На Рождество – экскурсии в Смоленске

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Смоленске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Смоленск: торгуй, воюй, молись
На машине
201 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомьтесь с богатой историей Смоленска, его купеческими традициями и архитектурными памятниками. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей истории
Начало: на площади Победы
9 сен в 08:00
10 сен в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
Пешая
232 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
Сегодня в 13:00
9 сен в 09:30
5 000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Смоленск
Пешая
72 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
9 сен в 16:00
10 сен в 13:30
4 800 за всё до 10 чел.
Мистический Смоленск
Пешая
65 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
9 сен в 10:30
10 сен в 09:00
3 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 сентября 2024
    Тысячелетняя история Смоленска
    Всё хорошо.
  • А
    Александра
    29 августа 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    17 го августа была с семьей (10 человек возраста от 2 до 70) на экскурсии в Смоленске Успенский собор и
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    основные достопримечательности, всем очень понравилось. Экскурсовод внимательный, знающий и умеющий заинтересовать предметом о котором рассказывает. Рекомендую всем посетить город и для лучшего знакомства с ним заказать экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    28 августа 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Что нужно, чтобы влюбиться в город? Пройтись по нему вместе с влюбленным в свой город гидом, узнать массу интересных фактов
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    и исторических деталей, смеяться и удивляться. Все это дарит авторская индивидуальная экскурсия с Виктором. Такого позитивного и глубоко знающего экскурсовода – ещё поискать. Нам повезло. И всем будущим туристам искренне советую. Главное – наденьте удобную обувь и будьте готовы пройти тысячи шагов «по городу на холмах», но Смоленск стоит того! Легкая, но при этом интересная и информативная экскурсия, Виктор рассказывает так, что многое запоминается. Рекомендую!

    Что нужно, чтобы влюбиться в город? Пройтись по нему вместе с влюбленным в свой город гидомЧто нужно, чтобы влюбиться в город? Пройтись по нему вместе с влюбленным в свой город гидомЧто нужно, чтобы влюбиться в город? Пройтись по нему вместе с влюбленным в свой город гидомЧто нужно, чтобы влюбиться в город? Пройтись по нему вместе с влюбленным в свой город гидомЧто нужно, чтобы влюбиться в город? Пройтись по нему вместе с влюбленным в свой город гидомЧто нужно, чтобы влюбиться в город? Пройтись по нему вместе с влюбленным в свой город гидом
  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    В Смоленске были не первый раз, но открыли город для себя совсем с другой стороны! Экскурсовод Алёна очень понравилась. Великолепный
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    рассказчик, прекрасная подача материала, кажется, что ею продуман каждый шаг маршрута. С нами был ребёнок 12-ти лет, даже для него её рассказ был совсем не утомительным. Кажется, что все красоты города увидели именно благодаря Алёне! Спасибо!

  • А
    Анастасия
    23 августа 2024
    Тысячелетняя история Смоленска
    Наталья отличный знающий гид! Очень доступно и нескучно рассказала как о крупных исторических событиях, так и приводила интесные детали: факты,
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    легенды и предания, связанные со Смоленском и Смоленской областью. Всей нашей семье понравилась экскурсия с Натальей по солнечному летнему Смоленску, городу-герою с богатой историей!

  • Н
    Нина
    22 августа 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Экскурсия отличная, доступно, интересно, информативно, рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    20 августа 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Очень хорошая экскурсия. Алена рассказала про Смоленск интересно, 2.5 часа экскурсии пролетели незаметно. Рассказ экскурсовода получился живым, факты не были "сухими", что-то было преподнесено с юмором. Интересно было и взрослым и подростку. Мы очень довольны. Экскурсовода рекомендую.
  • И
    Иван
    19 августа 2024
    Мистический Смоленск
    Отличный маршрут))) гид огонь🔥
    Отличный маршрут))) гид огонь🔥
  • Ю
    ЮЛИЯ
    18 августа 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    В течение 2,5 часов мы получили информацию о Смоленске. История и современность в интересном изложении. Удобно построен маршрут экскурсии. Виктор очень любит свой город и знает его историю в подробностях. Спасибо огромное за знакомство со Смоленском.
  • Е
    Елена
    17 августа 2024
    Тысячелетняя история Смоленска
    Наталья отлично составила маршрут экскурсии, интересно рассказала, ответила на все вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Смоленск: торгуй, воюй, молись
  2. Тысячелетняя история Смоленска
  3. Добро пожаловать в Смоленск
  4. Мистический Смоленск
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Успенский Собор
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в сентябре 2024
Сейчас в Смоленске в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 570 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2024 год на рождество, 570 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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