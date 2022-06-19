4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг

Вас ожидает целый комплекс мероприятий с целебными водами, грязями

Вас ожидает целый комплекс мероприятий с целебными водами, грязями и умиротворительной прогулкой в ущелье. Почувствуете пользу от проведенного времени в воде, в термальном источнике. Попутно посетите в курортные города, где познакомитесь с их историей и главными символами.
4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Колоннада
  • Термальные источники Кындыг
  • Ущелье Черниговка
  • Сухум

Об экскурсии:

  • В этой поездке Страна души раскроется как прекрасная природная красавица. Вас ожидает целый комплекс мероприятий с целебными водами, грязями и умиротворительной прогулкой в ущелье. Почувствуете пользу от проведенного времени в воде, в термальном источнике. Попутно посетите в курортные города, где познакомитесь с их историей и главными символами.

Гагра

В знаменитом курорте вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку и рассмотрите растения с разных уголков планеты. Послушаете истории о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр. Увидите знаменитый ресторан Гагрипш, на его фоне у вас получатся прекрасные фотоснимки.

Завтрак и дегустации

Горячий чаек, блины и сгущенка будут вас ожидать в комфортной беседке. После завтрака попробуете алкогольную и медовую продукцию.

Сухум

В программе средневековая Анакопийская крепость, променад по парку, набережной, фотосессия с фонтаном и грифонами в самом центре столицы Абхазии.

Ущелье Черниговка

Ущелье возле поселения Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Это место облагорожено и абсолютно безопасно для прогулки. Достопримечательность представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Камни здесь местами голые, местами поросли мхом. На берегах растет пышная субтропическая зелень. Местами речные пороги превращаются в небольшие водопады.

Термальные ванны в селе Кындыг

Природный комплекс, состоящий из скважин с минеральной водой для питья и открытых минеральных источников для принятия ванн и гидромассажа с целебными грязями. Есть раздевалки и места для отдыха, все стекающие источники оборудованы лежаками и скамейками. Лечебный эффект оказывают термальные воды с лечебными грязями на организм (даже после кратковременных процедур), и сможете испытать его на себе.

Вечерняя колоннада в Гаграх

На обратном пути у вас будет еще одна остановка в Гаграх, на знаменитой колоннаде. В вечернее время она горит разноцветными огнями.

Организационные моменты:

  • Дегустация включена в стоимость.
  • бед вы оплачиваете самостоятельно.

По четным числам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Дегустация
  • Экологический сбор в ущелье Черниговка
Что не входит
  • Обед
  • Вход в термальный комплекс:
  • Взрослый 300 рублей
  • Детский 200 рублей
  • По желанию можно посетить один из объектов: Драндский собор XI в. или дачу Сталина в Новом Афоне: 300 рублей
  • По желанию полёт на зиплайне над р. Бзыбь: 1000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы к вам придем
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: По четным числам
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Спасибо что выбрали нашу команду
  • Скажите ваш точный адрес проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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