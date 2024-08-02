8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 100₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Сочи - город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
Начало: В районе остановки Гостиница Сочи
Расписание: ежедневно в 14:30
1 окт в 14:30
2 окт в 14:30
700₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Тур-игра по барам Сочи
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре курорта и повеселиться
Начало: На улице Островского
30 ноя в 08:30
3 500₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия по району Мацеста
Познакомиться с историческим микрорайоном Сочи и и ощутить на себе силу «огненной воды»
Начало: В микрорайоне Мацеста
Расписание: во вторник в 09:30, в пятницу в 16:30, в субботу в 16:15
6 авг в 09:30
7 авг в 16:15
900720₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать главное о Сочи: расширенная обзорная экскурсия
Достопримечательности Центрального района, Мацеста, советские санатории и чайные плантации Солохаула
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
Начало: Сочи, центральный район
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
30002 700₽ за человека
скидка
30%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Бродилка с архитектором по Сочи: дома и дачи Верхнего города
Отыскать самые интересные здания посадской части и окунуться в историю с градостроительным уклоном
Начало: У Органного зала
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
68004 760₽ за всё до 5 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады в колхидском лесу
Из Сочи - в Дагомыс: совершить несложный треккинг, насладиться природой и искупаться в горной реке
Начало: У автовокзала
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Видовой маршрут по горам Красной Поляны «Ожерелье Аибги - 7 вершин»
Ближе познакомиться с походами налегке, а, может, и сделать первый шаг по горным тропинкам
Начало: В районе станции канатных дорог «Альпика», с. Эсто...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльберт2 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Благодарю Алевтину! В Сочи был проездом несколько дней с проживанием на Мацесте. Времени было мало, а немного узнать
- ААлександра24 июля 2024Спасибо большое Виктору Павловичу! Все было очень локонично и при этом очень интересно! Нам с дочкой понравилось. Организатор экскурсии подстраивался под наши локации. Это очень удобно.
- ССабир21 июля 2024Всё прошло хорошо, содержательная вводная экскурсия для желающих получить общую информацию о мацестинских источниках. Индивидуальный подход. Были с маленькими детьми, которые периодически отвлекали, но гид отнеслась с пониманием). Спасибо.
- ММарина21 июля 2024Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
- ЕЕлена2 июня 2024Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень интересно, красиво, познавательно ❤
- ММарина23 мая 2024Всё очень интересно. Много новых для меня фактов об истории Сочи. Время пролетело незаметно. Удобная подача, всё на позитиве 👍 Спасибо! Рекомендую!
- ААлександр20 ноября 2023Все прошло тепло, конструктивно, очень познавательно и интересно)
- ЕЕвгений26 сентября 2023К организаторам вопросов нет. Все на высшем уровне, удобный транспорт вежливый и воспитанный экскурсовод-водитель. Все понравилось
- ЕЕкатерина9 июля 2023Обожаю тур по барам, хожу во всех городах где они есть! Сочи - супер организовано, подобраны классные бары, активный и
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Все»
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