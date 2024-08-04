По крышам – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Сочи, цены от 3 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Пешая
42 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия: однодневный поход на Бзерпинский карниз
Отправляйтесь в захватывающий мини-поход на Бзерпинский карниз. Откройте для себя альпийские луга, пихтовые леса и горное озеро в Сочи
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 000 за человека
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
На машине
Джиппинг
скидка
30%
71 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
2000014 000 за всё до 6 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На машине
На кабриолете
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
19 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 августа 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Прошло все просто супер!!!! Белые скалы что-то с чем-то))) Николай, лёгкое общение с Вами и неперегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений😊 Получили много положительных эмоций🫶🏻
    Прошло все просто супер!!!!Прошло все просто супер!!!!Прошло все просто супер!!!!
  • И
    Иван
    2 августа 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Приятная, не напряжная экскурсия. У нас была замечательная гид Марина. Невероятные виды с чайной плантации (на нее мы заменили гору
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    Ахун), купание в каньоне Белые скалы и величественный Ореховский водопад. Обязательно берите с собой непромокаемый чехол, чтобы сфотографировать на память красотищу, когда будете плыть по каньону. Мы не взяли и очень пожалели. Экскурсией остались очень довольны. Отдельное удовольствие получили от ароматного чая, которым нас угощала Марина в конце.

    Приятная, не напряжная экскурсия. У нас была замечательная гид Марина. Невероятные виды с чайной плантации (наПриятная, не напряжная экскурсия. У нас была замечательная гид Марина. Невероятные виды с чайной плантации (наПриятная, не напряжная экскурсия. У нас была замечательная гид Марина. Невероятные виды с чайной плантации (наПриятная, не напряжная экскурсия. У нас была замечательная гид Марина. Невероятные виды с чайной плантации (наПриятная, не напряжная экскурсия. У нас была замечательная гид Марина. Невероятные виды с чайной плантации (наПриятная, не напряжная экскурсия. У нас была замечательная гид Марина. Невероятные виды с чайной плантации (на
  • А
    Анна
    2 августа 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Благодарю за прекрасную организацию нашей экскурсии! Великолепные локации и пейзажи, море позитивных эмоций и впечатлений. Но это еще не все. Я уверена,
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    что 99% успеха нашей "экспедиции" принадлежит гиду Вячеславу. Он сделал все возможное, чтобы наш день прошел незабываемо: подсказывал лучшие места и позы)) для фото, плавал с моей бесстрашной дочерью по каньонам горных рек, помогал во всем, посоветовал замечательное место для обеда. Вячеслав - прекрасный водитель, с ним чувствуешь себя комфортно, расслабленно и в безопасности, хотя часть маршрута проходит в горах над обрывом. Наш гид давал нам много времени на отдых, нигде не торопил, давал прочувствовать атмосферу, мы все делали в удовольствие. Поэтому экскурсия продлилась почти 10 часов. Приятно, что люди с такой душой подходят к своей работе!

  • А
    Алина
    1 августа 2024
    Мини-поход на Бзерпинский карниз
    Я осталась в восторге от похода! Группа была молодая, спортивная) На обратном пути мы по желанию разделились на две группы -
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    кто-то побежал вперед с Аланом (и с кайфом), а кто-то спокойно возвращался с Олесей. Мы искупались в горном талом озере, наелись черники, надышались горным воздухом) На пути к озеру все время было солнце, на обратном пути облако окутало перевал, но в этом был свой кайф - побывать в облаке) Путь не сложный и очень живописный. Темп подстраивается под группу. Алан и Олеся делают жизнь людей ярче и счастливее. Спасибо им!)

    Я осталась в восторге от похода!Я осталась в восторге от похода!Я осталась в восторге от похода!Я осталась в восторге от похода!Я осталась в восторге от похода!Я осталась в восторге от похода!Я осталась в восторге от похода!
  • ж
    жанна
    1 августа 2024
    На кабриолете по Сочи и окрестностям
    Для нас Александр сделал все возможное, спасибо ему
  • А
    Анастасия
    30 июля 2024
    На кабриолете по Сочи и окрестностям
    Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил нас с ветерком по
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    чудесной дороге в Розу хутор. Потрясающие виды, история достопримечательностей и приятный гид за рулем кабриолета. Нас угостили домашним вином, сделали памятные фото. И мы насладились всей этой красотой. Такая поездка точно должна быть первой в списке вашего отпуска. А когда в вашей компании чудесный приятный человек, приятная музыка, а с открытой крыши видны невероятной красоты горы, Дух захватывает. Всем советуем!

    Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатилЭто было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатилЭто было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатилЭто было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатилЭто было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатилЭто было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил
  • Р
    Ревунов
    26 июля 2024
    Мини-поход на Бзерпинский карниз
    Алан огромный молодец, все профессионально, но нужно быть готовым на то что пешие прогулки на 9-10 часов, 17км пешком. Мой сын Тимофей 8лет прошел ее на отлично, я горжусь им!!!
    Алан огромный молодец, все профессионально, но нужно быть готовым на то что пешие прогулки на 9-10Алан огромный молодец, все профессионально, но нужно быть готовым на то что пешие прогулки на 9-10Алан огромный молодец, все профессионально, но нужно быть готовым на то что пешие прогулки на 9-10
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2024
    Мини-поход на Бзерпинский карниз
    Все прошло отлично! Алан прекрасно организовал поход! Несмотря на то, что другие запланировавшие отменили поход, Алан без проблем провел поход только для нас двоих! Мы поднялись и на коготь, и сходила на озеро) отличный поход, будем рекомендовать друзьям, спасибо большое!
    Все прошло отлично! Алан прекрасно организовал поход! Несмотря на то, что другие запланировавшие отменили поход, АланВсе прошло отлично! Алан прекрасно организовал поход! Несмотря на то, что другие запланировавшие отменили поход, Алан
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    На кабриолете по Сочи и окрестностям
    Смело рекомендую всем туристам, независимо от пола и возраста, авторские экскурсии Александра. Если бы было возможно, поставила бы ему шесть
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    звезд) Начну с того, что мне хотелось подарить дочке незабываемые эмоции в день ее 14-летия. Изучив экскурсионный рынок Сочи с помощью сервиса Tripster, я выбрала программу "На кабриолете по Сочи и окрестностям". И это был отличный выбор! При подготовке к поездке Александр терпеливо и оперативно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Учёл все пожелания и просьбы, помог организовать классный сюрприз для моей именинницы. В назначенный день наш гид приехал чётко вовремя, забрал нас от самого отеля на своём красавчике "Мустанге", душевно поздравил мою дочку, сразу создав у нас обеих отличное настроение. Мы проехали по красивейшему маршруту в горах: новая и старинная дороги на Красную поляну, краснополянские курорты и населенные пункты, полюбовались ущельем Ах-Цу и множеством других живописных локаций. Из открытого (и роскошного!) салона кабриолета гораздо удобнее любоваться пейзажами, это совсем другие впечатления. Александр очень интересно рассказывал о природе и истории края. Сразу чувствуется, что сочинские окрестности он отлично знает и очень любит. Причём экскурсия проходила не в формате его монолога, а как приятная ненавязчивая беседа. Хочется отдать должное его обаянию, прекрасному живому русскому языку, интеллекту, чувству юмора, отзывчивости и тактичности. Отдельное спасибо за отличную музыку в дороге и улетный звук и, конечно, за прекрасные фотографии! Короче говоря, поездка была интереснейшей и очень комфортной. Три с половиной часа пролетели как одно мгновение, подарив море эмоций и впечатлений. Огромный респект Александру - замечательному гиду, интересному собеседнику и очень хорошему человеку.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мини-поход на Бзерпинский карниз
  2. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
  3. На кабриолете по Сочи и окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 19 700 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по крышам, 146 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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