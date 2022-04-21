Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»

Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»
Воронцовский парк + Ялта + морская прогулка к «Ласточкиному гнезду»

Что вас ожидает 🤩

  • Воронцовский парк
  • Алупка
  • Ялта
  • Замок «Ласточкино гнездо»
О главных достопримечательностях по маршруту
Первым пунктом нашего путешествия станет знаменитый Воронцовский дворец в Алупке — один из самых ярких архитектурно-исторических памятников Крыма с великолепной парковой зоной. Этот шедевр архитектуры романтизма, строили с 1828 по 1848 год, по заказу генерал-губернатора Новороссийского края и аристократа М. С. Воронцова. Это величественное сооружение у подножия горы Ай-Петри с видом на Черное море удачно сочетает в своем облике несколько архитектурных стилей — от английской неоготики до пышного восточного стиля.
Отдельного внимания заслуживает живописный парк на территории дворца, который утопает в пышных хвойных деревьях, цветах и экзотических кустарниках. Гулять здесь одно удовольствие.

Замок «Ласточкино гнездо»

История этого популярнейшего архитектурно-исторического памятника Крыма берет начало в конце XIX века. Тот облик, который замок имеет сейчас, был создан в 1912 году благодаря немецкому нефтянику Штейнгелю. Ранее на месте этого каменного замка располагалась деревянная дача генерала русско-турецкой войны, после она принадлежала врачу из Ливадийского дворца, а также купчихе Рахманиной.
Это впечатляющее строение расположено на Южном берегу Крыма возле курортного поселка Гаспры. Построенное на самом краю Аврориной скалы «Ласточкино гнездо» бесспорно пользуется популярностью среди туристов. Здесь можно увидеть необыкновенные выставочные экспонаты, ценные произведения живописи и находки археологов, и, конечно, сделать красивые фотографии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Дегустация
  • Прогулка на теплоходе (1300 руб.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дети до 18 лет на дегустацию не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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