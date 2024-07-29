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живая и очень комфортная для восприятия, маршрут замечательный. Исторические факты гармонично чередуются с легендами и мифами Смоленска, а также с интересными фактами из вампирского сериала, о которых мы, фанаты «Вампиров средней полосы», даже не знали, - за это отдельное спасибо! 👍 2 часа пролетели незаметно - и для двух взрослых, и для подростка. Большое спасибо Дмитрию за прекрасную прогулку! 😁 Желаем удачи и побольше любознательных экскурсантов!