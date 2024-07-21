8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 100₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады в колхидском лесу
Из Сочи - в Дагомыс: совершить несложный треккинг, насладиться природой и искупаться в горной реке
Начало: У автовокзала
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Видовой маршрут по горам Красной Поляны «Ожерелье Аибги - 7 вершин»
Ближе познакомиться с походами налегке, а, может, и сделать первый шаг по горным тропинкам
Начало: В районе станции канатных дорог «Альпика», с. Эсто...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 июля 2024Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
- ААлександр20 ноября 2023Все прошло тепло, конструктивно, очень познавательно и интересно)
- ЕЕлизавета25 мая 2023Ирина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещению.
- ННаталья14 мая 2023Мы впервые пользовались таким сервисом для подборки экскурсии, о гиде могли судить только по 4 отзывам, очень переживали. Но зря.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «За городом и природа»
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