Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки

Открыть самое творческое и живописное имение Смоленщины и познакомиться с шедеврами русских мастеров

Елена
Елена – Гид из Смоленска
Вы посетите усадьбу 19 века, стоявшую на одном уровне с подмосковным Абрамцевом.

Узнаете, чем она привлекала Врубеля, Рериха и Серова.

В сказочном тереме осмотрите шедевры, ставшие сенсацией на Всемирной выставке в Париже.

Услышите о судьбе владельцев, ощутите атмосферу вдохновения и оцените живописные окрестности.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки

Что вас ожидает

«Художественное гнездо»
Так назвал Рерих имение князей Тенишевых Талашкино-Фленово, которое на рубеже веков объединило выдающихся творцов и просветителей. Я познакомлю вас с необычной архитектурой усадьбы и непростой судьбой ее хозяев. Расскажу, почему это место притягивало выдающихся русских художников — Поленова, Малютина, Врубеля, Рериха, Серова. И объясню, как провинциальное имение стало крупным образовательным, художественным и культурным центром России.

Сказочный терем
Вы увидите расписной теремок, будто сошедший со страниц русских сказок, — и подлинный шедевр малого зодчества. Рассмотрите изделия талашкинских мастерских — мебель, изготовленную по эскизам Малютина, акварели Врубеля, керамику Рериха и другие произведения, которые произвели фурор на Всемирной выставке в Париже.

Старинная школа и храм
Сельскохозяйственная школа для крестьянских детей — главное детище княгини Тенишевой. Вы узнаете, чем отличалось обучение в школе 19 века от современного образования и почему желающих учиться было больше, чем позволяло помещение. В старинном классе сможете посидеть за партой и попробовать написать пером. Позже на живописном холме вашему взору предстанет храм Святого Духа и сохранившаяся на его фасаде смальтовая мозаика Рериха, а я объясню ее символизм и скрытый смысл.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 оплачиваются дополнительно (100 руб. — цена посещения одного музея)
  • Транспортные расходы рассчитываются индивидуально — свяжитесь со мной в переписке к заказу
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки
Усадьба Талашкино-Фленово — в гостях у сказки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимая профессия и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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