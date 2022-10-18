Встреча гостей:
Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя– можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва– Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь– Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.
Руководитель группы встречает с табличкой «Вкус Крыма».
Обед в кафе.
Переезд в Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и средневековой крепости Каламита.
Посещение «Инкерманского завода марочных вин», известных своим высоким качеством и благородным вкусом.
Предприятие было основано в 1961 году на базе подземных выработок известняка.
Протяжённость знаменитых подвалов составляет 55000 м2, общая территория предприятия – 7 га.
Уникальные марочные вина выдерживаются классическим способом в дубовой таре на глубине 30-50 м в толще скалы.
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря.
Переезд в Балаклаву – удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
По желанию предлагаем морскую прогулку по Балаклавской бухте или посещение музея истории Балаклавы.
По желанию, за доп. плату предлагаем познакомиться с одним из интереснейших проектов Крыма – Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая Балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина.
История предприятия начинается с 1889 года.
Сегодня производство основано на использовании современного оборудования, а продукция изготавливается из собственного винограда, выращенного на территории уникального севастопольского терруара.
Посещение фирменного магазина.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в регион Большой Ялты – самое популярное место отдыха и туризма, путевая экскурсия включает знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр живописных горных и морских ландшафтов.
Осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).
Знакомство с одним из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.
Дегустация «Вкусные и полезные дары Никитского сада»: джем из фейхоа, компот из зизифуса, варенье из лепестков розы, джем из инжира, фиточай (или другие продукты по сезону).
Знакомство с винзаводом «Массандра» – одним из крупнейших предприятий России и известнейшей достопримечательностью Ялты.
Коллекция вин Массандры (около 1 миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера».
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы сможете увидеть памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, которые стали истинным украшением города.
Размещение в одной из гостиниц ЮБК.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посещение магазина-кафе «Сыр и вино», где вы сможете попробовать лучший в Крыму кофе, приобрести натуральные сыры и другую продукцию крымских хозяйств, продегустировать и купить вина частных производителей.
Переезд на Восточный берег Крыма – путевая экскурсия по дороге.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Переезд в п. Миндальное.
Посещение винзавода «Солнечная Долина» – один из старейших российских виноделен.
Во время экскурсии вы сможете посетить винные подвалы «Архадерессе», основанные в 1888 году мэтром отечественного виноделия Л. С. Голицыным и своими глазами увидеть длинные галереи дубовых бутов и бочек, где выдерживаются легендарные марочные вина «Кагор», «Черный доктор», «Черный полковник» и другие.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.
Остановка в Белогорске.
Обед в ресторане «Ак-кая» (по желанию, за доп. плату).
Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Ценовой период
|2-хместное размещение
|1-номестное размещение
|25.04 – 10.06
|25 900
|28 900
|18.07 – 23.09
|26 900
|29 900
Скидки:
Для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Для пенсионеров 60+ скидка – 5%.
Располагается на побережье Черного моря у подножья юго-восточного склона заповедного потухшего вулкана Кара-Даг.
Пансионат находится в парковой зоне, которая по своим уникальным климатическим условиям и красоте ландшафта, является признанным местом для отдыха и лечения.
В номере: односпальные кровати, телевизор, холодильник, туалет, душ, умывальник, балкон с видом на море или парк, wi-fi интернет.
Одно дополнительное место – евро-раскладушка или диван-кровать.
Чистый, уютный отель с прекрасным расположением и комфортным отдыхом на берегу живописного Феодосийского залива.
В номере: две односпальные кровати, телевизор, кондиционер, цифровое телевидение, Wi-Fi, электронные замки, сейф, зеркало, шкаф для одежды, вешалки, чайник, косметические средства, полотенца, фен, туалет, душ.
Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.
Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.
В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.
Этот отель находится в городе Судак, в 12 минутах ходьбы от пляжа на берегу Черного моря.
Ресторан отеля «Форум» оформлен в греческом стиле и специализируется на европейской и украинской кухне. В баре подают напитки.
В числе удобств гостиницы «Форум» — сауна и мини-бассейн.
В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, Wi-Fi, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца.
