Симферополь в деталях

Душевная обзорная прогулка по главным и тайным местам города

Индивидуальная
Приглашаю познакомиться с живописным и невероятно уютным Симферополем! Мы пройдем по самым важным улицам города, полюбуемся набережной, побываем в тихих парках и на оживленных транспортных перекрестках.

Увидим старинные театры и храмы, современные арт-объекты и необычные памятники.

Я не дам вам заскучать и расскажу много интересного.
Симферополь в деталях
Симферополь в деталях
Симферополь в деталях
Симферополь в деталях
Симферополь в деталях
Симферополь в деталях
Симферополь в деталях
Симферополь в деталях
Симферополь в деталях
Симферополь в деталях
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Симферополя

Вы увидите знаковые места города: площадь Ленина, Петропавловский собор, цирк и один из древнейших театров России. Посетите Свято-Троицкий собор, где хранятся мощи Святого Луки, и оцените подарок от республики Марий-Эл — скульптуру Йошкин кот. А также прогуляетесь по набережной самой длинной реки Крыма и заглянете в уютный Екатерининский сад, насчитывающий более 200 лет.

Занимательные факты и современные достопримечательности

Я расскажу когда и кем был основан Симферополь, какие интересные события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали. Где совершила обеденную молитву Екатерина II, как выглядит первый православный храм города и как симферопольцы со всей любовью создавали «бронзовых жителей» города. А еще покажу арт-объект «Время Крыма», памятник Вежливым людям и парк кованых фигур, настоящее название которого не знают даже местные.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на УЛ.К. Либкнехта
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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