Что вас ожидает

День 1-ый. Стартовая точка треккинга — Ангарский перевал. Мы можем добраться до него из Симферополя на междугороднем троллейбусе (ещё одна достопримечательность полуострова), либо встретиться с вами уже на месте. По пути на вершину вас ждут две особенно приятные локации: поляна могучих буков и роща секвой — вечнозелёный оазис деревьев-долгожителей, их здесь посадили в качестве эксперимента в середине 20 века. Дальше оказываемся на смотровой площадке с видом на Алушту, обе вершины Демерджи, Бабуган-яйлу — и прибываем на Эклизи-Бурун точно к закату. Здесь мы будем ночевать, поэтому в список наших вечерних дел входит: обустроить лагерь, согреться вкусным походным ужином и выпить травяного чая под звёздами:)

День 2-ой. Утром предлагаю долго не спать, а встретить рассвет — зрелище даже более впечатляющее, ведь его мы наблюдаем реже. После не спеша завтракаем и отправляемся ещё на одну высоту — Ангар-Бурун. Спокойным шагом от одной вершины до другой идти чуть меньше часа. Отсюда возвращаемся к нашей исходной точке, Ангарскому перевалу.

Весь путь составит примерно 12 км. Тропы удобные, без сюрпризов. Поэтому присоединиться к нам может любой человек без серьёзных хронических заболеваний. Мы будем рады детям старше 8 лет, но только в сопровождении заботливого родителя.

Организационные детали