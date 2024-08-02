А Альберт Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста читать дальше о регионе захотелось. Идеально на мой запрос такая пешеходная прогулка! Как хорошо, что именно с нее началось мое знакомство с курортом. Экскурсию рекомендую! Экскурсия очень понравилась! Благодарю Алевтину! В Сочи был проездом несколько дней с проживанием на Мацесте. Времени было мало, а немного узнать

С Сабир Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста Всё прошло хорошо, содержательная вводная экскурсия для желающих получить общую информацию о мацестинских источниках. Индивидуальный подход. Были с маленькими детьми, которые периодически отвлекали, но гид отнеслась с пониманием). Спасибо.

М Марина На внедорожнике в живописный Солох-Аул Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!

Н Наталья Сочи - город мечты читать дальше Не какими-то стандартными, заученными фразами, а по своему - очень интересно и увлекательно. Анастасия очень улыбчивая, доброжелательная, с ней очень легко было общаться. Знаток своего дела. 2.5 часа пролетели незаметно и не хотелось расставаться. Очень понравилось. Очень всем рекомендую. Анастасии еще раз огромное спасибо и до новых встреч. Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.

Е Елена Сочи - город мечты Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень интересно, красиво, познавательно ❤

М Марина Сочи - город мечты Всё очень интересно. Много новых для меня фактов об истории Сочи. Время пролетело незаметно. Удобная подача, всё на позитиве 👍 Спасибо! Рекомендую!

Е Евгений Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе К организаторам вопросов нет. Все на высшем уровне, удобный транспорт вежливый и воспитанный экскурсовод-водитель. Все понравилось

Е Екатерина Тур-игра по барам Сочи читать дальше заводной гид великолепно настроил нас на пятничную барную атмосферу. Во время распития первого шота в первом баре, я перезнакомилась со всеми участниками, ощущение вечера будто с близкими друзьями на веселой вечеринке! Еще приду 🥰 Обожаю тур по барам, хожу во всех городах где они есть! Сочи - супер организовано, подобраны классные бары, активный и

А Анастасия Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе читать дальше рассказать много интересного и показать потрясающие места:) Это было наше первое знакомство с Абхазией, но после такой поездки хочется вернуться и посмотреть еще больше удивительных и интересных мест) Отличная экскурсия с прекрасной организацией! Абхазия впечатляет своей красотой! Отдельно хочу выразить благодарность гиду Денису, который сумел создать дружескую атмосферу,