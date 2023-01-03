Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь

Новогодние каникулы в Крыму - лучшее

Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Многие думают, что на полуостров разумнее приезжать знойным летом, но это не так – крымские просторы поражают красотой круглогодично. Более того, привычные достопримечательности в это время можно увидеть под необычным углом.
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Симферополь
  • Пещерный монастырь Инкерман
  • Крепость Каламита
  • Ханский дворец
  • Скальный Свято-Успенский монастырь
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Балаклава и вечнозеленое урочище Инжир
  • Пещерные города Эски-Кермен и Мангуп-кале
  • Хребет Каланых-Кая (Крыло Дракона)
  • Храм Солнца
  • Мыс Фиолент (пешая прогулка по бухтам)
  • Город Херсонес
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Описание

Об экскурсии

Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Многие думают, что на полуостров разумнее приезжать знойным летом, но это не так – крымские просторы поражают красотой круглогодично. Более того, привычные достопримечательности в это время можно увидеть под необычным углом.
Зима в Крыму – мягкая, нежная, обволакивающая невесомым белоснежным покрывалом. Также, как и летом, на полуострове можно посетить пещерные города, особенно молчаливые в это время, роскошные старинные дворцы, утопающие в вечно зеленой хвое, совершить треккинг по аскетичным монастырям, грозным крепостям и прекрасным крымским пляжам.
Крым без рюкзаков – это мистический город Херсонес, хмуро взирающий на прохладные волны Севастопольской бухты, заснеженные башни крепости Инкерман, походы налегке по уникальным хребтам, откуда отлично видны уснувшие до поры лагуны. Новогодний тур в Крым подарит туристам яркие эмоции и множество новых впечатлений. В любом случае, этот Новый год вы будете долго помнить!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Балаклава (район Севастополя) в гостинице «Фордевинд» или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера Комфорт. В каждом номере удобства (душ, туалет), холодильник, телевизор, электрочайник, Wi-Fi. Фен можно попросить у администратора
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-6) - сухой паёк днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в Ханский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале, пещерный город Эски-Кермен
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Симферополь)
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 7000 руб. за весь период отдыха
  • Новогодний ужин в туре. На Новогодний ужин группа идет в кафе или туристы совместно с инструктором покупают продукты и вместе готовят новогодний ужин
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: РФ, Республика Крым, г. Севастополь.
  • Старт маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 12:00 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 15:30 МСК.
  • В Симферополе можно переночевать в хостеле «Like Hostel» или квартире, арендованной на сайте «Авито».
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: трехразовое. Завтрак и ужин в кафе, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 10-540 м.
  • Протяженность маршрута: 52,7 км.
  • Ограничение по возрасту: от 14 до 60 лет.
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (25% маршрута), средний (75% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков. Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба.
  • Мобильная связь по маршруту (МТС, Билайн, Мегафон) постоянно. Связи Теле2 нет.
  • Инфраструктура. В г. Севастополь есть продуктовые магазины, кафе, аптека, отделение почты, банкоматы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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