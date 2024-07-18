Е Елена «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: Гагры, Рица, Новый Афон читать дальше поездке все-таки ограничено и искать более менее условия некогда. Гид и водитель сделали все для комфорта и хорошего настроения экскурсантов. Рекомендую однозначно этот тур для знакомства с красотами Абхазии. Общее впечатление от поездки отличное, но есть пожелание пляж для купания выбрать с более лучшими условиями для переодевания, время в

Н Наталья «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: Гагры, Рица, Новый Афон Экскурсия интересная, но поездка на микроавтобусе по горному серпантину, в котором ужасно укачивает, растянулась на 18 часов. То количество объектов, которое заявлено не возможно посетить за заявленные 12 часов и организаторы это знают.

Е Елена Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая Сергей замечательный человек и достаточно эрудированный экскурсовод. Интересно рассказывал исторические факты и местные легенды. Посетили красивые локации, природные парки и чайную плантацию. Спасибо за интересную беседу и увлекательную прогулку.

С Светлана Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая Спасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию, интересную информацию и самые красивые локации для фото и видео 😁❤️ Очень рады, что взяли индивидуальную, без толпы людей, все по высшему разряду!