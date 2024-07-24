Экскурсии и походы в горы

Найдено 10 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Сочи, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
72 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
от 1 800 за человека
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
На машине
Джиппинг
15 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 100 за человека
Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
Достопримечательности Центрального района, Мацеста, советские санатории и чайные плантации Солохаула
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
2 часа
Индивидуальная
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Начало: Сочи. Горнолыжная школа Роза Хутор
Расписание: Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 090 за человека
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Джиппинг
На машине
Джиппинг в Абхазию
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
4 375 за человека
Аацынское ущелье 9 в 1
Джиппинг
На машине
Джиппинг в Абхазию
7 часов
Водная прогулка
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
5 000 за человека
Тур в Дзыхринское ущелье
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тур в Дзыхринское ущелье
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
10 000 за человека
Тур к водопаду Кейва
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тур к водопаду Кейва
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
10 000 за человека
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
4 часа
Индивидуальная
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Видовой маршрут по горам Красной Поляны «Ожерелье Аибги - 7 вершин»
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
Видовой маршрут по горам Красной Поляны «Ожерелье Аибги - 7 вершин»
Ближе познакомиться с походами налегке, а, может, и сделать первый шаг по горным тропинкам
Начало: В районе станции канатных дорог «Альпика», с. Эсто...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
    Спасибо большое Виктору Павловичу! Все было очень локонично и при этом очень интересно! Нам с дочкой понравилось. Организатор экскурсии подстраивался под наши локации. Это очень удобно.
  • М
    Марина
    21 июля 2024
    На внедорожнике в живописный Солох-Аул
    Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
  • В
    Валерий
    21 июня 2024
    В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
    Нашим гидом был Рашид. Экскурсия прошла просто чудесно. Рашид много и интересно рассказывал про Абхазию, обычаи и традиции своего народа.
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    Интересно описывал места, которые проезжали. Очень важно, что машина с открывающимся прозрачным люком. Виды, нависающих местами над тобой гор, просто незабываемы. Из автобуса этого не увидишь. На озере Рица обязательно надо брать катамаран. Со смотровой площадки не увидишь всю панораму окружающих гор. А какая вкуснейшая вода из горных родников. Спасибо за экскурсию.

  • М
    Марина
    11 июня 2024
    В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
    Ездили в Абхазию небольшой компанией 6 человек! У нас был гид-водитель Рустам! Всё прошло на одном дыхании! Забрал нас после
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    завтрака как просили и мы поехали! Обстановка просто душевная, тёплая., родная. Общались, юморили, всё здорово просто. Показал все самые знаковые места Абхазии, время не ограничивал. Всё как можно лучше и комфортно было нам. По окончанию путешествия завёз в местный ресторанчик в горах! Всё быстро, вкусно, атмосферно. Возвращались под кавказские песни! Очень рекомендуем поездку именно с Рустамом! Нам полюбилась Абхазия!!! Спасибо!!!

  • Ю
    Юлия
    9 июня 2024
    В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
    Классная экскурсия, водитель-экскурсовод Рустам провез нас по красивийшим местам Абхазии, оз. Рита созерцали с высоты птичьего полёта… и ещё множество
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    живописных мест… Рустам отвечал на все интересующие нас вопросы… очень позитивный и эрудированный молодой человек… желаем процветания вашей фирме, спасибо. Будем рекомендовать друзьям👍👍👍💥💥💥

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии и походы в горы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
  2. На внедорожнике в живописный Солох-Аул
  3. Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
  4. Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
  5. Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 800 до 12 090. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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