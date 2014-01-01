Альпийские луга Абхазии - маленькая Швейцария за 1 день

Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные и природные памятники, напиться...

Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию — увидеть рукотворные и природные памятники, напиться чистейшей воды из горных источников, прогуляться по альпийским лугам и запечатлить живописные виды в своем сердце и на фото.
Альпийские луга Абхазии - маленькая Швейцария за 1 день
Альпийские луга Абхазии - маленькая Швейцария за 1 день
Альпийские луга Абхазии - маленькая Швейцария за 1 день
Альпийские луга Абхазии - маленькая Швейцария за 1 день
Альпийские луга Абхазии - маленькая Швейцария за 1 день
Альпийские луга Абхазии - маленькая Швейцария за 1 день
Альпийские луга Абхазии - маленькая Швейцария за 1 день

Что вы увидите 🤩

  • популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
  • смотровая площадка в г. Гагре
  • водопад Девичьи слёзы
  • водопад Мужские слёзы
  • пасека и винный погреб (по желанию)
  • подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
  • Озеро Рица
  • Водопад Влюбленных
  • Великий Гегский водопад
  • Альпийские луга 1 уровень — обычно всех туристов возят сюда
  • Альпийские луга 2 уровень — наивысший
  • дикие места нетронутые цивилизацией
  • чистейшие минеральные источники, где попьете горной минеральной воды
  • местных горных жителей, которые вообще не спускаются с гор вниз
  • настоящих горных коней грациозных и сильных.
Альпийские луга представляют собой одно из наиболее красивых мест Абхазии.
Что вас ждет
Едем через знаменитые Гагры, мимо популярного лазурного горного озера Рица, через нетронутые человеком горные долины поднимаемся к Кавказскому хребту.
Вас очень впечатлит колорит страны души, а какая там природа — слов не хватит описать.
Альпийские луга — это комплекс невероятных зеленых полян, высота над уровнем моря которого составляет порядка 2 тысяч метров.
Располагаются они в горах Большого Кавказского хребта. Погрузитесь на целый день в удивительные по своей красоте места нетронутые человеком.
Во внедорожнике одновременно может поместиться до 8 человек.
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

Условия пересечения границы с Абхазией:

  • только граждане РФ, ДНР и ЛНР. Для взрослых — паспорт, для детей — свидетельство о рождении,
  • если ребенок едет без родителей, то нужно предоставить генеральную нотариальную доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо на пересечение границы Абхазии (или просто границ без указания стран),
  • дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого,
  • отсутствие судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем),
  • домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок, справок от ветеринара и переноски.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер по Адлеру,
  • водитель с веселыми историями про Абхазию,
  • транспортные расходы,
  • аренда внедорожника,
  • дегустация напитков, сыра, копченостей.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны — 2 500 рублей,
  • экологический сбор на озере Рица 350 рублей/взрослый, 100 рублей/детский,
  • обед по желанию (завозим в кафе),
  • тарзанка над рекой — 500 рублей,
  • катание на горном коне-скакуне (как повезет, если там будет местный житель, они за небольшую доп. плату дают прокатиться).

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Индивидуальная экскурсия
17 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер по Адлеру
  • водитель с веселыми историями про Абхазию
  • транспортные расходы
  • аренда внедорожника
  • дегустация напитков, сыра, копченостей. ь с веселыми историями про Абхазию.
Что не входит
  • трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны — 2 500 рублей
  • экологический сбор на озере Рица 350 рублей/взрослый, 100 рублей/детский
  • обед по желанию (завозим в кафе)
  • тарзанка над рекой — 500 рублей
  • катание на горном коне-скакуне (как повезет, если там будет местный житель, они за небольшую доп. плату дают прокатиться).
Где начинаем и завершаем
Начало: Остановка «Известия или ЖД-вокзал
Завершение: Остановка «Известия» или ЖД-вокзал
Важная информация
  • Здравствуйте, ознакомьтесь пожалуйста с информацией по туру.
  • Условия пересечения границы с Абхазией:
  • только граждане РФ, ДНР и ЛНР. Для взрослых — паспорт, для детей — свидетельство о рождении
  • если ребенок едет без родителей, то нужно предоставить генеральную нотариальную доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо на пересечение границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
  • дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
  • отсутствие судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
  • домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок, справок от ветеринара и переноски.
  • Бесплатный трансфер только по Адлеру, из центрального Сочи и Красной Поляны трансфер за доп. оплату.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:30 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 6:30 утра

Юлия П.
Юлия П.
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