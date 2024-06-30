Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Смоленске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 6 300 за всё до 16 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Пешая
18 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 6 300 за всё до 16 чел.
Город древний, город вечно молодой
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Были и легенды Смоленской крепости
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Были и легенды Смоленской крепости
Начало: Пл Победы п-к воинам-Освободителям ок. к/т Октябрь
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 6 300 за всё до 16 чел.
«Взгляд через века» с посещением Успенского собора
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 9 500 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    30 июня 2024
    Город древний, город вечно молодой
    Посетили Смоленск 27 июня. Экскурсию проводила экскурсовод Светлана. Профессионально и интересно. Три часа пролетели не заметно. Посмотрели много интересных мест, экскурсия продумана отлично. Очень приятно было общаться и слушать Светлану.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Город древний, город вечно молодой
    Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Три часа полетели незаметно. Великолепное знание истории города и самое главное- чувствуется любовь к Смоленску.
  • О
    Оксана
    22 апреля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
    Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.
  • Н
    Наталья
    12 декабря 2023
    Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
    Экскурсия с Вадимом Николаевичем по старому городу оставила самые теплые впечатления! Спасибо за интересное изложение, вовлечение в историю Смоленска и приятное общение! Рекомендуем однозначно 🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
  2. Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
  3. Город древний, город вечно молодой
  4. Были и легенды Смоленской крепости
  5. «Взгляд через века» с посещением Успенского собора
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Успенский Собор
  5. Самое главное
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2024
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