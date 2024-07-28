Осенние экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Осенние экскурсии» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Пешая
496 отзывов
3 часа
Групповая
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Расписание: Выходные и праздники
10 авг в 13:30
15 авг в 12:00
от 700 за человека
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
18 авг в 08:00
1 сен в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Начало: Музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Осенние экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
  2. «Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
  3. Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Успенский Собор
  5. Самое главное
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Осенние экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 497 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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