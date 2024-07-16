Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Смоленске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 6 300 за всё до 16 чел.
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по загадочным местам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики во время прогулки по старинному Смоленску. Узнайте истории, скрытые от большинства
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: По договоренности
7 авг в 10:30
9 авг в 10:30
от 6 900 за всё до 16 чел.
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
  2. «Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
  3. Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Успенский Собор
  5. Самое главное
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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