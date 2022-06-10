Виноградарство и виноделие - это интересно!

Как растет виноградная лоза? Как за ней ухаживают? Как собирают виноград и как из него изготавливают вина?

Мы едем в традиционный винодельческий район Краснодарского края, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, связанные с вином.

Мы составили маршрут, который интересен нам, и должен быть интересен многим.

Мы не хотим однодневной гонки, поэтому едем с ночевкой.

Мы не любим неудобств в дороге, поэтому у нас будет Мерседес класса Люкс с мягкими кожаными сиденьями.

Мы хотим получить максимум от поездки, поэтому заказали непродолжительную экскурсию по Новороссийску.

Мы хотим побольше узнать о виноделии на Кубани, поэтому планируем посещение знаменитых заводов «Абрау-Дюрсо» и «Мысхако»

Мы просто хотим отдохнуть. А вы?

Присоединяйтесь! Мы будем вам рады.

Мы - единственная компания, которая проводит тур в Абрау из Сочи с ночёвкой. Поэтому мы никуда не спешим и по-настоящему наслаждаемся отдыхом на прекрасном озере!

В первый день мы посетим Новороссийск, который часто остаётся в стороне от туристических маршрутов. На обзорной экскурсии узнаем самые интересные факты о городе, погуляем по широкой набережной, восхитимся архитектурой исторического центра и впечатляющими кораблями в порту.

Ближе к вечеру нас ждут на винодельне Мысхако, откуда открывается потрясающий вид на город. Климат этой местности близок к немецкому

Рейну и французскому Бордо, что позволяет выращивать знаменитые сорта каберне, шардоне, пино нуар. Попробуем вино с виноградников, которым уже 150 лет!

Из Новороссийска по красивейшей дороге отправимся к знаменитому озеру Абрау, самому большому в Краснодарском крае. Пейзаж по дороге к нему напоминает Крым - горы, виноградники… Ухоженная территория вокруг озера - идеальное место для спокойных созерцательных прогулок и общения с природой. Размещаемся в отеле и отдыхаем.

Утром после завтрака будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по берегам Абрау. А на экскурсии по заводу"Абрау-Дюрсо" мы увидим, где и как уже полтора столетия рождаются вина, по изяществу и сложности не уступающие лучшим шампанским. Пройдём по впечатляющим подвалам, побываем на дегустации и сможем приобрести отличное игристое по приятной цене!

После дегустации поднимемся на смотровую площадку"Дом виноградаря", где насладимся видом на озеро Абрау с высоты и сделаем отличные фото на память о поездке.

На обратном пути остановимся в Джубге на ужин в кафе домашней кавказской кухни. Поздним вечером вернёмся в Сочи с прекрасным весенним настроением и приятными подарками для родных и близких!

Стоимость тура

При 2-местном размещении в отеле: 13800 рублей на человека

Возможность 3-местного размещения уточняйте при бронировании.

АКЦИЯ!

Приведи 2 друзей и получи скидку 1000 рублей

Для участия в туре необходимо внести предоплату организатору в размере 2000 рублей.

При отказе от тура меньше. чем за 7 дней до начала предоплата не возвращается.

Дополнительно оплачивается (по желанию):

Важная информация:

Размещение и посещение объектов возможно при предъявлении удостоверения личности.

На объектах посещения может требоваться маска.

Мы оставляем за собой право изменить программу поездки в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

ВНИМАНИЕ!

При бронировании меньше чем за 7 дней до поездки необходимо уточнить возможность участия.