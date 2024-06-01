читать дальше красиво! Плюс экскурсия длилась на 15 минут дольше - бонус от капитана, чтобы мы могли встретить закат в море! Ещё раз спасибо! Сожалеем, что не сообразили сразу оставить чаевые.

Прекрасная экскурсия, замечательный, внимательный капитан, музыка - то, что нужно. Нас было в группе всего трое, очень комфортно. Увидели дельфинов, это очень