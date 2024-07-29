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И это решение было верным! Познакомиться с городом нам помог экскурсовод Виктор. Очень грамотный и знающий свое дело гид. Много полезной и интересной информации мы получили. Все было рассказано доступным языком не только для взрослых, но и для детей. Даны рекомендации о местах, которые можно посетить самостоятельно. За день до экскурсии Виктор прислал подробную информацию с картой о месте встречи. В день экскурсии написал, что может собраться дождик. Рекомендовал взять зонты. Все очень по человечески. Спасибо огромное, Виктор!