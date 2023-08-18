Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя

Проводить день в красивейшей точке Южного Крыма и поймать в объектив первые звезды

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Покорить Ай-Петри — значит побывать в сердце Южного Крыма и его главном центре притяжения.

Но мы не просто поднимемся к Короне горных зубцов — мы окажемся здесь в самое удачное время, когда вы в полной мере ощутите единение с природой без суеты и туристов, вдохновитесь роскошными видами, встретите без преувеличения великолепный закат и первые россыпи звезд.
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
Закат на Короне Ай-Петри из Симферополя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прокатиться по горному серпантину

По дороге к вершине Ай-Петри мы преодолеем несколько километров горного серпантина, делая остановки в самых живописных точках. Вы прогуляетесь к горному озеру, побываете на смотровой площадке с видом на неприступные хребты Ай-Петринской яйлы. После мы сможем подъехать к водопаду Учан-Су и немного погуляем по горному плато, но так, чтобы никто не устал, ведь впереди самое интересное — проводы заката!

Корона в лучах заката

Еще немного — и мы уже поднимаемся на Корону, зубцы горы Ай-Петри. В это время суток здесь можно застать невероятные пейзажи, а холод, который поднимется на вершину к вечеру, разгонит туристические автобусы и позволит нам насладиться уединением. Мы будем пить горячий чай и любоваться с высоты зубцов, как солнце садится за линию горизонта, после — поприветствуем первые звезды (а если группа стойкая, то и не первые) и полюбуемся, как загораются далеко внизу огни ночной Ялты. Конечно, вечерние и ночные панорамы Ай-Петри вдохновят вас на чудесные фотографии: недаром это место входит в must-have пейзажных фототуров по Крыму.

Кому подойдет экскурсия

Любителям фотосъемки и природных локаций, которые хотят разнообразить пляжный отдых чем-то нестандартным.

Организационные детали

Как проходит фототур

  • Поездка не предполагает насыщенного рассказа: ваш гид будет проводником, водителем и помощником в съемке
  • Фототур для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Вечером местные кафе уже не работают, поэтому мы организуем для вас перекус: сладкое (шоколад), бутерброды с курицей и чай/кофе. Если у вас есть ограничения по питанию, сообщите об этом заранее.

Что взять с собой

  • Одеваться надо очень тепло, ориентируясь на температуру +5 +10 градусов. Желательно взять шапочку, а начиная со второй половины августа еще и перчатки. Мы можем захватить теплые пледы, но это будет не так комфортно, как правильно подобранная одежда.
  • Если вы хотите сделать красивые кадры, таймлапс или просто фото заката или звезд, обязательно берите штатив. А если у вас его нет, скажите нам, и мы возьмем его для вас.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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