Агурское ущелье и гора Ахун, дегустация грузинских вин

Море, тропическая растительность, горные ущелья, водопады, озера и развитая инфраструктура - все это...

3.7
29 отзывов
Море, тропическая растительность, горные ущелья, водопады, озера и развитая инфраструктура — все это Сочи.

Здесь можно не только отдыхать, но и оздоравливаться с комфортом.

На экскурсии вы узнаете историю главного курорта России, побываете в Агурском ущелье и 30-метровой башне в османском стиле на горе Ахун.
Агурское ущелье и гора Ахун, дегустация грузинских вин
Агурское ущелье и гора Ахун, дегустация грузинских вин
Агурское ущелье и гора Ахун, дегустация грузинских вин
Агурское ущелье и гора Ахун, дегустация грузинских вин
Агурское ущелье и гора Ахун, дегустация грузинских вин
Агурское ущелье и гора Ахун, дегустация грузинских вин

Что вы увидите 🤩

  • Сочи
  • Гора Большой Ахун
  • Башня архитектора Воробьева
  • Агурское ущелье
  • Чертова купель
  • Скала Прометея
Путешествие начинается с поездки по городу и рассказа об истории Сочи, его особенностях и выдающихся личностях, чья жизнь была неразрывно связана с жизнью города.
Первой остановкой на нашем пути будет посещение самой высокой точки приморской части города – горы Большой Ахун, где, поднявшись на башню архитектора Воробьева высотой 35 м., можно увидеть город с высоты птичьего полета, посмотреть белоснежные горные вершины главного Кавказского хребта и бескрайнюю даль Черного моря. Контраст красоты пейзажа каждого из нас делает романтиком.
После посещения башни мы спускаемся в прохладное Агурское ущелье. Дорога заканчивается, дальше наш путь пойдет по благоустроенной живописной тропе длиною 2, 5 км, снабженной в необходимых местах перилами, лесенками и мостиками. Несколько десятков метров вперед по руслу Агуры – и мы у небольшого загадочного сумрачного водоема, окруженного отвесными скалами. Это так называемая Чертова купель. Здесь можно попробовать вкусного грузинского вина.
Справа остается каменная беседка для отдыха; а вот и небольшая площадка, с которой открывается вид на скалу Прометея – отвесную стену обвального происхождения с двумя молодыми сосенками наверху.
Внимание!
  • Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.
  • Если во время бронирования вы выбираете полную оплату наличными, вам необходимо оплатить экскурсию за 2 часа до начала в офисе в г. Сочи. Точный адрес будет доступен после бронирования.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Стандартный билет (выезд из Сочи) — билет на башню и экологический сбор в ущелье не включены в стоимость
800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Бесплатная дегустация грузинских вин
Что не входит
  • Вход на башню Ахун — 200 рублей (дети до 10 лет бесплатно)
  • Экологический сбор в ущелье — 200 рублей (дети до 10 лет бесплатно)
Место начала и завершения
ост. Платановая Аллея
Когда и сколько длится?
Когда: ВТ ЧТ СБ ВС в 13:20 (по набору группы)
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ВТ ЧТ СБ ВС в 13:20 (по набору группы)

Турфирма А.
Турфирма А.
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