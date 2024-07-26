Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Сочи, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
На автобусе
скидка
50%
1521 отзыв
9 часов
Групповая
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1000500 за человека
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
682 отзыва
12 часов
Групповая
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 6:00
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 1 600 за человека
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
На машине
SUP-прогулки
17 отзывов
2 часа
Водная прогулка
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 13:30.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 410 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марианна
    26 июля 2024
    «Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
    Все было прекрасно. И даже дождь не испортил впечатление, а, наоборот, придал необычного
  • Ю
    Юлия
    17 июля 2024
    «Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
    В общем впечатления хорошие, но каньон очень маленький. Красивые места и фото все сглаживают. Наш гид Борис все объяснил доходчиво, все научились и стоя и сидя кататься на себе, большое спасибо.
  • Н
    Надежда
    14 июля 2024
    «Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
    Путешествие понравилось! Мы с семьёй первый раз катались на сапах, у всех получилось встать и уверенно управлять сапами. Борис помог
    читать дальше

    и всё доступно объяснил. Ущелье красивое! Единственный минус - оно совсем небольшое, и там очень много людей. Но впечатления в любом случае остались положительные

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
  2. Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
  3. «Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 4 410 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2220 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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