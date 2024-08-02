Что ещё посмотреть – экскурсии в Сочи

Найдено 7 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Сочи, цены от 720 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
На машине
Джиппинг
15 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 100 за человека
Сокровища Мацесты
На машине
7 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Тур-игра по барам Сочи
Пешая
2 отзыва
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Тур-игра по барам Сочи
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре курорта и повеселиться
Начало: На улице Островского
30 ноя в 08:30
3 500 за человека
Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
Пешая
скидка
20%
2 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
Познакомиться с историческим микрорайоном Сочи и и ощутить на себе силу «огненной воды»
Начало: В микрорайоне Мацеста
Расписание: во вторник в 09:30, в пятницу в 16:30, в субботу в 16:15
6 авг в 09:30
7 авг в 16:15
900720 за человека
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
26 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
Начало: Сочи, центральный район
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
30002 700 за человека
Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города
Пешая
скидка
30%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города
Отыскать самые интересные здания посадской части и окунуться в историю с градостроительным уклоном
Начало: У Органного зала
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
68004 760 за всё до 5 чел.
Водопады в колхидском лесу
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады в колхидском лесу
Из Сочи - в Дагомыс: совершить несложный треккинг, насладиться природой и искупаться в горной реке
Начало: У автовокзала
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
6 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альберт
    2 августа 2024
    Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
    Экскурсия очень понравилась! Благодарю Алевтину! В Сочи был проездом несколько дней с проживанием на Мацесте. Времени было мало, а немного узнать
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    о регионе захотелось. Идеально на мой запрос такая пешеходная прогулка! Как хорошо, что именно с нее началось мое знакомство с курортом. Экскурсию рекомендую!

  • С
    Сабир
    21 июля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
    Всё прошло хорошо, содержательная вводная экскурсия для желающих получить общую информацию о мацестинских источниках. Индивидуальный подход. Были с маленькими детьми, которые периодически отвлекали, но гид отнеслась с пониманием). Спасибо.
  • М
    Марина
    21 июля 2024
    На внедорожнике в живописный Солох-Аул
    Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
  • А
    Александр
    20 ноября 2023
    Сокровища Мацесты
    Все прошло тепло, конструктивно, очень познавательно и интересно)
  • Е
    Евгений
    26 сентября 2023
    Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
    К организаторам вопросов нет. Все на высшем уровне, удобный транспорт вежливый и воспитанный экскурсовод-водитель. Все понравилось
  • Е
    Екатерина
    9 июля 2023
    Тур-игра по барам Сочи
    Обожаю тур по барам, хожу во всех городах где они есть! Сочи - супер организовано, подобраны классные бары, активный и
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    заводной гид великолепно настроил нас на пятничную барную атмосферу. Во время распития первого шота в первом баре, я перезнакомилась со всеми участниками, ощущение вечера будто с близкими друзьями на веселой вечеринке! Еще приду 🥰

  • Е
    Елизавета
    25 мая 2023
    Сокровища Мацесты
    Ирина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещению.
    Ирина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещениюИрина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещениюИрина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещениюИрина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещениюИрина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещению
  • Н
    Наталья
    14 мая 2023
    Сокровища Мацесты
    Мы впервые пользовались таким сервисом для подборки экскурсии, о гиде могли судить только по 4 отзывам, очень переживали. Но зря.
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    Всё прошло отлично! Экскурсия прошла замечательно. Ирина провела её отлично, очень интересно рассказывала и двигалась с нами в удобном нам темпе! Экскурсия прошла не как односторонний рассказ гида о достопримечательности, а как очень интересная беседа. Очень рады знскомству! Огромное спасибо! ♥️

  • А
    Анастасия
    27 октября 2022
    Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
    Отличная экскурсия с прекрасной организацией! Абхазия впечатляет своей красотой! Отдельно хочу выразить благодарность гиду Денису, который сумел создать дружескую атмосферу,
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    рассказать много интересного и показать потрясающие места:) Это было наше первое знакомство с Абхазией, но после такой поездки хочется вернуться и посмотреть еще больше удивительных и интересных мест)

  • Ф
    Фёдор
    29 августа 2022
    Тур-игра по барам Сочи
    Прикольная тема! Отличная идея и для знакомств и для развлечений своей тусовкой. Гид не навязчив, поддерживает атмосферу и настроение весь вечер. В барах каждый сможет найти для себя выпивку и закуску на свой вкус (я нашёл))

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. На внедорожнике в живописный Солох-Аул
  2. Сокровища Мацесты
  3. Тур-игра по барам Сочи
  4. Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
  5. Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
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