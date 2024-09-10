Едем в путешествие, которое поможет не только ощутить заряд бодрости, но и почувствовать умиротворение. Вас ждут неделя духовных практик и физических активностей, а также самые интересные локации Абхазии. Вы овладеете набором асан и наладите контакт с собой через медитации, научитесь рисовать мандалы и узнаете о виде нетрадиционной медицины — рэйки. Вместе мы погуляем по Гагре и Новому Афону, полюбуемся вечерними пейзажами Сухума и увидим Голубое озеро. Море, свежий воздух, хорошая компания и индивидуальные консультации обеспечат настоящую перезагрузку.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

1. Удобная одежда для занятий йогой

3. Удобные кроссовки.

4. Сланцы, вьетнамки для отдыха на пляже и на источниках

5. Бейсболку или бандану

6. Купальник

7. Солнцезащитные очки и крем.

8. Личная аптечка

9. Бутылка для воды.

10. Коврик для йоги (если неудобно везти, то предоставим для каждого участника наш).

Организация:

Сбор группы до 10:00 утра. Если вы не успеваете, напишите организатору.

Обратные билеты рекомендуем брать на 17 сентября не ранее 18:00 часов.