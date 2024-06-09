скидка
50%
9 часов
Групповая
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1000500₽ за человека
10 часов
Групповая
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 600₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Начало: Мы заберем от метса проживания в Адлере
Расписание: Ежедневно 13:00
17 авг в 13:00
18 авг в 13:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина9 июня 2024Экскурсию брала в подарок подруге и не пожалела ни на минуту о своем решении. Все было вкусно и весело. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии на Новый год»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 4 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1756 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Экскурсии на Новый год», 1756 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь