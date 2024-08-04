скидка
50%
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
1200600₽ за человека
скидка
50%
9 часов
Групповая
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
900450₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 августа 2024Экскурсовод Капитонова Кристина у нас была. Было бы хорошо, если бы она частенько не повторяла одно и то же за короткий промежуток времени по 4 раза. А в целом все понравилось.
- ИИрина13 июля 2024Очень понравилась экскурсия, начиная от гида Арутюна, автомобиля и самой экскурсии, умением показать, рассказать и слушать. Отличная организация, ориентированная на наши пожелания. В восторге!
- ГГульнара1 июля 2024Отличная интересная экскурсия. Гид учитывает все пожелания. Эмоции зашкаливали
- ИИрина22 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид заранее обговорил детали и купил нам билеты на фуникулёр. Посоветовал сразу подняться на самый высокий уровень,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аквапарк»
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