скидка
10%
13 часов
Групповая
до 19 чел.
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
9 авг в 05:30
16001 440₽ за человека
10 часов
Групповая
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
Расписание: в среду и субботу в 12:00
10 авг в 12:00
14 авг в 12:00
1 000₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Водопад Бзогу и его живописные окрестности: в мини-группе из Сочи
Увидеть 30-метровый водопад, погулять по чайным плантациям и многовековому реликтовому ущелью
Начало: В районе ж/д вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана20 июня 2024Спасибо большое Армену за чудесный день. Очень хорошо, доброжелательно и с юмором проводит экскурсию. Видно, что человек увлечен своим делом. Хочу пожелать дальнейшего успеха в любимой работе.
- ТТатьяна16 июня 2024Ездила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" до водопадов и обратно вне конкуренции!!!
- ССветлана10 марта 20249 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!! Столько эмоций!!! Газ 66
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 4 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Однодневные», 161 ⭐ отзыв, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь