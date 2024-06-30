2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 6 300₽ за всё до 16 чел.
2 часа
Индивидуальная
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 6 300₽ за всё до 16 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Были и легенды Смоленской крепости
Начало: Пл Победы п-к воинам-Освободителям ок. к/т Октябрь
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 6 300₽ за всё до 16 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 16:00
от 9 500₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра30 июня 2024Посетили Смоленск 27 июня. Экскурсию проводила экскурсовод Светлана. Профессионально и интересно. Три часа пролетели не заметно. Посмотрели много интересных мест, экскурсия продумана отлично. Очень приятно было общаться и слушать Светлану.
- ООльга7 мая 2024Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Три часа полетели незаметно. Великолепное знание истории города и самое главное- чувствуется любовь к Смоленску.
- ООксана22 апреля 2024Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.
- ННаталья12 декабря 2023Экскурсия с Вадимом Николаевичем по старому городу оставила самые теплые впечатления! Спасибо за интересное изложение, вовлечение в историю Смоленска и приятное общение! Рекомендуем однозначно 🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 000 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Смоленске на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 65 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь