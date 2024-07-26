скидка
50%
9 часов
Групповая
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1000500₽ за человека
12 часов
Групповая
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 6:00
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 1 600₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 13:30.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 410₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарианна26 июля 2024Все было прекрасно. И даже дождь не испортил впечатление, а, наоборот, придал необычного
- ЮЮлия17 июля 2024В общем впечатления хорошие, но каньон очень маленький. Красивые места и фото все сглаживают. Наш гид Борис все объяснил доходчиво, все научились и стоя и сидя кататься на себе, большое спасибо.
- ННадежда14 июля 2024Путешествие понравилось! Мы с семьёй первый раз катались на сапах, у всех получилось встать и уверенно управлять сапами. Борис помог
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Популярные экскурсии»
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