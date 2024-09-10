Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Вы овладеете набором асан и наладите контакт с собой через медитации, научитесь рисовать мандалы и узнаете о виде нетрадиционной медицины — рэйки.
Вместе мы погуляем по Гагре и Новому Афону, полюбуемся вечерними пейзажами Сухума и увидим Голубое озеро.
Море, свежий воздух, хорошая компания и индивидуальные консультации обеспечат настоящую перезагрузку.
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Описание
Организационные детали
Список вещей:
1. Удобная одежда для занятий йогой
3. Удобные кроссовки.
4. Сланцы, вьетнамки для отдыха на пляже и на источниках
5. Бейсболку или бандану
6. Купальник
7. Солнцезащитные очки и крем.
8. Личная аптечка
9. Бутылка для воды.
10. Коврик для йоги (если неудобно везти, то предоставим для каждого участника наш).
Организация:
Сбор группы до 10:00 утра. Если вы не успеваете, напишите организатору.
Обратные билеты рекомендуем брать на 17 сентября не ранее 18:00 часов.
Программа тура по дням
Приезд в Сочи: обзорная экскурсия по Гагре, переезд в Новый афон и отдых на море
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на границу Псоу. После её прохождения нас ждёт обзорная экскурсия по курортному городу Гагре: увидим знаменитую колоннаду, заглянем в ресторан «Гагрипш». После прогулки поедем в Новый Афон, где заселимся в отель.
У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги. Желающие смогут понежиться на пляже. Вечером соберёмся группой, чтобы познакомиться друг с другом ближе и обсудить цели путешествия.
Йога, мастер-класс по рисованию мандал и знакомство с Новым Афоном
Начнём день с заряда бодрости: устроим разминку и наладим контакт с телом во время йоги, а затем отправимся купаться в море. После этого позавтракаем, и вы посетите мастер-класс по рисованию мандал. Этот процесс похож на медитацию и очень расслабляет, освобождая от лишних негативных мыслей.
У вас будет время на обед, после чего вас ждёт экскурсия по Новому Афону. Неспешно прогуляемся по городу и увидим Новоафонский монастырь, келью Симона Канонита и станцию «Псырцха». Полюбуемся рукотворным водопадом и наберём воды из святого источника. Прогуляемся по набережной и отдохнём в Приморском парке с лебедями.
Поужинаем, и вы сможете самостоятельно изучить красоты города.
Озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон и практика по наполнению энергией
С утра займёмся йогой и отдохнём на пляже. Позавтракав, выезжаем к самому известному озеру этих краёв — Рица. Осмотрим водопады Женские слёзы и Мужские слёзы, полюбуемся Голубым озером, гладь которого завораживает. Побываем на Юпшарском каньоне или в «Каменном мешке», гуляя по которому, ловишь себя на мысли, что скалы вот-вот сомкнутся над головой.
Пообедаем у озера Рица. После этого проведём практику по наполнению энергией, расслабимся у живописного водоёма, а желающие смогут покататься на катамаранах или отправиться в поход к Малой Рице. Затем нас ждёт прогулка по стеклянному мосту над Бзыбью.
Поужинать предлагаем вам в ресторане с видом на реку. Обязательно попробуйте местные блюда. Вечером вернёмся в Новый Афон.
Изучаем рэйки, едем в Анакопийскую крепость и медитируем на Иверской горе
После традиционного занятия йогой, завтрака и купания в море мы расскажем вам о виде японской альтернативной медицины — рэйки. В течение часа разберём особенности этой системы самоисцеления, а затем у вас будет свободное время на отдых и обед.
Во второй половине дня выезжаем к Анакопийской крепости, расположенной на Иверской горе. Здесь увидим несколько интересных природных и рукотворных достопримечательностей: дерево Святой троицы, неисчерпаемый колодец и церковь, построенную в IX веке. В умиротворяющей обстановке устроим медитацию.
По завершению практики у вас будет свободное время.
Водопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе Каманы
С утра наполняемся энергией во время йоги и купания, завтракаем и отправляемся в ущелье Черниговка, где спрятались небольшие водопады. После экскурсии вы сможете пообедать.
Далее поедем в горное село Каманы. Зайдём в Каманский монастырь и искупаемся в святом источнике.
По возвращении в Новый Афон мы проведём для вас индивидуальные консультации.
Рисуем мандалы и любуемся вечерним Сухумом
Позавтракав и овладев новыми асанами, продолжим погружаться в арт-терапию и рисовать мандалы. После мастер-класса у вас будет время на обед, отдых на море и посещение горячих источников.
Вечером отправимся на экскурсию в Сухум: погуляем по живописной набережной, полюбуемся фонтанами и зайдём на смотровую площадку, чтобы насладиться вечерним пейзажем.
После ужина вернёмся в Новый Афон.
Свободный день: йога, медитация и личные консультации
Предпоследний день нашего тура предлагаем вам провести в свободном режиме. После завтрака и сеанса йоги с медитацией вы сможете самостоятельно распределить время, чтобы взять от путешествия максимум.
Сегодня мы также проведём для вас индивидуальные консультации, а вечером устроим прощальный ужин, на котором поделимся своими ощущениями и подведём итоги поездки.
Окончание тура
Утром первым делом проведём разминку и йогу, позавтракаем и отдохнём на море. Около 11:00-12:00 выезжаем из отеля в аэропорт или на ж. -д. вокзал. Рекомендуем брать обратные билеты на рейс с 18:00. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Сочи / ж. - д. вокзал Адлера, 10:00Завершение: Аэропорт Сочи / ж. - д. вокзал Адлера, 15:00-16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.