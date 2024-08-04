Аквапарк – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквапарк» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой
На автобусе
скидка
50%
342 отзыва
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
1200600 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
На автобусе
скидка
50%
289 отзывов
9 часов
Групповая
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
900450 за человека
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
На машине
68 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 августа 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Экскурсовод Капитонова Кристина у нас была. Было бы хорошо, если бы она частенько не повторяла одно и то же за короткий промежуток времени по 4 раза. А в целом все понравилось.
  • И
    Ирина
    13 июля 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    Очень понравилась экскурсия, начиная от гида Арутюна, автомобиля и самой экскурсии, умением показать, рассказать и слушать. Отличная организация, ориентированная на наши пожелания. В восторге!
    Очень понравилась экскурсия, начиная от гида Арутюна, автомобиля и самой экскурсии, умением показать, рассказать и слушать
  • Г
    Гульнара
    1 июля 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    Отличная интересная экскурсия. Гид учитывает все пожелания. Эмоции зашкаливали
  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    Экскурсия очень понравилась. Гид заранее обговорил детали и купил нам билеты на фуникулёр. Посоветовал сразу подняться на самый высокий уровень,
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    погулять там, а промежуточные площадки осмотреть на обратном пути. Это было абсолютно верное решение, так как народу становилось все больше, очереди на фуникулёр увеличивались. А так мы быстро доехали и успели погулять практически в одиночестве. Панораму хорошо разглядеть не дала облачность, но погуляли с удовольствием все равно

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аквапарк»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой
  2. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  3. Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
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  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Аквапарк" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 10 500 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 699 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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