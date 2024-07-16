2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 6 300₽ за всё до 16 чел.
2 часа
Индивидуальная
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по загадочным местам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики во время прогулки по старинному Смоленску. Узнайте истории, скрытые от большинства
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: По договоренности
7 авг в 10:30
9 авг в 10:30
от 6 900₽ за всё до 16 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана16 июля 2024Экскурсия интересная! Спасибо
- ООльга12 июня 2024Экскурсия понравилась. Узнали историю города.
- ЮЮлия18 мая 2024Доброго времени суток) Посетили экскурсию "Смоленск мистический", остались в полном восторге и дети (особенно дети))))), и взрослые. Экскурсовод Вадим. Извините,
- iirina3 мая 2024Мне все понравилось, экскурсовод Вадим превосходный, человек контактный и отзывчивый. Получила удовольствие от прогулки, познакомилась с городом, узнала много нового и интересного.
- ТТатьяна2 апреля 2024Увлекательная экскурсия! Узнали много нового и неожиданного! Большое спасибо нашему экскурсоводу Вадиму Николаевичу!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Экскурсии на Новый год»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2024 год по теме «Экскурсии на Новый год», 52 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь