Путешествие начинается с поездки по городу и рассказа об истории Сочи, его особенностях и выдающихся личностях, чья жизнь была неразрывно связана с жизнью города.

Первой остановкой на нашем пути будет посещение самой высокой точки приморской части города – горы Большой Ахун, где, поднявшись на башню архитектора Воробьева высотой 35 м., можно увидеть город с высоты птичьего полета, посмотреть белоснежные горные вершины главного Кавказского хребта и бескрайнюю даль Черного моря. Контраст красоты пейзажа каждого из нас делает романтиком.

После посещения башни мы спускаемся в прохладное Агурское ущелье. Дорога заканчивается, дальше наш путь пойдет по благоустроенной живописной тропе длиною 2, 5 км, снабженной в необходимых местах перилами, лесенками и мостиками. Несколько десятков метров вперед по руслу Агуры – и мы у небольшого загадочного сумрачного водоема, окруженного отвесными скалами. Это так называемая Чертова купель. Здесь можно попробовать вкусного грузинского вина.

Справа остается каменная беседка для отдыха; а вот и небольшая площадка, с которой открывается вид на скалу Прометея – отвесную стену обвального происхождения с двумя молодыми сосенками наверху.

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