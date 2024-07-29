2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСмоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомьтесь с богатой историей Смоленска, его купеческими традициями и архитектурными памятниками. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей истории
Начало: на площади Победы
7 авг в 08:30
8 авг в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Сад Блонье
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Лучший выборСмоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
5 000₽ за всё до 25 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2024Хотим выразить свою благодарность за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного об истории города. Светлана знает и любит свой город, и
- ЕЕлена28 июля 2024Прекрасная экскурсия! Закрыли пробелы в образовании. Я бы сказала, что экскурсия и город - выше моих ожиданий. Очень интересно. 3 часа пролетели, как мгновение.
- ВВладимир27 июля 2024Огромная благодарность Светлане. Интереснейшая и познавательная экскурсия. Нам очень понравилось. Передвигались на автомобиле, что позволило нам сэкономить силы и изучить больше достопримечательностей.
- ААнна26 июля 2024Отличная экскурсия! Очень приятный, знающий экскурсовод! Слушать одно удовольствие!
- ЮЮлия26 июля 2024Чудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и очень приятный человек, подача материала
- ЮЮлия24 июля 2024Материал излагался очень доступно, экскурсия подойдёт для туристов любого возраста, хочется отметить красивую, грамотную речь экскурсовода. Большое спасибо за этот опыт!
- ААнастасия23 июля 2024Забронировали экскурсию вечером накануне самой экскурсии, Алёна пошла нам навстречу- встретила нас на автовокзале, куда мы прибыли. Показала нам наиболее
- ЭЭлеонора21 июля 2024Экскурсия понравилась всем. Экскурсовод интересно рассказывает,посетили основные достопримечательности,понравилась манера рассказа,тонкий юмор и оказанное внимание как к гостям, которые впервые в городе. Выражаем огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Что ещё посмотреть»
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