10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
от 1 800₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 100₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
Достопримечательности Центрального района, Мацеста, советские санатории и чайные плантации Солохаула
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Горнолыжный мастер-класс. Индивидуальные занятия от VIP инструкторов
Начало: Сочи. Горнолыжная школа Роза Хутор
Расписание: Каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 090₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
4 375₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
5 000₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тур в Дзыхринское ущелье
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
10 000₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тур к водопаду Кейва
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
10 000₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
Видовой маршрут по горам Красной Поляны «Ожерелье Аибги - 7 вершин»
Ближе познакомиться с походами налегке, а, может, и сделать первый шаг по горным тропинкам
Начало: В районе станции канатных дорог «Альпика», с. Эсто...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра24 июля 2024Спасибо большое Виктору Павловичу! Все было очень локонично и при этом очень интересно! Нам с дочкой понравилось. Организатор экскурсии подстраивался под наши локации. Это очень удобно.
- ММарина21 июля 2024Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
- ВВалерий21 июня 2024Нашим гидом был Рашид. Экскурсия прошла просто чудесно. Рашид много и интересно рассказывал про Абхазию, обычаи и традиции своего народа.
- ММарина11 июня 2024Ездили в Абхазию небольшой компанией 6 человек! У нас был гид-водитель Рустам! Всё прошло на одном дыхании! Забрал нас после
- ЮЮлия9 июня 2024Классная экскурсия, водитель-экскурсовод Рустам провез нас по красивийшим местам Абхазии, оз. Рита созерцали с высоты птичьего полёта… и ещё множество
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии и походы в горы»
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