Экскурсии для пенсионеров

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Сочи, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
На машине
Джиппинг
15 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 100 за человека
Сочи - город мечты
Пешая
116 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Сочи - город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
Начало: В районе остановки Гостиница Сочи
Расписание: ежедневно в 14:30
1 окт в 14:30
2 окт в 14:30
700 за человека
Тур-игра по барам Сочи
Пешая
2 отзыва
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Тур-игра по барам Сочи
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре курорта и повеселиться
Начало: На улице Островского
30 ноя в 08:30
3 500 за человека
Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
Пешая
скидка
20%
2 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
Познакомиться с историческим микрорайоном Сочи и и ощутить на себе силу «огненной воды»
Начало: В микрорайоне Мацеста
Расписание: во вторник в 09:30, в пятницу в 16:30, в субботу в 16:15
6 авг в 09:30
7 авг в 16:15
900720 за человека
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
26 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
Начало: Сочи, центральный район
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
30002 700 за человека
Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города
Пешая
скидка
30%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города
Отыскать самые интересные здания посадской части и окунуться в историю с градостроительным уклоном
Начало: У Органного зала
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
68004 760 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альберт
    2 августа 2024
    Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
    Экскурсия очень понравилась! Благодарю Алевтину! В Сочи был проездом несколько дней с проживанием на Мацесте. Времени было мало, а немного узнать
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    о регионе захотелось. Идеально на мой запрос такая пешеходная прогулка! Как хорошо, что именно с нее началось мое знакомство с курортом. Экскурсию рекомендую!

  • С
    Сабир
    21 июля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
    Всё прошло хорошо, содержательная вводная экскурсия для желающих получить общую информацию о мацестинских источниках. Индивидуальный подход. Были с маленькими детьми, которые периодически отвлекали, но гид отнеслась с пониманием). Спасибо.
  • М
    Марина
    21 июля 2024
    На внедорожнике в живописный Солох-Аул
    Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
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    Не какими-то стандартными, заученными фразами, а по своему - очень интересно и увлекательно. Анастасия очень улыбчивая, доброжелательная, с ней очень легко было общаться. Знаток своего дела. 2.5 часа пролетели незаметно и не хотелось расставаться. Очень понравилось. Очень всем рекомендую. Анастасии еще раз огромное спасибо и до новых встреч.

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень интересно, красиво, познавательно ❤
    Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Сочи - город мечты
    Всё очень интересно. Много новых для меня фактов об истории Сочи. Время пролетело незаметно. Удобная подача, всё на позитиве 👍 Спасибо! Рекомендую!
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  • Е
    Евгений
    26 сентября 2023
    Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
    К организаторам вопросов нет. Все на высшем уровне, удобный транспорт вежливый и воспитанный экскурсовод-водитель. Все понравилось
  • Е
    Екатерина
    9 июля 2023
    Тур-игра по барам Сочи
    Обожаю тур по барам, хожу во всех городах где они есть! Сочи - супер организовано, подобраны классные бары, активный и
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    заводной гид великолепно настроил нас на пятничную барную атмосферу. Во время распития первого шота в первом баре, я перезнакомилась со всеми участниками, ощущение вечера будто с близкими друзьями на веселой вечеринке! Еще приду 🥰

  • А
    Анастасия
    27 октября 2022
    Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
    Отличная экскурсия с прекрасной организацией! Абхазия впечатляет своей красотой! Отдельно хочу выразить благодарность гиду Денису, который сумел создать дружескую атмосферу,
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    рассказать много интересного и показать потрясающие места:) Это было наше первое знакомство с Абхазией, но после такой поездки хочется вернуться и посмотреть еще больше удивительных и интересных мест)

  • Ф
    Фёдор
    29 августа 2022
    Тур-игра по барам Сочи
    Прикольная тема! Отличная идея и для знакомств и для развлечений своей тусовкой. Гид не навязчив, поддерживает атмосферу и настроение весь вечер. В барах каждый сможет найти для себя выпивку и закуску на свой вкус (я нашёл))

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На внедорожнике в живописный Солох-Аул
  2. Сочи - город мечты
  3. Тур-игра по барам Сочи
  4. Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
  5. Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
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