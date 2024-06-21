10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
от 1 800₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
4 375₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
5 000₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тур в Дзыхринское ущелье
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
10 000₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тур к водопаду Кейва
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий21 июня 2024Нашим гидом был Рашид. Экскурсия прошла просто чудесно. Рашид много и интересно рассказывал про Абхазию, обычаи и традиции своего народа.
- ММарина11 июня 2024Ездили в Абхазию небольшой компанией 6 человек! У нас был гид-водитель Рустам! Всё прошло на одном дыхании! Забрал нас после
- ЮЮлия9 июня 2024Классная экскурсия, водитель-экскурсовод Рустам провез нас по красивийшим местам Абхазии, оз. Рита созерцали с высоты птичьего полёта… и ещё множество
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии из Сочи»
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