Нас ждет поездка в село Новоспасское (110км от Смоленска), в дом-музей гениального русского композитора Глинки.



Именно здесь прошли детские годы основоположника русской классической музыки.



У вас есть возможность прогуляться по прекрасному парку, по которому когда-то гулял Михаил Иванович, посмотреть фамильную церковь и кладбище, а также узнать много интересного о жизни и творческой деятельности композитора.