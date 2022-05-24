Водопад Джур-Джур + Долина привидений + храм-маяк + Сырные скалы

Водопад Джур-Джур + Долина привидений + храм-маяк + Сырные скалы
Водопад Джур-Джур + Долина привидений + храм-маяк + Сырные скалы
Водопад Джур-Джур + Долина привидений + храм-маяк + Сырные скалы
Водопад Джур-Джур + Долина привидений + храм-маяк + Сырные скалы
Водопад Джур-Джур + Долина привидений + храм-маяк + Сырные скалы
Водопад Джур-Джур + Долина привидений + храм-маяк + Сырные скалы

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Джур-Джур
  • Долина привидений
  • Сырные скалы
  • Храм Маяк
Что вас ожидает:Трехкаскадный полноводный водопад Джур-Джур является самым мощным и красивым на полуострове. Вода в нем не пересыхает даже в самый засушливый период. Высота водопада 16 метров. Дорога к нему проходит через живописный буковый лес.
Водопад Джур-Джур находиться на склоне гор, в урочище Хап-Хал, недалеко от села Генеральское. Дорога к самому водопаду из Алушты проходит по красивой Судакской трассе вдоль моря и гор.
Ванны Молодости, Здоровья, Радости, Любви и Счастья
Купание в водопаде запрещено, но вы сможете искупаться в природных ваннах с минеральной водой, названия которых говорят сами за себя. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. Купание в водопаде запрещено. Для прохождения горной тропы следует надеть удобную обувь;
4. Маршрут не рекомендован людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
5. Интересные места рядом: Храм Маяк, Каменные грибы Сотеры, гора Демерджи, дегустационный зал «Седьмое небо».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. расходы — 500 руб. подвоз на Уазиках
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам, воскресеньям
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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