Среди экскурсий по Крыму особое место занимают экскурсии в Судак. Этот курортный городок — один из древнейших городов юго-восточного Крыма. Здесь отлично сохранилась средневековая Генуэзская крепость, построенная генуэзцами с площадью 29,5 га. Она расположена на конусообразной горе —древнем коралловом рифе. На территории исторического комплекса часто проходят фестивали и интересные культурные мероприятия.
Новый Свет
Еще один интересный экскурсионный объект Судакской долины — Новый Свет. Это уникальный природный заповедник. Туристы приезжают сюда, чтобы пройти по знаменитой тропе Голицына к гроту Шаляпина. По пути можно увидеть места съемок многих советских приключенческих фильмов, а также погулять по реликтовой можжевеловой роще.
Организационные детали:
Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Гид
Что не входит
Входные билеты по программе (250-400 руб/чел), по выходным вход в крепость 650руб/чел
Питание и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 08:40
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юг-Тур — ваш гид в Симферополе
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