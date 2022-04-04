От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун

Несложный треккинг на 2 высоты и ночлег в горах

Индивидуальная
«Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал», — завещал Высоцкий.

Но мы уверены, что и покорённую вершину можно посетить ещё не раз.

Берите рюкзак, надевайте удобную обувь и присоединяйтесь — будем дышать можжевеловым воздухом, ночевать в спальниках под звёздами и пропитываться романтикой походной жизни.
От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун
От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун
От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун
От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун
От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун
От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун
От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун
От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун
От заката до рассвета на вершине Эклизи-Бурун
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День 1-ый. Стартовая точка треккинга — Ангарский перевал. Мы можем добраться до него из Симферополя на междугороднем троллейбусе (ещё одна достопримечательность полуострова), либо встретиться с вами уже на месте. По пути на вершину вас ждут две особенно приятные локации: поляна могучих буков и роща секвой — вечнозелёный оазис деревьев-долгожителей, их здесь посадили в качестве эксперимента в середине 20 века. Дальше оказываемся на смотровой площадке с видом на Алушту, обе вершины Демерджи, Бабуган-яйлу — и прибываем на Эклизи-Бурун точно к закату. Здесь мы будем ночевать, поэтому в список наших вечерних дел входит: обустроить лагерь, согреться вкусным походным ужином и выпить травяного чая под звёздами:)

День 2-ой. Утром предлагаю долго не спать, а встретить рассвет — зрелище даже более впечатляющее, ведь его мы наблюдаем реже. После не спеша завтракаем и отправляемся ещё на одну высоту — Ангар-Бурун. Спокойным шагом от одной вершины до другой идти чуть меньше часа. Отсюда возвращаемся к нашей исходной точке, Ангарскому перевалу.

Весь путь составит примерно 12 км. Тропы удобные, без сюрпризов. Поэтому присоединиться к нам может любой человек без серьёзных хронических заболеваний. Мы будем рады детям старше 8 лет, но только в сопровождении заботливого родителя.

Организационные детали

  • Треккинг проводится в группе от 3-х человек. Если вас меньше, пожалуйста, напишите нам, мы пересчитаем стоимость.
  • Дополнительные расходы: ужин и завтрак (500 р. /чел.); аренда снаряжения, если нет своего (максимум 1000 руб. /чел.); билет на троллейбус (70-100 руб. /чел.)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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