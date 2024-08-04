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погулять там, а промежуточные площадки осмотреть на обратном пути. Это было абсолютно верное решение, так как народу становилось все больше, очереди на фуникулёр увеличивались. А так мы быстро доехали и успели погулять практически в одиночестве. Панораму хорошо разглядеть не дала облачность, но погуляли с удовольствием все равно