Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

«Художественное гнездо»

Так назвал Рерих имение князей Тенишевых Талашкино-Фленово, которое на рубеже веков объединило выдающихся творцов и просветителей. Я познакомлю вас с необычной архитектурой усадьбы и непростой судьбой ее хозяев. Расскажу, почему это место притягивало выдающихся русских художников — Поленова, Малютина, Врубеля, Рериха, Серова. И объясню, как провинциальное имение стало крупным образовательным, художественным и культурным центром России.

Сказочный терем

Вы увидите расписной теремок, будто сошедший со страниц русских сказок, — и подлинный шедевр малого зодчества. Рассмотрите изделия талашкинских мастерских — мебель, изготовленную по эскизам Малютина, акварели Врубеля, керамику Рериха и другие произведения, которые произвели фурор на Всемирной выставке в Париже.

Старинная школа и храм

Сельскохозяйственная школа для крестьянских детей — главное детище княгини Тенишевой. Вы узнаете, чем отличалось обучение в школе 19 века от современного образования и почему желающих учиться было больше, чем позволяло помещение. В старинном классе сможете посидеть за партой и попробовать написать пером. Позже на живописном холме вашему взору предстанет храм Святого Духа и сохранившаяся на его фасаде смальтовая мозаика Рериха, а я объясню ее символизм и скрытый смысл.

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