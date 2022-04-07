В окрестностях Сочи есть множество мест, овеянных тайнами и легендами, и об одном из них вам расскажет наш гид.



Вы отправитесь в горы — туда, где на высоте 505 метров берут начало знаменитые водопады.



Вы пройдёте по ущелью по тропе с настилами и перилами и увидите живописный каньон с каскадами, а при желании даже сможете искупаться в прозрачных озёрах.