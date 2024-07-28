Н Наталья

Большое спасибо за проведённую экскурсию. Гиду Маргарите отлельная благодарность, за заботу, не только интересно рассказывала, но и каждый раз выбирала наиболее комфортное и тенистое место остановки. Для летнего дня это очень ценно.