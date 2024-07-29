Что ещё посмотреть – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Смоленске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Смоленск: торгуй, воюй, молись
На машине
194 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомьтесь с богатой историей Смоленска, его купеческими традициями и архитектурными памятниками. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей истории
Начало: на площади Победы
7 авг в 08:30
8 авг в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Пешая
35 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Сад Блонье
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Смоленск духовный
Пешая
27 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Лучший выбор
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
5 000 за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Смоленск духовный
    Хотим выразить свою благодарность за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного об истории города. Светлана знает и любит свой город, и
    читать дальше

    ненавязчиво, в легкой форме делится своими знаниями с гостями города. Гид прекрасный, с правильной русской речью, её рассказ завораживает. Рекомендуем гостям города посетить эту экскурсию со Светланой.

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Смоленск духовный
    Прекрасная экскурсия! Закрыли пробелы в образовании. Я бы сказала, что экскурсия и город - выше моих ожиданий. Очень интересно. 3 часа пролетели, как мгновение.
    Прекрасная экскурсия! Закрыли пробелы в образовании. Я бы сказала, что экскурсия и город - выше моихПрекрасная экскурсия! Закрыли пробелы в образовании. Я бы сказала, что экскурсия и город - выше моихПрекрасная экскурсия! Закрыли пробелы в образовании. Я бы сказала, что экскурсия и город - выше моихПрекрасная экскурсия! Закрыли пробелы в образовании. Я бы сказала, что экскурсия и город - выше моих
  • В
    Владимир
    27 июля 2024
    Смоленск духовный
    Огромная благодарность Светлане. Интереснейшая и познавательная экскурсия. Нам очень понравилось. Передвигались на автомобиле, что позволило нам сэкономить силы и изучить больше достопримечательностей.
  • А
    Анна
    26 июля 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Отличная экскурсия! Очень приятный, знающий экскурсовод! Слушать одно удовольствие!
  • Ю
    Юлия
    26 июля 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Чудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и очень приятный человек, подача материала
    читать дальше

    живая и очень комфортная для восприятия, маршрут замечательный. Исторические факты гармонично чередуются с легендами и мифами Смоленска, а также с интересными фактами из вампирского сериала, о которых мы, фанаты «Вампиров средней полосы», даже не знали, - за это отдельное спасибо! 👍 2 часа пролетели незаметно - и для двух взрослых, и для подростка. Большое спасибо Дмитрию за прекрасную прогулку! 😁 Желаем удачи и побольше любознательных экскурсантов!

    Чудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и оченьЧудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и оченьЧудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и оченьЧудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и оченьЧудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и оченьЧудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и оченьЧудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и оченьЧудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и оченьЧудесная экскурсия👍👏 Одна из лучших, что мы заказывали на Трипстере. Дмитрий - прекрасный рассказчик и очень
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Материал излагался очень доступно, экскурсия подойдёт для туристов любого возраста, хочется отметить красивую, грамотную речь экскурсовода. Большое спасибо за этот опыт!
  • А
    Анастасия
    23 июля 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Забронировали экскурсию вечером накануне самой экскурсии, Алёна пошла нам навстречу- встретила нас на автовокзале, куда мы прибыли. Показала нам наиболее
    читать дальше

    значимые исторические и культурные объекты. Рфассказ об объектах и исторических событиях был содержательным и интересным. Было время сделать фото и купить сувениры. Очень порадовала грамотная речь Алёны. Доброжелательный и позитивный экскурсовод, будем рекомендовать друзьям и знакомым.

  • Э
    Элеонора
    21 июля 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Экскурсия понравилась всем. Экскурсовод интересно рассказывает,посетили основные достопримечательности,понравилась манера рассказа,тонкий юмор и оказанное внимание как к гостям, которые впервые в городе. Выражаем огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Смоленск: торгуй, воюй, молись
  2. Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
  3. Смоленск духовный
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Успенский Собор
  5. Самое главное
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 256 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам