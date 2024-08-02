8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 100₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Тур-игра по барам Сочи
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре курорта и повеселиться
Начало: На улице Островского
30 ноя в 08:30
3 500₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
Познакомиться с историческим микрорайоном Сочи и и ощутить на себе силу «огненной воды»
Начало: В микрорайоне Мацеста
Расписание: во вторник в 09:30, в пятницу в 16:30, в субботу в 16:15
6 авг в 09:30
7 авг в 16:15
900720₽ за человека
скидка
10%
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
Начало: Сочи, центральный район
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
30002 700₽ за человека
скидка
30%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города
Отыскать самые интересные здания посадской части и окунуться в историю с градостроительным уклоном
Начало: У Органного зала
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
68004 760₽ за всё до 5 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады в колхидском лесу
Из Сочи - в Дагомыс: совершить несложный треккинг, насладиться природой и искупаться в горной реке
Начало: У автовокзала
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльберт2 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Благодарю Алевтину! В Сочи был проездом несколько дней с проживанием на Мацесте. Времени было мало, а немного узнать
- ССабир21 июля 2024Всё прошло хорошо, содержательная вводная экскурсия для желающих получить общую информацию о мацестинских источниках. Индивидуальный подход. Были с маленькими детьми, которые периодически отвлекали, но гид отнеслась с пониманием). Спасибо.
- ММарина21 июля 2024Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
- ААлександр20 ноября 2023Все прошло тепло, конструктивно, очень познавательно и интересно)
- ЕЕвгений26 сентября 2023К организаторам вопросов нет. Все на высшем уровне, удобный транспорт вежливый и воспитанный экскурсовод-водитель. Все понравилось
- ЕЕкатерина9 июля 2023Обожаю тур по барам, хожу во всех городах где они есть! Сочи - супер организовано, подобраны классные бары, активный и
- ЕЕлизавета25 мая 2023Ирина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещению.
- ННаталья14 мая 2023Мы впервые пользовались таким сервисом для подборки экскурсии, о гиде могли судить только по 4 отзывам, очень переживали. Но зря.
- ААнастасия27 октября 2022Отличная экскурсия с прекрасной организацией! Абхазия впечатляет своей красотой! Отдельно хочу выразить благодарность гиду Денису, который сумел создать дружескую атмосферу,
- ФФёдор29 августа 2022Прикольная тема! Отличная идея и для знакомств и для развлечений своей тусовкой. Гид не навязчив, поддерживает атмосферу и настроение весь вечер. В барах каждый сможет найти для себя выпивку и закуску на свой вкус (я нашёл))
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Что ещё посмотреть»
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