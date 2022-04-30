Что вас ожидает

«Визитные карточки» Симферополя

Вы увидите знаковые места города: площадь Ленина, Петропавловский собор, цирк и один из древнейших театров России. Посетите Свято-Троицкий собор, где хранятся мощи Святого Луки, и оцените подарок от республики Марий-Эл — скульптуру Йошкин кот. А также прогуляетесь по набережной самой длинной реки Крыма и заглянете в уютный Екатерининский сад, насчитывающий более 200 лет.

Занимательные факты и современные достопримечательности

Я расскажу когда и кем был основан Симферополь, какие интересные события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали. Где совершила обеденную молитву Екатерина II, как выглядит первый православный храм города и как симферопольцы со всей любовью создавали «бронзовых жителей» города. А еще покажу арт-объект «Время Крыма», памятник Вежливым людям и парк кованых фигур, настоящее название которого не знают даже местные.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.