Мы увидим двухэтажный господский дом, восстановленный в первоначальном виде. В пяти комнатах дома размещена экспозиция, рассказывающая о его жизни и творческой деятельности. Восстановлены зал, столовая, бильярдная, кабинеты отца и самого композитора, комната птиц. Осмотрим фамильную Спасо-Преображенскую церковь.
Пройдем по дорожкам прекрасного парка. Полюбуемся липовыми и дубовыми аллеями, цветниками, беседками. Увидим Амуров лужок и каскад прудов. Побываем на фамильном кладбище.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.