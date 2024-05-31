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Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 мая 2024Спасибо за экскурсию! Было интересно и познавательно!
- ААлександр30 мая 2024Спасибо большое за путешествие! Забронировал поездку на сайте Афиша. Яндекс за день до экскурсии. Вечером на вотсапп пришла подробная инструкция о
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Подборка»
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