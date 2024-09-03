читать дальше рассказчик, прекрасная подача материала, кажется, что ею продуман каждый шаг маршрута. С нами был ребёнок 12-ти лет, даже для него её рассказ был совсем не утомительным. Кажется, что все красоты города увидели именно благодаря Алёне! Спасибо!

В Смоленске были не первый раз, но открыли город для себя совсем с другой стороны! Экскурсовод Алёна очень понравилась. Великолепный