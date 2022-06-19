Об экскурсии:

В этой поездке Страна души раскроется как прекрасная природная красавица. Вас ожидает целый комплекс мероприятий с целебными водами, грязями и умиротворительной прогулкой в ущелье. Почувствуете пользу от проведенного времени в воде, в термальном источнике. Попутно посетите в курортные города, где познакомитесь с их историей и главными символами.

Гагра

В знаменитом курорте вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку и рассмотрите растения с разных уголков планеты. Послушаете истории о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр. Увидите знаменитый ресторан Гагрипш, на его фоне у вас получатся прекрасные фотоснимки.

Завтрак и дегустации

Горячий чаек, блины и сгущенка будут вас ожидать в комфортной беседке. После завтрака попробуете алкогольную и медовую продукцию.

Сухум

В программе средневековая Анакопийская крепость, променад по парку, набережной, фотосессия с фонтаном и грифонами в самом центре столицы Абхазии.

Ущелье Черниговка

Ущелье возле поселения Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Это место облагорожено и абсолютно безопасно для прогулки. Достопримечательность представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Камни здесь местами голые, местами поросли мхом. На берегах растет пышная субтропическая зелень. Местами речные пороги превращаются в небольшие водопады.

Термальные ванны в селе Кындыг

Природный комплекс, состоящий из скважин с минеральной водой для питья и открытых минеральных источников для принятия ванн и гидромассажа с целебными грязями. Есть раздевалки и места для отдыха, все стекающие источники оборудованы лежаками и скамейками. Лечебный эффект оказывают термальные воды с лечебными грязями на организм (даже после кратковременных процедур), и сможете испытать его на себе.

Вечерняя колоннада в Гаграх

На обратном пути у вас будет еще одна остановка в Гаграх, на знаменитой колоннаде. В вечернее время она горит разноцветными огнями.

Организационные моменты: