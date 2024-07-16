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забыла отчество) Человек энциклопедических знаний, но без присущего многим начитанным людям пафоса. Было очень приятно общаться, прогулка абсолютно не сложная, в хорошем темпе. Надеюсь, что ещё встретимся) планы уже есть)))