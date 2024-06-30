А Александра Город древний, город вечно молодой Посетили Смоленск 27 июня. Экскурсию проводила экскурсовод Светлана. Профессионально и интересно. Три часа пролетели не заметно. Посмотрели много интересных мест, экскурсия продумана отлично. Очень приятно было общаться и слушать Светлану.

О Ольга Город древний, город вечно молодой Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Три часа полетели незаметно. Великолепное знание истории города и самое главное- чувствуется любовь к Смоленску.

О Оксана Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…» Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.