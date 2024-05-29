С София

Это было наше первое мини-путешествие с мамой. Спасибо огромное Рустаму, за максимально интересную экскурсию, бережное отношение к нам. Чувствовалось, что он горит своим делом, благодаря чему и мы прекрасно провели время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО 😊