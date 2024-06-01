Podborka-test1 – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Podborka-test1» в Сочи, цены от 1 600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
447 отзывов
Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:30
от 1 600 за человека
Морская прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
скидка
30%
Мини-группа
45 минут
71 отзыв
Морская прогулка на яхте премиум-класса в Сочи
Откройте для себя великолепие Сочинского побережья с борта роскошной яхты. Панорамные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Порт Сочи
Расписание: Каждый день с 10.00 до 20.00. Звоните возможно есть дополнительное время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
38002 660 за человека
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Мини-группа
1 час
14 отзывов
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Начало: Сочи, Войкова 1
Расписание: 09:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Морская прогулка на парусной яхте
    Из за погоды прогулку переносили два раза, но всё таки мы её совершили,даже увидели дильфинчиков!!!!
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Морская прогулка на парусной яхте
    Очень понравилось, ходили под парусом на закате. На обратном пути повстречались дельфины, очень здорово провели время, ненавязчивая музыка, приятный капитан Константин, всё просто замечательно прошло, спасибо за отличную экскурсию)
  • В
    Владимир
    2 апреля 2024
    Морская прогулка «Круче чем в порту»
    Увидели огромное количество дельфинов, лодка безопасная (с нами 3 детей), море эмоций и отличного настроения. Рекомендую экскурсию и перевозчика
  • М
    МарияАлександровнаКазанова
    29 марта 2024
    Морская прогулка «Круче чем в порту»
    Прекрасная экскурсия, замечательный, внимательный капитан, музыка - то, что нужно. Нас было в группе всего трое, очень комфортно. Увидели дельфинов, это очень
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    красиво! Плюс экскурсия длилась на 15 минут дольше - бонус от капитана, чтобы мы могли встретить закат в море! Ещё раз спасибо! Сожалеем, что не сообразили сразу оставить чаевые.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Podborka-test1»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка на парусной яхте
  2. Морская прогулка на роскошной яхте
  3. Морская прогулка «Круче чем в порту»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Олимпийский Парк
  6. Чайная плантация
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Podborka-test1" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 2 660 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 532 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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