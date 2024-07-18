Экскурсии по Святым местам

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии по Святым местам» в Сочи, цены от 1 440 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
На автобусе
скидка
10%
101 отзыв
12 часов
Групповая
до 18 чел.
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 16001 440 за человека
Любимая Абхазия: Рица, Гагра, Новый Афон с гидом
На автобусе
253 отзыва
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Однодневная экскурсия в Абхазию: Рица, Гагра, Новый Афон
Откройте для себя красоты Абхазии: живописные озера, исторические места и традиционные вкусы
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Расписание: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 1 550 за человека
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: Гагры, Рица, Новый Афон
На автобусе
269 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия в Абхазию: Гагры, Рица, Новый Афон - Полный тур
Исследуйте красоту Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Пицунда. Погрузитесь в историю и природу за один день
Начало: Сочи/Адлер/Сириус/Красная Поляна
Расписание: Ежедневно, без выходных и перерывов
Завтра в 05:00
7 авг в 05:00
от 2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 июля 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: Гагры, Рица, Новый Афон
    Общее впечатление от поездки отличное, но есть пожелание пляж для купания выбрать с более лучшими условиями для переодевания, время в
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    поездке все-таки ограничено и искать более менее условия некогда. Гид и водитель сделали все для комфорта и хорошего настроения экскурсантов. Рекомендую однозначно этот тур для знакомства с красотами Абхазии.

  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: Гагры, Рица, Новый Афон
    Экскурсия интересная, но поездка на микроавтобусе по горному серпантину, в котором ужасно укачивает, растянулась на 18 часов. То количество объектов, которое заявлено не возможно посетить за заявленные 12 часов и организаторы это знают.
  • Е
    Елена
    30 августа 2023
    Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
    Сергей замечательный человек и достаточно эрудированный экскурсовод. Интересно рассказывал исторические факты и местные легенды. Посетили красивые локации, природные парки и чайную плантацию. Спасибо за интересную беседу и увлекательную прогулку.
  • С
    Светлана
    18 июня 2023
    Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
    Спасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию, интересную информацию и самые красивые локации для фото и видео 😁❤️ Очень рады, что взяли индивидуальную, без толпы людей, все по высшему разряду!
  • Б
    Буркова
    4 августа 2020
    Лучшие смотровые площадки Сочи: от Лазаревского до Красной Поляны
    Экскурсия объемная и содержательная

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии по Святым местам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
  2. Любимая Абхазия: Рица, Гагра, Новый Афон с гидом
  3. «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: Гагры, Рица, Новый Афон
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Экскурсии по Святым местам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 440 до 2 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 623 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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