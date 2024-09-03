2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомьтесь с богатой историей Смоленска, его купеческими традициями и архитектурными памятниками. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей истории
Начало: на площади Победы
9 сен в 08:00
10 сен в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
Сегодня в 13:00
9 сен в 09:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
9 сен в 16:00
10 сен в 13:30
4 800₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
9 сен в 10:30
10 сен в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 сентября 2024Всё хорошо.
- ААлександра29 августа 202417 го августа была с семьей (10 человек возраста от 2 до 70) на экскурсии в Смоленске Успенский собор и
- ТТатьяна28 августа 2024Что нужно, чтобы влюбиться в город? Пройтись по нему вместе с влюбленным в свой город гидом, узнать массу интересных фактов
- ННаталья26 августа 2024В Смоленске были не первый раз, но открыли город для себя совсем с другой стороны! Экскурсовод Алёна очень понравилась. Великолепный
- ААнастасия23 августа 2024Наталья отличный знающий гид! Очень доступно и нескучно рассказала как о крупных исторических событиях, так и приводила интесные детали: факты,
- ННина22 августа 2024Экскурсия отличная, доступно, интересно, информативно, рекомендую!
- ЕЕлизавета20 августа 2024Очень хорошая экскурсия. Алена рассказала про Смоленск интересно, 2.5 часа экскурсии пролетели незаметно. Рассказ экскурсовода получился живым, факты не были "сухими", что-то было преподнесено с юмором. Интересно было и взрослым и подростку. Мы очень довольны. Экскурсовода рекомендую.
- ИИван19 августа 2024Отличный маршрут))) гид огонь🔥
- ЮЮЛИЯ18 августа 2024В течение 2,5 часов мы получили информацию о Смоленске. История и современность в интересном изложении. Удобно построен маршрут экскурсии. Виктор очень любит свой город и знает его историю в подробностях. Спасибо огромное за знакомство со Смоленском.
- ЕЕлена17 августа 2024Наталья отлично составила маршрут экскурсии, интересно рассказала, ответила на все вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Смоленску в сентябре 2024
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