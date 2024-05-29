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Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия29 мая 2024Это было наше первое мини-путешествие с мамой. Спасибо огромное Рустаму, за максимально интересную экскурсию, бережное отношение к нам. Чувствовалось, что он горит своим делом, благодаря чему и мы прекрасно провели время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО 😊
- ЖЖанна27 мая 2024Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
- РРадик26 мая 2024Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
- ММадина25 мая 2024Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Podborka-test»
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