А Альберт Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста читать дальше о регионе захотелось. Идеально на мой запрос такая пешеходная прогулка! Как хорошо, что именно с нее началось мое знакомство с курортом. Экскурсию рекомендую! Экскурсия очень понравилась! Благодарю Алевтину! В Сочи был проездом несколько дней с проживанием на Мацесте. Времени было мало, а немного узнать

С Сабир Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста Всё прошло хорошо, содержательная вводная экскурсия для желающих получить общую информацию о мацестинских источниках. Индивидуальный подход. Были с маленькими детьми, которые периодически отвлекали, но гид отнеслась с пониманием). Спасибо.

М Марина На внедорожнике в живописный Солох-Аул Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!

А Александр Сокровища Мацесты Все прошло тепло, конструктивно, очень познавательно и интересно)

Е Евгений Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе К организаторам вопросов нет. Все на высшем уровне, удобный транспорт вежливый и воспитанный экскурсовод-водитель. Все понравилось

Е Екатерина Тур-игра по барам Сочи читать дальше заводной гид великолепно настроил нас на пятничную барную атмосферу. Во время распития первого шота в первом баре, я перезнакомилась со всеми участниками, ощущение вечера будто с близкими друзьями на веселой вечеринке! Еще приду 🥰 Обожаю тур по барам, хожу во всех городах где они есть! Сочи - супер организовано, подобраны классные бары, активный и

Е Елизавета Сокровища Мацесты Ирина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещению.

Н Наталья Сокровища Мацесты читать дальше Всё прошло отлично! Экскурсия прошла замечательно. Ирина провела её отлично, очень интересно рассказывала и двигалась с нами в удобном нам темпе! Экскурсия прошла не как односторонний рассказ гида о достопримечательности, а как очень интересная беседа. Очень рады знскомству! Огромное спасибо! ♥️ Мы впервые пользовались таким сервисом для подборки экскурсии, о гиде могли судить только по 4 отзывам, очень переживали. Но зря.

А Анастасия Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе читать дальше рассказать много интересного и показать потрясающие места:) Это было наше первое знакомство с Абхазией, но после такой поездки хочется вернуться и посмотреть еще больше удивительных и интересных мест) Отличная экскурсия с прекрасной организацией! Абхазия впечатляет своей красотой! Отдельно хочу выразить благодарность гиду Денису, который сумел создать дружескую атмосферу,