Все было прекрасно. И даже дождь не испортил впечатление, а, наоборот, придал необычного

Ю Юлия

В общем впечатления хорошие, но каньон очень маленький. Красивые места и фото все сглаживают. Наш гид Борис все объяснил доходчиво, все научились и стоя и сидя кататься на себе, большое спасибо.