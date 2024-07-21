За городом и природа – экскурсии в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «За городом и природа» в Сочи, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
На машине
Джиппинг
15 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 100 за человека
Сокровища Мацесты
На машине
7 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Водопады в колхидском лесу
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады в колхидском лесу
Из Сочи - в Дагомыс: совершить несложный треккинг, насладиться природой и искупаться в горной реке
Начало: У автовокзала
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
6 800 за всё до 4 чел.
Видовой маршрут по горам Красной Поляны «Ожерелье Аибги - 7 вершин»
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
Видовой маршрут по горам Красной Поляны «Ожерелье Аибги - 7 вершин»
Ближе познакомиться с походами налегке, а, может, и сделать первый шаг по горным тропинкам
Начало: В районе станции канатных дорог «Альпика», с. Эсто...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 июля 2024
    На внедорожнике в живописный Солох-Аул
    Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
  • А
    Александр
    20 ноября 2023
    Сокровища Мацесты
    Все прошло тепло, конструктивно, очень познавательно и интересно)
  • Е
    Елизавета
    25 мая 2023
    Сокровища Мацесты
    Ирина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещению.
    Ирина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещениюИрина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещениюИрина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещениюИрина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещениюИрина - потрясающий профессионал. Благодарны за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещению
  • Н
    Наталья
    14 мая 2023
    Сокровища Мацесты
    Мы впервые пользовались таким сервисом для подборки экскурсии, о гиде могли судить только по 4 отзывам, очень переживали. Но зря.
    читать дальше

    Всё прошло отлично! Экскурсия прошла замечательно. Ирина провела её отлично, очень интересно рассказывала и двигалась с нами в удобном нам темпе! Экскурсия прошла не как односторонний рассказ гида о достопримечательности, а как очень интересная беседа. Очень рады знскомству! Огромное спасибо! ♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На внедорожнике в живописный Солох-Аул
  2. Сокровища Мацесты
  3. Водопады в колхидском лесу
  4. Видовой маршрут по горам Красной Поляны «Ожерелье Аибги - 7 вершин»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 3 100 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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