Отель расположен всего в 50 метрах от Чёрного моря, на центральной набережной города. Из окон верхних этажей открывается прекрасный вид на живописный Феодосийский залив.
Здание отеля является архитектурным памятником и старейшей гостиницей города, в которой жили легендарные исторические личности и знаменитости начала – середины XX века. По некоторым сведениям, в 1914 году гостиницу посетили такие известные люди, как А. Н. Толстой, М. И. Цветаева. В 1920 году в гостинице был штаб белогвардейцев, именно в гостинице проживал и руководил Вооруженными силами Юга генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин.
В номере: две односпальные кровати, шкаф, столик, телевизор, холодильник, кондиционер. ванна/душ, туалет.
Этот курортный отель расположен в парке красивой исторической усадьбы. В числе удобств – открытый бассейн с морской водой, современный тренажерный зал, экскурсионное бюро и детский клуб. Гости могут поиграть в теннис на траве. В обеденном зале оздоровительного курорта подают завтрак, а также блюда традиционной кухни Крымского полуострова. К услугам гостей принадлежности для барбекю, кафе, фотостудия, салон красоты и студия йоги.
В номере: две односпальные кровати, платяной шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер, душ, туалет, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, сушилка для одежды, балкон.
Имеет очень удобное расположение: 100 м от автовокзала, в 15 минутной доступности от Центральной Набережной. С парапета гостиничного холла открывается живописный и неповторимый вид на вечно зеленый и живописный пейзаж череды горных массивов Бабуган, Четыр-Даг и Демерджи, просторную и самую большую на Южном побережье Крыма долину и, конечно же, на море.
В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, утюг, фен, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, балкон.
Расположен в городе Ялта, в непосредственной близости от центра и городской Набережной, в реликтовой зелени бывшего княжеского имения и в 600 метрах от моря.
В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, стиральная машина, сушилка для одежды, утюг, фен, чайник, кухонные принадлежности, обеденный стол, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, настольные игры и/или пазлы, детские книги, музыка или фильмы.
Располагается в восточной части Алушты – в черте города, в 800 м от моря.
В числе преимуществ комплекса — сауна и купель.
В номере: телевизор, холодильник, телефон, набор мебели, туалет, душ, балкон.
Располагается в курортном местечке Гаспра, в одном из живописнейших уголков Южного берега Крыма, между архитектурным памятником "Ласточкино гнездо" и Воронцовским дворцом в Алупке.
В номере: две односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душевая кабина, туалет, умывальник, балкон с видом на южную(море) или северную(горы) сторону.
Современный бизнес отель, расположенный в тихом районе города, в Камышовой бухте, всего в 10 минутах ходьбы от моря c высоким уровнем комфорта и безупречным сервисом.
В номере: две односпальные или одна двуспальная кровать, кондиционер, мини-бар, фен, телевизор, спутниковое ТВ, доступ к интернету, телефон, рабочий стол, шкаф, балкон, туалет, умывальник, ванна, гигиенический набор.
Расположен в культурном центре города Севастополь на площади Восставших.
Из окон комплекса открывается красочная панорама всего города Севастополя: с северной стороны – красоты раскопок древнего города Херсонес и синяя гладь Черного моря, а с южной стороны – горы и весь город, как на ладони.
В номере: две односпальные кровати или одна двухспальная, телевизор, холодильник, душ, санузел, электрочайник, набор посуды, балкон.
Распологается в центре Балаклавы в непосредственной близости от набережной Назукина и музея подводных лодок.
Удобная транспортная развязка позволит легко добраться в любую точку Балаклавы и Севастополя.
В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, электрочайник, набор посуды, туалет, умывальник, душевая кабинка, мини-парфюмерия.
Располагается в южной части города-героя Севастополя, в нескольких минутах ходьбы от песочного пляжа бухты "Омега".
Пансионат имеет уникальное месторасположение и одну из немногих на территории города Севастополя свою зону отдыха.
В номере: кондиционер, телевизор, холодильник, санузел и душ в номере, большой балкон.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка – 10%, на дополнительном – 30%.
Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка – 5%.
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы сможете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.