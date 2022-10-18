3 день

Никита - Массандра - Ялта

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Переезд в регион Большой Ялты – самое популярное место отдыха и туризма, путевая экскурсия включает знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр живописных горных и морских ландшафтов.

Осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Знакомство с одним из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.

Дегустация «Вкусные и полезные дары Никитского сада»: джем из фейхоа, компот из зизифуса, варенье из лепестков розы, джем из инжира, фиточай (или другие продукты по сезону).

Знакомство с винзаводом «Массандра» – одним из крупнейших предприятий России и известнейшей достопримечательностью Ялты.

Коллекция вин Массандры (около 1 миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера».

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы сможете увидеть памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, которые стали истинным украшением города.

Размещение в одной из гостиниц ЮБК.