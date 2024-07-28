3 часа
Групповая
Расписание: Выходные и праздники
10 авг в 13:30
15 авг в 12:00
от 700₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
18 авг в 08:00
1 сен в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Начало: Музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июля 2024Отличная экскурсия, легкая и весёлая
- ММаргарита26 июля 2024Все понравилось. Очень интересно гид Виктор рассказывал. Так держать
- ННаталья23 июля 2024Большое спасибо за проведённую экскурсию. Гиду Маргарите отлельная благодарность, за заботу, не только интересно рассказывала, но и каждый раз выбирала наиболее комфортное и тенистое место остановки. Для летнего дня это очень ценно.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Осенние экскурсии»
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