3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеСамобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСмоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомьтесь с богатой историей Смоленска, его купеческими традициями и архитектурными памятниками. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей истории
Начало: на площади Победы
7 авг в 08:30
8 авг в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
12 авг в 19:00
16 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 июля 2024Остались очень довольны экскурсией! Были вдвоем с мужем. Виктор отличный рассказчик. Сумел нас заинтересовать Смоленском и историей города. Рассказал очень
- ЕЕлена29 июля 2024Побывали на замечательной экскурсии 29.07.2024! Гидом был прекрасный экскурсовод, замечательный специалист своего дела- Виктор. Экскурсия очень понравилась!!! Виктор познакомил нас
- ООльга29 июля 2024Добрый День! 27.07.2024 мы посетили славный город-герой Смоленск. Времени изучать достопримечательности самостоятельно у нас не было. Поэтому было решено воспользоваться услугами экскурсовода.
- ГГалина29 июля 2024Все хорошо. Но экскурсовод куда-то очень торопилась. Надеюсь успела)
- ММарк28 июля 2024Удивительная экскурсия! На 200% оправдала ожидания. Было реально интересно и взрослым, и детям. Узнали много нового про историю Смоленска, как
- ЮЮлия24 июля 2024Материал излагался очень доступно, экскурсия подойдёт для туристов любого возраста, хочется отметить красивую, грамотную речь экскурсовода. Большое спасибо за этот опыт!
- ААнастасия23 июля 2024Забронировали экскурсию вечером накануне самой экскурсии, Алёна пошла нам навстречу- встретила нас на автовокзале, куда мы прибыли. Показала нам наиболее
- ААлександр23 июля 2024Мы к сожалению не в первый день пребывания в Смоленске взяли экскурсию, поэтому успели что-то посмотреть самостоятельно, в том числе
- ЭЭлеонора21 июля 2024Экскурсия понравилась всем. Экскурсовод интересно рассказывает,посетили основные достопримечательности,понравилась манера рассказа,тонкий юмор и оказанное внимание как к гостям, которые впервые в городе. Выражаем огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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