случае, этот Новый год вы будете долго помнить!