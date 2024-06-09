Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Сочи, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
На автобусе
скидка
50%
1509 отзывов
9 часов
Групповая
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1000500 за человека
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
На микроавтобусе
245 отзывов
10 часов
Групповая
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 600 за человека
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
2 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Начало: Мы заберем от метса проживания в Адлере
Расписание: Ежедневно 13:00
17 авг в 13:00
18 авг в 13:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    9 июня 2024
    В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
    Экскурсию брала в подарок подруге и не пожалела ни на минуту о своем решении. Все было вкусно и весело. Очень
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    порадовала, принимающая сторона, своим гостеприимством. Если вы любите посиделки в домашней атмосфере за стаканчиком вина, то это экскурсия для вас. Всем советую! Спасибо Екатерине и Олегу!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
  2. VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
  3. В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 4 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1756 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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