Поездка в усадьбу М.И. Глинки «Новоспасское»

Нас ждет поездка в село Новоспасское (110км от Смоленска) , в дом-музей гениального русского...

Нас ждет поездка в село Новоспасское (110км от Смоленска), в дом-музей гениального русского композитора Глинки.

Именно здесь прошли детские годы основоположника русской классической музыки.

У вас есть возможность прогуляться по прекрасному парку, по которому когда-то гулял Михаил Иванович, посмотреть фамильную церковь и кладбище, а также узнать много интересного о жизни и творческой деятельности композитора.
Поездка в усадьбу М.И. Глинки «Новоспасское»
Поездка в усадьбу М.И. Глинки «Новоспасское»
Поездка в усадьбу М.И. Глинки «Новоспасское»
Поездка в усадьбу М.И. Глинки «Новоспасское»
Поездка в усадьбу М.И. Глинки «Новоспасское»
Поездка в усадьбу М.И. Глинки «Новоспасское»

Что вас ждет:

  • Мы увидим двухэтажный господский дом, восстановленный в первоначальном виде. В пяти комнатах дома размещена экспозиция, рассказывающая о его жизни и творческой деятельности. Восстановлены зал, столовая, бильярдная, кабинеты отца и самого композитора, комната птиц. Осмотрим фамильную Спасо-Преображенскую церковь.
  • Пройдем по дорожкам прекрасного парка. Полюбуемся липовыми и дубовыми аллеями, цветниками, беседками. Увидим Амуров лужок и каскад прудов. Побываем на фамильном кладбище.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно

Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска

🎩Индивидуальные🏡Выездные🔭Обзорные🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Смоленске

Знакомьтесь, Смоленск
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
2 200
за 1-15 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Смоленск - один из древнейших русских городов
ежедневно
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 000
за 1-16 чел.
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Город-ключ, город-щит, город-воин, город-Герой… Тема героического прошлого Смоленска всегда была и...
ежедневно
Один Смоленский выходной
5
1
1 990
за 1 чел.
Один Смоленский выходной
Что мы знаем о Смоленске
Согласно расписанию в календаре
Были и легенды Смоленской крепости
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 000
за 1-16 чел.
Были и легенды Смоленской крепости
Легенда о Смоленской крепости гласит, о том, что на её стены было наложено страшное проклятье,...
Ежедневно
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
Индивидуальная экскурсия
5
49
1 800
за 1-10 чел.
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
Перенестись в XIX век, гуляя по имению, и услышать удивительные истории о выдающихся художниках
Духовные святыни древнего Смоленска
Индивидуальная экскурсия
2 800
за 1-5 чел.
Духовные святыни древнего Смоленска
Во время экскурсии Вы сами сможете убедиться в том, что православная сокровищница Смоленска поражает...
по запросу
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Индивидуальная экскурсия
1 250
за 1-10 чел.
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Мы посетим один из самых почитаемых храмов России, визитную карточку Смоленска - кафедральный...
Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Индивидуальная экскурсия
2 200
за 1-10 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Вечерний Смоленск - город еще более необычный и загадочный, нежели днем
Ежедневно в вечернее время.
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»
Индивидуальная экскурсия
4.8
20
5 000
за 1-10 чел.
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»
Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены
38 башен Смоленска - "Ожерелья всея Руси"
Индивидуальная экскурсия
5
11
5 000
за 1-10 чел.
38 башен Смоленска - "Ожерелья всея Руси"
38 - именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только...
По договоренности
Смоленск: вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия
4.9
57
2 500
за 1-15 чел.
Смоленск: вдоль и поперек
Тысячелетняя история Смоленска увлекательна и запутана, но вместе с вами мы разберемся в ее...
Ежедневно с 09:00 до 19:00
Непарадный Смоленск
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-15 чел.
Непарадный Смоленск
Приглашаю вас на прогулку по непопулярным, но знаковым местам города, хранящим большую историю
Ежедневно

Гиды В. проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Талашкино-Фленово
Вас ждет обзорная прогулка по самым ярким достопримечательностям Смоленска, а также посещение...
Ежедневно
Поездка в усадьбу А.С. Грибоедова «Хмелита»
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Поездка в усадьбу А.С. Грибоедова «Хмелита»
Нас ждет увлекательное путешествие в место, где прошли детские и юношеские годы великого драматурга
Ежедневно
Православные святыни Смоленска
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Православные святыни Смоленска
Смоленск - древний русский город, который может похвастаться сразу тремя храмами, построенными в XII...
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Смоленску
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Смоленску
За несколько часов вы познакомитесь с основными достопримечательностями Смоленска и узнаете...
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Смоленске
🇷🇺