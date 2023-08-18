Покорить Ай-Петри — значит побывать в сердце Южного Крыма и его главном центре притяжения. Но мы не просто поднимемся к Короне горных зубцов — мы окажемся здесь в самое удачное время, когда вы в полной мере ощутите единение с природой без суеты и туристов, вдохновитесь роскошными видами, встретите без преувеличения великолепный закат и первые россыпи звезд.

Описание

Что вас ожидает

Прокатиться по горному серпантину

По дороге к вершине Ай-Петри мы преодолеем несколько километров горного серпантина, делая остановки в самых живописных точках. Вы прогуляетесь к горному озеру, побываете на смотровой площадке с видом на неприступные хребты Ай-Петринской яйлы. После мы сможем подъехать к водопаду Учан-Су и немного погуляем по горному плато, но так, чтобы никто не устал, ведь впереди самое интересное — проводы заката!

Корона в лучах заката

Еще немного — и мы уже поднимаемся на Корону, зубцы горы Ай-Петри. В это время суток здесь можно застать невероятные пейзажи, а холод, который поднимется на вершину к вечеру, разгонит туристические автобусы и позволит нам насладиться уединением. Мы будем пить горячий чай и любоваться с высоты зубцов, как солнце садится за линию горизонта, после — поприветствуем первые звезды (а если группа стойкая, то и не первые) и полюбуемся, как загораются далеко внизу огни ночной Ялты. Конечно, вечерние и ночные панорамы Ай-Петри вдохновят вас на чудесные фотографии: недаром это место входит в must-have пейзажных фототуров по Крыму.

Кому подойдет экскурсия

Любителям фотосъемки и природных локаций, которые хотят разнообразить пляжный отдых чем-то нестандартным.

Организационные детали

Как проходит фототур

Поездка не предполагает насыщенного рассказа: ваш гид будет проводником, водителем и помощником в съемке

Фототур для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Вечером местные кафе уже не работают, поэтому мы организуем для вас перекус: сладкое (шоколад), бутерброды с курицей и чай/кофе. Если у вас есть ограничения по питанию, сообщите об этом заранее.

Что взять с собой