ежедневно в 09:00

Абхазия на минивэне

Посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности «страны души» за 1 день

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать ее на современном минивэне, в небольшой группе до 6 человек.

Побываете в элегантной Гагре, погуляете по парку принца Ольденбургского и оцените фотогеничный подвесной мост над рекой Бзыбь. А также увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады.
Абхазия на минивэне
Абхазия на минивэне
Абхазия на минивэне
Абхазия на минивэне
Абхазия на минивэне
Абхазия на минивэне
Абхазия на минивэне
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Гагры

В Гагре вы сделаете фото у знаменитого ресторана Гагрипш, прогуляетесь по живописному парку принца Ольденбургского, оцените знаменитую колоннаду и увидите заброшенный Зимний театр. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамой Нового города. А также попробуете местные гастрономические специалитеты: мед, вино и сыр.

Озеро Рица, ущелья и водопады

Абхазия впечатлит вас невероятными пейзажами. Вы проедете три ущелья: Бзыбское, Гегское и Юпшарское. Полюбуетесь водопадами Мужские и Девичьи слезы, Голубым озером и визитной карточкой страны — озером Рица. А еще увидите подвесной стеклянный мост и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина» с ошеломительными горными видами.

Организационные детали

  • Место встречи группы — у Олимпийского парка. Мы рекомендуем приехать к нему на скоростном поезде Ласточка, чтобы избежать пробок.
  • По запросу мы можем организовать трансфер из Центрального Сочи. Стоимость составит 1000 руб. в одну сторону.
  • Экологический сбор на озере Рица не включен в стоимость: 700 руб. взрослые, 200 руб. дети до 14 лет, дети до 7 лет бесплатно
  • Обед оплачивается отдельно
  • Мы не несем ответственность за прохождение границы

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Диана
12 фев 2023
Забронировали места за день до поездки. Гид и водитель Слава забрал нас из гостиницы около 9 утра. По дороге рассказывал много интересных рассказов, легенд и преданий. Остановки на дегустации чая, вина. На красивых фото локациях делал остановки, и поскольку нас всего было 6 человек- по времени не было задержек. Вкусный обед, цены приемлемые. Экскурсия очень понравилась, большая благодарность гиду и организатору, будем рекомендовать друзьям и знакомым!
Кирилл
21 янв 2023
Всем доволен и буду рекомендовать друзьям

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