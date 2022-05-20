Судак и Новый Свет

Экскурсия по самым живописным местам юго-восточного Крыма

Экскурсия по самым живописным местам юго-восточного Крыма.

В Судаке туристы осматривают Генуэзскую крепость, которая является лучшим сохранившимся фортификационным сооружением Европы.

После осмотра крепости поездка в Новый свет — прогулка по тропе Голицына, к гроту Шаляпина и отдых в бухтах Нового света.

Запланирована остановка возле фирменного магазина завода шампанских вин «Новый свет».
Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет

Что вас ожидает 🤩

  • Генуэзская крепость (Судак)
  • Тропа Голицына (Новый Свет)

Курортный город Судак

Среди экскурсий по Крыму особое место занимают экскурсии в Судак. Этот курортный городок — один из древнейших городов юго-восточного Крыма. Здесь отлично сохранилась средневековая Генуэзская крепость, построенная генуэзцами с площадью 29,5 га. Она расположена на конусообразной горе —древнем коралловом рифе. На территории исторического комплекса часто проходят фестивали и интересные культурные мероприятия.

Новый Свет

Еще один интересный экскурсионный объект Судакской долины — Новый Свет. Это уникальный природный заповедник. Туристы приезжают сюда, чтобы пройти по знаменитой тропе Голицына к гроту Шаляпина. По пути можно увидеть места съемок многих советских приключенческих фильмов, а также погулять по реликтовой можжевеловой роще.

Организационные детали:

  • Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
  • В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
  • На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Входные билеты по программе (250-400 руб/чел), по выходным вход в крепость 650руб/чел
  • Питание и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 08:40
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
  • В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
  • На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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