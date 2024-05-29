Podborka-test – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Podborka-test» в Сочи, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
586 отзывов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
234 отзыва
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 1 600 за человека
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
482 отзыва
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    29 мая 2024
    В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
    Это было наше первое мини-путешествие с мамой. Спасибо огромное Рустаму, за максимально интересную экскурсию, бережное отношение к нам. Чувствовалось, что он горит своим делом, благодаря чему и мы прекрасно провели время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО 😊
  • Ж
    Жанна
    27 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
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    👍😀 показал, рассказал, покатал по таким красивейшим местам … просто сказочным … природа Абхазии завораживает 😍 обязательно вернусь на полноценный отпуск в Абхазию😍😍😍

  • Р
    Радик
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Podborka-test»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
  2. VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
  3. В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Podborka-test" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 1 800. Туристы уже оставили гидам 1302 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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