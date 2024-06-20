Однодневные – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Сочи, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
На автобусе
скидка
10%
104 отзыва
13 часов
Групповая
до 19 чел.
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
9 авг в 05:30
16001 440 за человека
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
На машине
57 отзывов
10 часов
Групповая
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
Расписание: в среду и субботу в 12:00
10 авг в 12:00
14 авг в 12:00
1 000 за человека
Водопад Бзогу и его живописные окрестности: в мини-группе из Сочи
На машине
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Водопад Бзогу и его живописные окрестности: в мини-группе из Сочи
Увидеть 30-метровый водопад, погулять по чайным плантациям и многовековому реликтовому ущелью
Начало: В районе ж/д вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    20 июня 2024
    Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
    Спасибо большое Армену за чудесный день. Очень хорошо, доброжелательно и с юмором проводит экскурсию. Видно, что человек увлечен своим делом. Хочу пожелать дальнейшего успеха в любимой работе.
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
    Ездила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" до водопадов и обратно вне конкуренции!!!
    Ездила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" доЕздила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" доЕздила на экскурсию на 33 водопада. Понравилось очень!! Водопады великолепны!! Концерт отличный!! Поездка на "шишигах" до
  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
    9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!! Столько эмоций!!! Газ 66
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    прокатил с ветерком!! Женатый чебурек вкусный,вино гранатовое взяли с собой на Адыгейское шоу,очень вкусное!!! Танцы зажигательные,мальчик танцор это просто чудо,такой молодец. Спасибо за отдых!!

    9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!!9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!!9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
  2. Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
  3. Водопад Бзогу и его живописные окрестности: в мини-группе из Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Юпшарский каньон
  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 4 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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