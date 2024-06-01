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Мини-группа
1.5 часа
Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:30
от 1 600₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на яхте премиум-класса в Сочи
Откройте для себя великолепие Сочинского побережья с борта роскошной яхты. Панорамные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Порт Сочи
Расписание: Каждый день с 10.00 до 20.00. Звоните возможно есть дополнительное время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
38002 660₽ за человека
Мини-группа
1 час
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Начало: Сочи, Войкова 1
Расписание: 09:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Из за погоды прогулку переносили два раза, но всё таки мы её совершили,даже увидели дильфинчиков!!!!
- ДДмитрий30 мая 2024Очень понравилось, ходили под парусом на закате. На обратном пути повстречались дельфины, очень здорово провели время, ненавязчивая музыка, приятный капитан Константин, всё просто замечательно прошло, спасибо за отличную экскурсию)
- ВВладимир2 апреля 2024Увидели огромное количество дельфинов, лодка безопасная (с нами 3 детей), море эмоций и отличного настроения. Рекомендую экскурсию и перевозчика
- ММарияАлександровнаКазанова29 марта 2024Прекрасная экскурсия, замечательный, внимательный капитан, музыка - то, что нужно. Нас было в группе всего трое, очень комфортно. Увидели дельфинов, это очень
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Podborka-test1»
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