скидка
10%
12 часов
Групповая
до 18 чел.
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 16001 440₽ за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Однодневная экскурсия в Абхазию: Рица, Гагра, Новый Афон
Откройте для себя красоты Абхазии: живописные озера, исторические места и традиционные вкусы
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Расписание: ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 1 550₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия в Абхазию: Гагры, Рица, Новый Афон - Полный тур
Исследуйте красоту Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Пицунда. Погрузитесь в историю и природу за один день
Начало: Сочи/Адлер/Сириус/Красная Поляна
Расписание: Ежедневно, без выходных и перерывов
Завтра в 05:00
7 авг в 05:00
от 2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 июля 2024Общее впечатление от поездки отличное, но есть пожелание пляж для купания выбрать с более лучшими условиями для переодевания, время в
- ННаталья18 июля 2024Экскурсия интересная, но поездка на микроавтобусе по горному серпантину, в котором ужасно укачивает, растянулась на 18 часов. То количество объектов, которое заявлено не возможно посетить за заявленные 12 часов и организаторы это знают.
- ЕЕлена30 августа 2023Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чаяСергей замечательный человек и достаточно эрудированный экскурсовод. Интересно рассказывал исторические факты и местные легенды. Посетили красивые локации, природные парки и чайную плантацию. Спасибо за интересную беседу и увлекательную прогулку.
- ССветлана18 июня 2023Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чаяСпасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию, интересную информацию и самые красивые локации для фото и видео 😁❤️ Очень рады, что взяли индивидуальную, без толпы людей, все по высшему разряду!
- ББуркова4 августа 2020Лучшие смотровые площадки Сочи: от Лазаревского до Красной ПоляныЭкскурсия объемная и содержательная
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии по Святым местам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Экскурсии по Святым местам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 440 до 2 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 623 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Экскурсии по Святым местам», 623 ⭐ отзыва, цены от 1440₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь