Подборка – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Подборка» в Сочи, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
591 отзыв
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:00
от 1 600 за человека
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1072 отзыва
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
от 1 400 за человека
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
484 отзыва
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
    Спасибо за экскурсию! Было интересно и познавательно!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
    Спасибо большое за путешествие! Забронировал поездку на сайте Афиша. Яндекс за день до экскурсии. Вечером на вотсапп пришла подробная инструкция о
    читать дальше

    времени выезда из отеля. Водитель Григорий приехал точно в назначенное время (04:50 утра из Розы Хутор). Далее по дороге мы собрали других участников нашей группы и на границе с Абхазией к нам присоединился гид - Мадина. Сразу видно, что Мадина любит свою работу, а ещё больше она любит свою Абхазию. Когда она рассказывала об истории страны, о её достопримечательностях было очень интересно слушать. Мы посетили красивейшие места: Гагра, Новый Афон, различные водопады и каньоны, и конечно оз. Рица. Природа потрясает буйством зелени, величием гор. Многие из нашей группы сразу запланировали следующий отпуск уже в самой Абхазии. Конечно дорога не для слабонервных, большое количество серпантинов да ещё полное отсутствие ПДД заставляют понервничать. Через какое-то время полностью отдаёшь себя в руки водителю и получаешь наслаждение от пейзажей. По дороге делали остановки на дегустации вин, чачи, мёда и пр. явств Абхазии. На обратном пути на границе произошёл сбой, наша машина не могла проехать и нам пришлось пешком проходить досмотр и таможню. После таможни мы поехали на такси до отеля, что немного омрачило завершение поездки. Григорий, когда прошёл таможню, позвонил нам, уточнил как мы добираемся до отеля и предложил довезти если требуется. Спасибо за заботу. Огромное спасибо Мадине, за то что влюбила нас в Абхазию.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Подборка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
  2. Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
  3. В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Подборка" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 1 800. Туристы уже оставили гидам 2147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Подборка», 2147 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам