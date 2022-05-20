Курортный город Судак

Среди экскурсий по Крыму особое место занимают экскурсии в Судак. Этот курортный городок — один из древнейших городов юго-восточного Крыма. Здесь отлично сохранилась средневековая Генуэзская крепость, построенная генуэзцами с площадью 29,5 га. Она расположена на конусообразной горе —древнем коралловом рифе. На территории исторического комплекса часто проходят фестивали и интересные культурные мероприятия.

Новый Свет

Еще один интересный экскурсионный объект Судакской долины — Новый Свет. Это уникальный природный заповедник. Туристы приезжают сюда, чтобы пройти по знаменитой тропе Голицына к гроту Шаляпина. По пути можно увидеть места съемок многих советских приключенческих фильмов, а также погулять по реликтовой можжевеловой роще.

Организационные детали: