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звезд) Начну с того, что мне хотелось подарить дочке незабываемые эмоции в день ее 14-летия. Изучив экскурсионный рынок Сочи с помощью сервиса Tripster, я выбрала программу "На кабриолете по Сочи и окрестностям". И это был отличный выбор! При подготовке к поездке Александр терпеливо и оперативно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Учёл все пожелания и просьбы, помог организовать классный сюрприз для моей именинницы. В назначенный день наш гид приехал чётко вовремя, забрал нас от самого отеля на своём красавчике "Мустанге", душевно поздравил мою дочку, сразу создав у нас обеих отличное настроение. Мы проехали по красивейшему маршруту в горах: новая и старинная дороги на Красную поляну, краснополянские курорты и населенные пункты, полюбовались ущельем Ах-Цу и множеством других живописных локаций. Из открытого (и роскошного!) салона кабриолета гораздо удобнее любоваться пейзажами, это совсем другие впечатления. Александр очень интересно рассказывал о природе и истории края. Сразу чувствуется, что сочинские окрестности он отлично знает и очень любит. Причём экскурсия проходила не в формате его монолога, а как приятная ненавязчивая беседа. Хочется отдать должное его обаянию, прекрасному живому русскому языку, интеллекту, чувству юмора, отзывчивости и тактичности. Отдельное спасибо за отличную музыку в дороге и улетный звук и, конечно, за прекрасные фотографии! Короче говоря, поездка была интереснейшей и очень комфортной. Три с половиной часа пролетели как одно мгновение, подарив море эмоций и впечатлений. Огромный респект Александру - замечательному гиду, интересному собеседнику и очень хорошему человеку.