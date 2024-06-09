читать дальше порадовала, принимающая сторона, своим гостеприимством. Если вы любите посиделки в домашней атмосфере за стаканчиком вина, то это экскурсия для вас. Всем советую! Спасибо Екатерине и Олегу!

Экскурсию брала в подарок подруге и не пожалела ни на минуту о своем решении. Все было вкусно и весело. Очень