Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»

Присоединяйтесь к группе и отправляйтесь на увлекательную экскурсию по одному из древнейших городов Руси! Я познакомлю

В группе
до 25 чел.
Присоединяйтесь к группе и отправляйтесь на увлекательную экскурсию по одному из древнейших городов Руси! Я познакомлю вас с удивительной историей Смоленска — расскажу о том, что он являлся ключевым пунктом на древнем пути «Из варяг в греки», покажу его древние монастыри и проведу по историческим улицам.

Мы прогуляемся по Лопатинскому парку, который раньше был в составе настоящего королевского бастиона.

и по центральной городской площади — Площади Победы, на которой раньше располагалась рыночная площадь.

Не забуду я и показать вам знаменитый Успенский собор — крупнейший собор в России.

И многое другое.
Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»
Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»
Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»
Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»
Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»
Групповая обзорная экскурсия «Град велик и мног людьми»

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Победы
  • Сквер памяти героев
  • башня Громовая
  • Лопатинский сад
  • Королевский бастион
  • Площадь Ленина
  • Парк Блонье
  • Ул. Ленина
  • Авраамиевский монастырь
  • Восточный участок крепостной стены
  • Ул. Соболева и Красная башня
  • Успенский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Обзорная пешеходная экскурсия по Смоленску в составе сборной группы.

Что вы получите от экскурсии?

Вы узнаете много новых и интересных фактов, которые помогут вам дополнить картину развития нашего государства, вы прогуляетесь по древним улицам, которые видели сотни ключевых исторических событий, вам представится уникальная возможность всей душой полюбить город, в котором вы еще никогда не были.
В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны.
«Когда еще не было русской державы,
Дымились костры на заре,
И прежде чем встали московские главы,

Смоленск возвели на Днепре. »

Ну, и чуть не забыл «Ах, Смоленск, такой город: здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения» (с).

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, транспортное обслуживание - за отдельную плату. Часть маршрута проходит по пересеченной местности, поэтому для участников предпочтительна удобная одежда и обувь.

Почему стоит приехать в Смоленск?

Смоленск - это один из древнейших городов Руси, который старше большинства из самых популярных старых городов нашей страны.
Смоленск, а точнее его пригород Гнёздово – ключевой пункт на древнем пути «из варяг в греки», одном из ключевых трансевропейских торговых маршрутов на момент образования древнерусского государства.
Более 1000 сохранившихся до наших дней Гнёздовских курганов хранят тайны зарождения Руси. Здесь была обнаружена древнейшая русская надпись в истории, здесь исследователи отмечают самую большую в нашей стране концентрацию больших курганов Древней Руси, то есть захоронений важных политических деятелей уровня Рюрика или Олега – основателей государства.
В Смоленске сохранилось сразу три памятника домонгольской архитектуры, три церкви XII века, руины еще порядка 20 храмов частично обследованы археологами или ждут своего часа. Место нахождения остатков оснований еще порядка 20 храмов устанавливается.
Одна из основных достопримечательностей Смоленска - крепостная стена, построенная на рубеже XVI-XVII веков, которая является одной из самых протяженных в мире. Она сыграла важную роль в защите Москвы от польско-литовских интервентов в начале XVII века, а в последние годы вдохновляет писателей и режиссеров на создание художественных произведений.
Великолепный Успенский собор – один из крупнейших в России, в нем хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии, один из важнейших образов в русской истории, который сыграл свою роль во многих важных исторических событиях.
Смоленск – ключевой пункт в войне 1812 года портив императора Наполеона. Смоленская область – место рождения советской гвардии в пылающем 1941 году, здесь впервые было остановлено продвижение фашистов вглубь страны. Город наполнен прекрасными памятниками, посвященными тем грозным годам, которые составляют славу русского оружия.
В Смоленске и Смоленской области родилось огромное количество знаменитых людей России и всего мира, которых все прекрасно знаем. Перечислять эти имена можно очень долго: композитор Михаил Глинка, космонавт Юрий Гагарин, исследователь Николай Пржевальский, писатель Борис Васильев, актер Юрий Никулин, фантаст Айзек Азимов, флотоводец Павел Нахимов, знаменосец Победы Михаил Егоров, авиаконструктор Семен Лавочкин, поэты Александр Твардовский, Михаил Исаковский и Николай Рыленков, государственный деятель Григорий Потёмкин-Таврический, фантаст Александр Беляев многие другие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы
Завершение: Успенский собор
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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