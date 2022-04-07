«33 водопада» на ручье Джегош с посещением сыроварни и пасеки

В окрестностях Сочи есть множество мест, овеянных тайнами и легендами, и об одном из них вам расскажет наш гид

5
4 отзыва
Групповая
В окрестностях Сочи есть множество мест, овеянных тайнами и легендами, и об одном из них вам расскажет наш гид.

Вы отправитесь в горы — туда, где на высоте 505 метров берут начало знаменитые водопады.

Вы пройдёте по ущелью по тропе с настилами и перилами и увидите живописный каньон с каскадами, а при желании даже сможете искупаться в прозрачных озёрах.
«33 водопада» на ручье Джегош с посещением сыроварни и пасеки
«33 водопада» на ручье Джегош с посещением сыроварни и пасеки
«33 водопада» на ручье Джегош с посещением сыроварни и пасеки
«33 водопада» на ручье Джегош с посещением сыроварни и пасеки
«33 водопада» на ручье Джегош с посещением сыроварни и пасеки
«33 водопада» на ручье Джегош с посещением сыроварни и пасеки
«33 водопада» на ручье Джегош с посещением сыроварни и пасеки

Что вас ожидает 🤩

  • Река Шахе
  • Поселки Дагомыс, Уч-Дере, Вардане, Лоо
  • Пасеке
  • Ауле Кичмай
  • Водопады

Что вас ждет:

  • 33 водопада расположены в долине реки Шахе, которая уходит в горы от посёлка Головинка. По пути на маршрут экскурсовод расскажет об истории освоения Черноморского побережья. Цель путешествия находится в Лазаревском районе, поэтому будем проезжать поселки Дагомыс, Уч-Дере, Вардане, Лоо.
  • Будет остановка на пасеке, где вы сможете продегустировать уникальный кавказский мёд, прослушать интересную информацию о продукции пчеловодства, затем последует остановка в ауле Кичмай, где будет устроена дегустация вин и сыра. Расскажут и покажут секреты их изготовления.
  • От аула Кичмай вас с ветерком повезут на вездеходах ГАЗ-66 по долине реки Шахе до урочища Джегош, где и низвергаются со скальных уступов великолепные водопады. Водопады на ручье Джегош — один из самых интересных и популярных экскурсионных объектов у гостей, приезжающих в город Сочи. Это природное явление носит названия «33 водопада» или «Долина легенд и водопадов». По деревянным лестницам вы будете подниматься вверх, осматривая водопад за водопадом — и так до 13.
  • Есть возможность искупаться в каменных чашах, образованных падающей водой. Ручей Джегош правый приток реки Шахэ, имеет длину менее 2 км. Берет начало на склонах хребта Тюпюпх на горе Колокольня, высотой 872 м. над у. м. и питается подземными водами, а также открытыми притоками, которые пересыхают в летнее засушливое время. Водопады не пересыхают круглый год. Но в летнее время воды в них меньше, а в межсезонье и период дождей — больше.
  • По обеим сторонам ущелья произрастают широколиственные растения. Ближе к воде можно встретить самшит колхидский. Это реликтовый эндемик, который занесен в Красную книгу. Также здесь можно увидеть немало редких и исчезающих растений. Например, подснежник Воронова, цикламен, иглица колхидская, безвременник и другие. Особенно ценна роща лапины крылоплодной. Отдельные ее деревья в устье ручья Джегош достигают в высоту 30 м.

Легенда:

  • В давние времена жило в этих местах племя, которое славилось храбрыми воинами и искусными мастерами. Изделия кузнецов славились далеко за пределами этого племени. Поэтому и место назвали Кичмай, что в переводе «кузнец» или «кузнечное место».
  • Но объявился вдруг в этих местах злой силач-великан, который уничтожал посевы, воровал у местных жителей скот. Люди боялись его и не знали, как можно уничтожить это зло. Стали держать совет. Решили бросить жребий среди молодежи. Жребий пал на молодого джигита, самого храброго, самого смелого и ловкого воина во всей округе. Имя этому воину Джегош. И встал воин на вершину горы и стал звать великана на честный бой. Тот пришел и принял предложение сразиться.
  • Поднимаясь в гору, великан успел сделать лишь 33 шага. После чего голова его оказалась на одном уровне с воином. Джегош одним ударом отрубил великану голову. Великан рухнул, скала треснула, и из нее забил источник чистой горной воды. А 33 шага, которые успел сделать великан, стали 33 водопадами. И вода заструилась по следам великана. И назвали люди ручей и урочище именем славного воина — Джегош.
  • С тех пор люди живут в этом ауле, не зная больше гнева великанов.

Рекомендуемая форма одежды:

  • Удобная (по возможности спортивная одежда и обувь, желательны головные уборы). При желании искупаться в водопадах — купальный костюм.

На маршруте можно приобрести:

  • Мёд, сыр, вино.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Дополнительные расходы:
  • Экологический сбор + переправа на автомобиле Газ 66 (взрослый 750 руб., дети с 7-10 лет 550 руб., дети до 7 лет 350 руб.)
Место начала и завершения?
Ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: Вт., чт., вс. 11:50 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта
  • На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вт., чт., вс. 11:50 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

Отзывы от туристов

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