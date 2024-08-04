8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия: однодневный поход на Бзерпинский карниз
Отправляйтесь в захватывающий мини-поход на Бзерпинский карниз. Откройте для себя альпийские луга, пихтовые леса и горное озеро в Сочи
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 000₽ за человека
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
2000014 000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
19 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 августа 2024Прошло все просто супер!!!! Белые скалы что-то с чем-то))) Николай, лёгкое общение с Вами и неперегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений😊 Получили много положительных эмоций🫶🏻
- ИИван2 августа 2024Приятная, не напряжная экскурсия. У нас была замечательная гид Марина. Невероятные виды с чайной плантации (на нее мы заменили гору
- ААнна2 августа 2024Благодарю за прекрасную организацию нашей экскурсии! Великолепные локации и пейзажи, море позитивных эмоций и впечатлений. Но это еще не все. Я уверена,
- ААлина1 августа 2024Я осталась в восторге от похода! Группа была молодая, спортивная) На обратном пути мы по желанию разделились на две группы -
- жжанна1 августа 2024Для нас Александр сделал все возможное, спасибо ему
- ААнастасия30 июля 2024Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил нас с ветерком по
- РРевунов26 июля 2024Алан огромный молодец, все профессионально, но нужно быть готовым на то что пешие прогулки на 9-10 часов, 17км пешком. Мой сын Тимофей 8лет прошел ее на отлично, я горжусь им!!!
- ЮЮлия24 июля 2024Все прошло отлично! Алан прекрасно организовал поход! Несмотря на то, что другие запланировавшие отменили поход, Алан без проблем провел поход только для нас двоих! Мы поднялись и на коготь, и сходила на озеро) отличный поход, будем рекомендовать друзьям, спасибо большое!
- ТТатьяна21 июля 2024Смело рекомендую всем туристам, независимо от пола и возраста, авторские экскурсии Александра. Если бы было возможно, поставила бы ему шесть
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «По крышам»
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