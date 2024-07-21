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Всё прошло отлично! Экскурсия прошла замечательно. Ирина провела её отлично, очень интересно рассказывала и двигалась с нами в удобном нам темпе! Экскурсия прошла не как односторонний рассказ гида о достопримечательности, а как очень интересная беседа. Очень рады знскомству! Огромное спасибо! ♥️