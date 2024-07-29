Все – экскурсии в Смоленске

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Смоленске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самобытный Смоленск
Пешая
522 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
На машине
194 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Смоленск: торгуй, воюй, молись
Познакомьтесь с богатой историей Смоленска, его купеческими традициями и архитектурными памятниками. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей истории
Начало: на площади Победы
7 авг в 08:30
8 авг в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Смоленск
Пешая
61 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 800 за всё до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Пешая
225 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
12 авг в 19:00
16 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    29 июля 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Остались очень довольны экскурсией! Были вдвоем с мужем. Виктор отличный рассказчик. Сумел нас заинтересовать Смоленском и историей города. Рассказал очень
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    много интересных фактов и необыкновенных историй. Даже дождливая погода не смогла испортить наше впечатление от этой замечательной прогулки. Хочется отметить, что экскурсия продлилась дольше, чем заявлено в связи с ненастной погодой. Но Виктор постарался донести до нас все что запланировано. Большое спасибо за прекрасно проведенное время. Мы почерпнули для себя много интересного и познавательного!

  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Побывали на замечательной экскурсии 29.07.2024! Гидом был прекрасный экскурсовод, замечательный специалист своего дела- Виктор. Экскурсия очень понравилась!!! Виктор познакомил нас
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    с интересными памятными места Города- Героя Смоленска. Экскурсия была настолько интересной и захватывающей, что погружению в атмосферу прошлого не смогли помешать ни ветер, ни дождь, а 3 часа прошли незаметно! До этого 2 дня гуляли по городу самостоятельно, но открыл он нам свои тайны только благодаря экскурсии, которую провёл Виктор!!! Огромное ему за это СПАСИБО! Так что рекомендуем всем знакомиться с городом только обратившись к Виктору!

  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Добрый День! 27.07.2024 мы посетили славный город-герой Смоленск. Времени изучать достопримечательности самостоятельно у нас не было. Поэтому было решено воспользоваться услугами экскурсовода.
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    И это решение было верным! Познакомиться с городом нам помог экскурсовод Виктор. Очень грамотный и знающий свое дело гид. Много полезной и интересной информации мы получили. Все было рассказано доступным языком не только для взрослых, но и для детей. Даны рекомендации о местах, которые можно посетить самостоятельно. За день до экскурсии Виктор прислал подробную информацию с картой о месте встречи. В день экскурсии написал, что может собраться дождик. Рекомендовал взять зонты. Все очень по человечески. Спасибо огромное, Виктор!

  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Самобытный Смоленск
    Все хорошо. Но экскурсовод куда-то очень торопилась. Надеюсь успела)
  • М
    Марк
    28 июля 2024
    Самобытный Смоленск
    Удивительная экскурсия! На 200% оправдала ожидания. Было реально интересно и взрослым, и детям. Узнали много нового про историю Смоленска, как
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    будто сами погружались в разные исторические эпохи, гуляя по улицам города. Уникальный по архитектуре и невероятно красивый Успенский собор - не припомню, чтобы ещё что-то так впечатлило! Большое спасибо Маргарите! Она провела экскурсию профессионально. Видно, что человек знает и любит свой город. Маргарита сумела сделать так, чтобы захотелось вновь вернуться сюда!

  • Ю
    Юлия
    24 июля 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Материал излагался очень доступно, экскурсия подойдёт для туристов любого возраста, хочется отметить красивую, грамотную речь экскурсовода. Большое спасибо за этот опыт!
  • А
    Анастасия
    23 июля 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Забронировали экскурсию вечером накануне самой экскурсии, Алёна пошла нам навстречу- встретила нас на автовокзале, куда мы прибыли. Показала нам наиболее
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    значимые исторические и культурные объекты. Рфассказ об объектах и исторических событиях был содержательным и интересным. Было время сделать фото и купить сувениры. Очень порадовала грамотная речь Алёны. Доброжелательный и позитивный экскурсовод, будем рекомендовать друзьям и знакомым.

  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Самобытный Смоленск
    Мы к сожалению не в первый день пребывания в Смоленске взяли экскурсию, поэтому успели что-то посмотреть самостоятельно, в том числе
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    и по маршруту экскурсии. Однако Наталья не растерялась и изменила стандартный маршрут так что бы мы не повторялось. Спасибо вам большое! С вами мы по новому взглянула на Смоленск

  • Э
    Элеонора
    21 июля 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Экскурсия понравилась всем. Экскурсовод интересно рассказывает,посетили основные достопримечательности,понравилась манера рассказа,тонкий юмор и оказанное внимание как к гостям, которые впервые в городе. Выражаем огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самобытный Смоленск
  2. Смоленск: торгуй, воюй, молись
  3. Добро пожаловать в Смоленск
  4. Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Успенский Собор
  5. Самое главное
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 1002 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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